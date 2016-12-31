2016: год псевдореформ

Недавно Еврокомиссия похвалила проводимые в Украине реформы. И одновременно Европарламент перенес на весну рассмотрение безвизового режима, а МВФ – не выдал очередной транш, прогнозируемый на конец 2016 года. Что красноречиво говорит: власть, конечно, пытается пускать пыль реформами в глаза Западу и украинцам, однако реальным сдвигом почти не происходит.

Давайте вспомним, что именно власть считает «реформами» и пытается радостно о них отчитаться народу в неких красивых диаграммах?

Электронное декларирование доходов и расходов чиновников?

Да, идея правильная и теоретически должна помочь бороться с коррупцией. Но что вышло на практике? Во-первых, откровенно говоря, мы получили кратковременный резонанс в обществе от миллионных долларовых доходов и недвижимости на тысячи квадратных метров. Украинцы давно привыкли, что власть – это сборище коррупционеров, которые много воруют. Поэтому за считанные недели все забылось - и никто уже не обращает внимание на очередные многомиллионные дополнения чиновников в свои декларации. Во-вторых, компетентные органы, созданные для проверки деклараций на предмет законности источников доходов чиновников, реально их не проверяют. Почему? Наверное, потому, что коррупция в Украине – это всегда круговая порука. И кого из чиновников не копни – он всегда окажется в неких «долях» с нынешней властью.

Или можно реформой назвать внедрение системы электронных госзакупок «Прозорро»? Опять же – идея красивая и европейская, призванная контролировать расход бюджетных средств. Но в нашей стране получила свою специфику. С одной стороны, под так называемые «пороговые» закупки с одним участником ( до 200 тыс. грн.) на местах выводится большая часть денег. Это и закупки компьютеров по цене в 10 раз дороже, и некой «золотой» бытовой техники, и разных фиктивных работ. С другой – в так называемых конкурсах на многомиллионные контракты, где якобы несколько участников, продолжают побеждать «свои» фирмы. Ничего не изменилось. Ведь компетентные органы по-прежнему совершенно не контролируют госзакупки.

Единственная более-менее адекватная реформа, которую можно, как говориться, пощупать, это правоохранительная. Сервисные центры МВД и новая полиция, судя по соцопросам, вызвали положительные отклики украинцев. Хотя, в направлении данной реформе еще работать и работать. В первую очередь - над кадровым составом полиции. Но уже хоть что-то сделано.

Можно приводить еще много примеров того, что, вместо реальных реформ, мы видим банальную имитацию. И этому есть простое пояснение – все реформы, на которых настаивает Запад, вынуждают чиновников и политиков оторваться от государственной «кормушки». А на такой «подвиг» они никогда не пойдут. Ведь именно ради «кормушки» они покупали себе должности во власти или места нардепов.

Выходит замкнутый круг. И, говоря откровенно, разорвать его может только общество. Если начнет контролировать власть. А вот хочет ли общество что-то реально делать - большой вопрос. К сожалению…