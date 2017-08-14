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Административных судов - нет!!! Так, а что тогда есть?
14.08.2017 13:44
Очень поверхностно - СУТЬ: иск Чернобыльца к Управлению социальной защиты населения о взыскании невыплаченной ему ежегодной помощи на оздоровление.
ПОЗИЦИИ ВСУ: 1. Определяющей чертой административных правоотношений является властное подчинение одной стороны другой. Стороны в административном споре еще до его возникновения должны находиться в отношениях вертикального подчинения.
2. В порядке гражданского судопроизводства рассматриваются споры между органом государственной власти...и субъектом частного права-физическим лицом, в котором физическое лицо обратилось в суд за защитой не публичного права, а гражданского права, к которым и относятся подобного типа споры.. В таком случае это спор про гражданское право, несмотря на то, что в споре берет участие субъект публичного права.
3. Ссылка на ст.2 КАС Украины о том, что не есть публично-правовым спором. РЕПЛИКИ (по порядку позиций ВСУ):
1. Друзья, только я ошибаюсь разграничивая в предмете административной юрисдикции административные правоотношения и публичные правоотношения? Назовите мне фамилию плательщика налогов, который "...еще до возникновения спора находился в отношениях вертикального подчинения с фискальными органами". А выборные споры? Я тоже нахожусь в прямом подчинении к ТВК? При чем здесь вообще критерий предмета админправа к разграничению юрисдикций при рассмотрении публичного спора (а здесь и налоговые, и конституционные аспекты и т.д.)?
2. Опять-таки я запутался в азах теории... Физическое лицо (да и юридическое и т.д.) - категория родовая, общетеоретическая. Она применима в гражданском, административном, финансовом праве... Но входя в отраслевое регулирование оно приобретает права и обязанности, которые регулируются именно ЭТОЙ отраслью права!!! Физическое лицо, участвуя в налоговых отношениях, не может руководствоваться правосубъектностью, которой его наделяет гражданское право. А здесь - участник публичных отношений продолжает оставаться субъектом частного права. И, наконец, ну объясните мне - что такое гражданское право и что такое публичное право? Я так понимаю, что речь в Постанове ВСУ идет о субъективном праве. Право гражданина, право субъекта гражданских правоотношений и другая масса вариантов.
3. В чем смысл ссылок на положения закона, в которых об этом нет ни слова? Просмотрел еще раз ст.2 КАС Украины - ну нет там ничего о критериях публично-правового спора. Наверное, так и не умею читать между строк...
ВЫВОД: Судя по данной Постанове ВСУ юрисдикция может быть только одна - гражданская!!! Ну, ладно может быть чуть-чуть - уголовная. Админсуды - не нужны, поскольку все, что они рассматривают связано самым непосредственным образом с гражданским правом физических (или юридических) лиц. Уж налоговые-то дела - точно! А что, разве не деньги физического лица, честно им заработанные в режиме регулирования частным правом, он отрывает от семьи и платит налоги? Так что нет у Вас ничо на Костю Сапрыкина...Уж налоги-то точно в гражданскую. Или ВСУ уже стал прямым нормотворцем и может менять и Конституцию, и Кодексы, давно урегулировавшие эти вопросы.
Таким образом, жизнь продолжается - земельные споры (в отношении реализации полномочий субъекта властных полномочий по предоставлению земельного участка в аренду или продлении договора аренды) уже нарекли "спорами про право", хотя речь идет о реализации полномочия субъекта властных полномочий, что порождает определенные права и обязанности, но не наоборот! Утром деньги - вечером стулья; утром полномочие - вечером право. Получается подмена предмета спора - боремся с последствиями, а не причиной конфликта. Теперь "гражданские права" физического лица в публичном споре - гражданская юрисдикция. "Если юрисдикции тушат - значит это кому-то надо" (Неэкзюпери)...
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