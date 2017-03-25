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Почему не уберегли Вороненкова?
25.03.2017 17:44
Резонансное убийство в Киеве экс-депутата Госдумы
Вороненкова потрясло украинцев своей наглостью. Это было сделано среди белого
дня, в центре Киева, в присутствии множества свидетелей. И выглядело, как публичная казнь политика,
который осмелился бросить вызов Кремлю и выступить на стороне Украины.
Можно рассматривать, конечно, разные версии, заказчиков
убийства Вороненкова. Однако давайте
говорить обьективно – его устранение было выгодно в первую очередь именно
Кремлю.
Почему?
Во-первых, Вороненков собирался выступить свидетелем в
публичном процессе против Януковича, затрагивающим и Путина.
Дело в том, что Вороненков являлся не простым депутатом-перебежчиком. Он входил много лет в комитет Госдумы по
безопасности. А значит – имел доступ к секретным документам. В частности –
видел обращение президента Януковича к Путину с просьбой ввести российские
войска в Украину. Кстати, в Кремле сейчас всячески отрицают, что такой документ
вообще существовал.
Кроме этого, Вороненков явно принимал участие в
утверждении документов, касающихся аннексии Крыма весной 2014 года.
Собственно, именно об этих двух важных моментах
Вороненков собирался публично свидетельствовать в суде. И можно только
представить, какой резонанс на Западе вызвал бы этот процесс с таким
свидетелем.
Во-вторых, Кремлю необходимо было провести публичную
акцию устрашения против своей внутренней элиты.
Показать, что некоторые политики, конечно, могут предать
Путина и систему, сбежать в Украину или на Запад, но длинные руки спецслужб
достанут их и там.
Собственно, сразу после побега Вороненкова в Украину, после
первых свидетельских показаний, было ясно: жизнь его находится под угрозой. И
такой ценный свидетель нуждается в усиленной охране.
Однако что мы увидели в итоге? Со всех государственных
органов Вороненкова охраняло только управление внешней разведки Минобороны. И
именно их сотрудник героически принял на себя часть пуль от киллера. При этом,
истекая кровью, еще и застрелил убийцу. Кстати, даже сложно вспомнить, когда в
украинской истории охрана ликвидировала на месте преступления исполнителя
заказного убийства.
В то же время вопрос: а почему охрану Вороненкова не
обеспечили генпрокурор Луценко или
военный прокурор Матиос? Где по их указанию дополнительная охрана СБУ или
Госуправления охраны? Ведь именно они наиболее пиарились на Вороненкове,
рассказывая на каждом шагу, как они с его помощью уже почти выиграли судебный
процесс над Януковичем. Да что над Януковичем – над самим Путиным.
С чем теперь в суде будут выступать Луценко-Матиос? С письменными свидетельствами Вороненкова,
если успели записать? Кому это уже интересно будет на Западе без живого
свидетеля?
Вызывает много вопросов профессионализм главы МВД
Авакова. Существовали десятки свидетелей убийства Вороненкова, однако полиция
не объявила оперативно план «Перехват». Вместо этого нам начали рассказывать:
вот, мол, мы сейчас допросим киллера – и он нам все расскажет. Еще и фамилию «Путин»
назовет. А убийца взял – и умер от
ранений. И все. На этом работа нацполиции закончилась?
Хотя, какое расследование мы можем ожить от МВД, если
Аваков и его подчиненные заняты только тем, как пояснить украинцам, почему
убийца оказался бывшим служащим Нацгвардии? Иными словами, убийцу Вороненкова
научили стрелять в ведомстве Авакова. Поэтому обществу у Авакова начали
рассказывать какую-то басню о том, что Вороненкова убил тайный агент Кремля,
внедренный под прикрытием в Нацгвардию. Куда уж тут до реального расследования преступления?
И что в итоге? Убит ключевой свидетель громкого судебного
процесса. Луценко, Матиос, Аваков в очередной раз показали свою полную
некомпетентность. Понесут ли они наказание за свое бездействие - вопрос риторический. Зато всему миру
отправлен красноречивый сигнал: с Украиной лучше не связываться, ибо ее
гарантии - это просто пустой звук. Звук
от пули. К сожалению….
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