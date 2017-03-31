Как взыскать алименты на студента?

Вашему ребенку исполнилось 18 лет и он являетесь студентом высшего учебного заведения, как правило процесс обучения занимает все свободное время ребенка и требует значительных материальных затрат. В связи с этим студенту практически не возможно трудоустроиться и самостоятельно себя обеспечить. Поэтому как правило содержанием совершеннолетнего ребенка занимаются его родители.

Нормами Семейного кодекса Украины предусмотрено, что родители должны содержать своего совершеннолетнего ребенка который продолжает учится – и в связи с этим нуждается в материальной помощи, на протяжении всего периода обучения, но не более чем до достижения им 23 лет.

Некоторые родители выполняют свой «родительский долг» добровольно и в полном объеме, обеспечивая своего студента всем необходимым: оплата обучения, наличные деньгами, покупка продуктов питания, оплата общежития и т.д.

Но есть родители, которые категорично считают, что ребенку исполнилось восемнадцать лет – он стал совершеннолетним «и пускай сам себя материально содержит». В таком случае необходимо обратится в суд, с исковым заявлением о взыскании алиментов на совершеннолетнего ребенка на период его обучения.

Что следует знать:

- исковое заявление в суд о взыскании алиментов подает сам ребенок, или в его интересах может подать тот из родителей с кем проживает ребенок в период обучения (но сами алименты перечисляются исключительно ребенку);

- исковое заявление необходимо подавать в суд по своему месту регистрации или по месту регистрации ответчика;

- если родитель к которому подано исковое заявление о взыскании алиментов на период обучения в судебном порядке докажет, что он не имеет возможности материально помогать своему ребенку (является безработным, имеет инвалидность или иные уважительные причины которые будут документально подтверждены) во взыскании алиментов может быть отказано;

- право на взыскание алиментов в связи с продолжением обучения не связано только лишь с дневной формой обучения. Заочное обучение, подготовка к получению образования экстерном все это требует материальных средств, но должно быть документально подтверждено в суде.

- при подаче искового заявление о взыскании алиментов истец освобождается от уплаты судебного сбора во всех судебных инстанциях.