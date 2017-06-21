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Честность, справедливость, служение
21.06.2017 08:07
Кто станет спорить, что в основе профессии юриста (политика, государственного служащего) лежат эти качества?
Но вот, что удивительно. Мы легко можем найти определение этих понятий в словаре, но лишь горстка людей может объяснить а) откуда происходят эти качества и б) что лежит в основе "почему" они не применяются юристами?
Каждый из нас знает, когда и как он был нечестен, корыстен или несправедлив. Но, кто может дать ответ на два таких вопроса: 1) откуда происходят эти качества, какова их природа и механизм? И 2) как эти качества удерживать, чтобы в процессе правоприменения именно эти качества сохранял тот, кто применяет законы (юрист)?
Ни общество ни юристы, в абсолютном большинстве, не имеют ответов на эти вопросы.
Так, на каком основании, мы можем расчитывать на то, чтобы в нашем обществе царили эти добродетели, если те, кто обеспечивают их, не имеют ответа на два этих вопроса?
Юристы стоят на первом фланге защиты общества от несправедливости. Но если они не ведают, о чем идет речь, когда звучат эти понятия (честность, справедливость, служение), то что обществу ожидать от таких судей, прокуроров, полицейских?
Предложение к обществу.
Начать формировать касту юристов, которые будут, применяя официальные законы, знать ответы на поставленные выше два вопроса. Знание ответов на них меняет ситуацию в корне, поскольку это инициация иной парадигмы справедливости. Беда нашего общества в том, что в ней большинство юристов живут не по Конам высшего разума (Права), а по законам (за Конами).
Юристы, которые будут относит себя к данному сообществу - это люди, которые будут обладать способностями применять не только норму государственного закона, но главное - нормы законов Высшего Разума, называйте это хоть космосом, хоть абсолютом, хоть Богом, хоть принципом верховенства Права в соответствии с Конституцией Украины, в которой эта норма по сути и закреплена.
Как выглядит механизм проекта?
Будущее за духовными способностями юристов. Юрист, который научился хорошо применять закон, и не может ответить на вышеназванные два вопросы - это просто хорошая юридическая "машина".
И тем не менее, духовные способности - это не просто аспект добродетели. Это результат обучения, овладении ими. Для чего и предлагается настоящий проект.
Если мы хотим жить в обществе, в котором есть место таким ценностям как справедливость и служение, то этим нужно заниматься структурно. Например так, как предложено здесь.
теги: право, честность, справедливость, служение, кон, закон осознанность
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