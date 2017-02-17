Развод между супругами или срок на примирение?

В период семейной жизни между супругами, периодически могут возникать разногласия. Иногда конфликт быстро исчерпывается и идиллия семейной жизни продолжается. Но бывают случаи, когда один из супругов во время конфликта совершает эмоциональный поступок и обращается в суд с иском о расторжении брака.

Зачастую такой шаг не подразумевает его категорическое желание развода, а наоборот применяется им как последний аргумент - попытка таким «кардинальным» способом вывести вторую половину на диалог и сохранение семьи.

Ведь решение о расторжении брака это должен быть серьезный и обдуманный поступок.

Но если все - таки Ваш супруг (супруга) обратился в суд с иском о расторжении брака, следует помнить, что в бракоразводном процессе существует такое понятие, как срок на примирение супругов.

Что это значит, и как поступить в данной ситуации? Если Вы получили копию искового заявления о разводе и на момент слушания дела понимаете, что у Вашей семьи еще есть шанс на примирение. Вы имеете право просить суд о предоставлении Вашей семье срока на примирение - в рамках судебного рассмотрения дела о разводе. Суды, как правило, удовлетворяют данное заявление стороны и дают срок на примирение. Длительность срока на примирение может быть разной - от одного до шести месяцев, в зависимости от Вашей семейной ситуации, наличия несовершеннолетних детей и т.д.

Время, данное судом на примирение, дает шанс супругам предметно разобраться в своих отношениях и сделать окончательные выводы по поводу дальнейшей семейной жизни. Как показывает практика, во многих случаях срок на примирения сторон дает положительный эффект – супруги мирятся и отзывают свое исковое заявление о расторжении брака.