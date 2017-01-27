Как получить дубликат исполнительного листа о взыскании алиментов?

Если Вы, по каким, либо причинам потеряли исполнительный лист по алиментам, или он был утерян исполнительной службой при пересылке, Вы имеете право, обратится в суд за получением дубликата данного исполнительного листа.

Для этого Вам необходимо обратится в суд, который выдавал первичный исполнительный лист по алиментам с заявлением о выдаче дубликата исполнительного листа.

В заявлении необходимо указать причину, по которой он был утерян, также указать стороны данного производства: себя, отца Вашего ребенка и исполнительную службу. Также при подаче заявления в суд Вам необходимо уплатить судебный сбор, его размер предусмотрен Законом Украины «О судебном сборе», на сегодняшний день это п.4.2 закона и в денежном эквиваленте его размер составляет 48 грн.00коп. Ваше заявление будет рассматриваться судом в судебном заседании. Если причины потери данного исполнительного листа будут признаны уважительными суд примет решение о выдаче Вам дубликата.

Если Вы потеряли исполнительный лист о взыскании алиментов на несовершеннолетнего ребенка, в суд с данным заявлением Вы можете, обратится, до совершеннолетия ребенка.