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Как взыскать алименты на студента?
31.03.2017 11:44
Вашему
ребенку исполнилось 18 лет и он
являетесь студентом высшего учебного заведения, как правило процесс обучения
занимает все свободное время ребенка и требует значительных материальных
затрат. В связи с этим студенту
практически не возможно трудоустроиться и самостоятельно себя
обеспечить. Поэтому как правило содержанием совершеннолетнего ребенка
занимаются его родители.
Нормами Семейного кодекса Украины
предусмотрено, что родители должны содержать своего совершеннолетнего ребенка
который продолжает учится
–
и в связи с этим нуждается в материальной помощи, на протяжении всего периода
обучения, но не более чем до достижения им 23 лет.
Некоторые
родители выполняют свой «родительский долг» добровольно и в полном объеме,
обеспечивая своего студента всем необходимым: оплата обучения, наличные
деньгами, покупка продуктов питания, оплата общежития и т.д.
Но
есть родители, которые категорично
считают, что ребенку исполнилось восемнадцать лет – он стал совершеннолетним «и
пускай сам себя материально содержит». В таком случае необходимо обратится в
суд, с исковым заявлением о взыскании алиментов на совершеннолетнего ребенка на
период его обучения.
Что следует знать:
- исковое заявление в суд о взыскании алиментов
подает сам ребенок, или в его интересах может подать тот из родителей с кем
проживает ребенок в период обучения (но сами алименты перечисляются
исключительно ребенку);
- исковое заявление необходимо подавать в
суд по своему месту регистрации или по месту регистрации ответчика;
- если
родитель к которому подано исковое заявление о взыскании алиментов на
период обучения в судебном порядке докажет, что он не имеет возможности
материально помогать своему ребенку
(является безработным, имеет инвалидность или иные уважительные причины
которые будут документально подтверждены) во взыскании алиментов может быть
отказано;
- право на взыскание алиментов в связи с
продолжением обучения не связано только лишь с дневной формой обучения. Заочное
обучение, подготовка к получению образования экстерном все это требует
материальных средств, но должно быть документально подтверждено в суде.
- при подаче искового заявление о взыскании алиментов истец освобождается от уплаты судебного сбора во всех судебных инстанциях.
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