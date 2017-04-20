5 самых распространённых ошибок при заполнении электронной декларации

В конце марта общественность была взбудоражена ситуацией вокруг работы Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных исполнять функции государства и местного самоуправления. Хотя срок подачи электронных деклараций для тех, кто подает их впервые, был продлен до 1 мая, в реестре уже опубликовано более миллиона деклараций, просмотрев которые можно выделить типичные ошибки декларантов и предоставить некоторые лайфхаки для лиц, которые такую декларацию еще не подали.

1. Место работы и должность субъекта декларирования

Если для госслужащих замечания в основном сводятся к техническим признакам (ввиду установленных законом ограничений), то ситуация с депутатами органов местного самоуправления другая. Так, огромное количество депутатов местных советов параллельно с депутатской деятельностью занимаются бизнесом и в реестре часто встречаются такие наименования должностей как частный предприниматель, физическое лицо-предприниматель, директор ООО и тому подобное.

Указывать такие сведения - ошибка, поскольку субъект декларирования в данном разделе должен укать название должности и то место работы, в связи с которой у него возникла обязанность подавать декларацию.

2. Денежные активы

Важным аспектом, который упускают из виду многие декларанты, является особенность декларирования денежных активов. В 12 разделе декларации, следует обратить внимание на следующее.

2.1. Декларирование активов. Необходимо декларировать активы, сумма которых превышает 50 минимальных прожиточных минимумов для трудоспособных лиц на 1 января отчетного года, а для лиц, подающих декларацию за 2016 год – 50 минимальных заработных плат на 1 января 2016 года, то есть:

- 80 000 гривен (1600 гривен х 50) - для тех, кто подает декларацию за 2017 год (перед увольнением, после увольнения, кандидата на должность и в ежегодной декларации уже в 2018 году);

- 68 900 гривен (1378 гривен х 50) - для тех, кто подает декларацию за 2016 год.

Ключевым является то, что активы подлежат декларированию, если они В СОВОКУПНОСТИ превышают указанную выше сумму.

Важно также отображать валюту денежного актива - условно конвертировать в национальную валюту не следует.

Пример (для декларации за 2016 год): Если у декларанта 40 000 гривен на счету в банке, и 28 901 гривна наличными, то оба таких актива подлежат декларированию, поскольку их сумма на 1 гривну превышает 68 900 гривен.

2.2. Декларирование займов. Согласно разъяснению Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, денежные средства, предоставленные в займы третьим лицам и не возвращенные до 31 декабря отчетного года, подлежат отображению в данном разделе. Но многие субъекты декларирования упускают тот момент, что деньги, которые субъект декларирования взял взаймы в отчетном году и не вернул до конца года должны быть отображены в разделе Денежные активы, а не только в Доходах и Финансовых обязательствах.

3. Сведения о доходах

3.1. Одним из наиболее распространённых оправданий сбоев в работе реестра в конце марта, называли позднее начало подачи электронной декларации субъектами декларирования. Но проблема заключается в том, что получить от фискальных органов справку о доходах (по доходам за прошлый год) до 1 марта было фактически не реально. Добавить сюда 5-дневный срок на изготовление такой справки – образование "пробки" в реестре в конце марта выглядит совершенно закономерно. Для подачи декларации декларантам необходимо получать электронный ключ, который может быть использован и на онлайн сервисах Государственной фискальной службы Украины. Поэтому, рекомендуем такую справку получать в электронном виде. Сделать это можно, зарегистрировавшись в личном кабинете на веб-сайте https://cabinet.sfs.gov.ua/cabinet/faces/index.jspx . Получить такую справку предельно просто и по времени эта процедура занимает от силы 10-20 минут.

При этом важно помнить, что в налоговую могут поступать не все сведения (например, подарки) и информацию о доходах важно собрать из всех возможных источников.

3.2. Одной из наиболее распространённых ошибок при заполнении данных касательно зарплаты декларанта является указание источника происхождения такого вида дохода. Многие субъекты декларирования в качестве такого источника указывают себя, хотя им необходимо указывать своего работодателя (его наименование и код ЕГРПОУ).

4. Дата возникновения права

Одним из самых частых вопросов, возникающих у декларантов, является определение даты возникновения права собственности (или другого типа пользования) на объекты, подлежащие декларированию.

Если с правом собственности на объекты недвижимости ситуация относительно проста: право возникает с момента его государственной регистрации, информацию о которой можно получить из правоустанавливающих документов (договор купли-продажи/дарения, свидетельство о праве собственности и др.), то с ценным движимым имуществом (не авто) все сложнее ввиду частого отсутствия правоустанавливающих документов.

В любом случае, если точную дату по каким-либо причинам получить невозможно, декларанту следует вспомнить хотя бы год, когда такое право возникло,, и в дате указать 1 января советующего года.

5. Объекты недвижимости

5.1. Участок без дома. Часто встречаются декларации, в которых отсутствуют данные об объектах недвижимости или указываются только земельные участки и ничего больше. Такое заполнение является неправильным и антикоррупционные органы могут счесть это декларированием недостоверных данных. Ведь по подобной логике получается, что декларант либо заявляет, что он бездомный, либо сознательно скрывает информацию о своих правах на соответствующее жилье.

В любом случае, даже если у декларанта отсутствуют документально оформленные основания для использования жилья, такой объект необходимо отобразить в декларации. Например, указать другой тип права и обозначить его, как право безоплатного (или платного) использования, предоставленное … и далее по тексту.

Но и здесь субъектам декларирования следует быть осторожными, чтобы антикоррупционные органы не заподозрили, что за таким правом пользования скрывается подарок, превышающий лимит, установленный законом ( ст. 23 Закона "О предотвращении коррупции").

5.2. Дом без участка. Часто встречается декларирование жилого дома без указания земельного участка, на котором этот дом находится. В данном случае субъект декларирования должен указать также и земельный участок, даже если он не находится в собственности декларанта. Ведь нельзя пользоваться жилим домом, при этом никак не использовать земельный участок, на котором такой дом стоит.

Предоставленные выше советы не могут служить универсальным ответом на все вопросы, которые могут возникать при заполнении декларации. Потому, учитывая установленную законом ответственность за декларирование недостоверных данных (и во избежание появления дополнительных седых волос при общении с антикоррупционными органами), при возникновении каких-либо сомнений при ее заполнении следует обращаться к квалифицированным специалистам за помощью.