Як не потрапити в халепу і не стати жертвою турагентства

Щороку ми збираємось у довгоочікувану відпустку і хочемо провести її незабутньо. Звертаючись до туристичної агенції, особливо в наближенні літа, Ви довіряєте свою відпустку (часто єдину в році) зовсім стороннім, і, як правило, незнайомим людям. В еру сучасних комп’ютерних (технологічних) можливостей більшість людей шукає турагенцію саме в мережі Інтернет.

Законом України «Про туризм» визначено «гравців» на ринку туристичних послуг. До них відносяться, по-перше, туристи, в інтересах яких здійснюється туристична діяльність, по-друге, суб'єкти, що здійснюють та / або забезпечують туристичну діяльність: туристичні оператори (туроператори), для яких виключним видом діяльності є організація та забезпечення створення туристичного продукту, реалізація та надання туристичних послуг, а також посередницька діяльність із надання характерних та супутніх послуг; туристичні агенти (турагенти) - юридичні особи, а також фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють посередницьку діяльність з реалізації туристичного продукту туроператорів та туристичних послуг інших суб'єктів туристичної діяльності.

Туроператори здійснюють свою діяльність на підставі ліцензії. На здійснення турагентської діяльності з 2010 року ліцензія не потрібна.

Таким чином, перш за все необхідно визначити, ким є та туристична фірма, в яку ви звернулися: турагентом або туроператором.

Декілька важливих порад як не помилитися з вибором туристичної фірми:

1. Переконайтеся, що фірма не «одноденка». Нова компанія на ринку не завжди шахрайська організація. Але в розпал сезону на ринку можуть з'являтися фейкові компанії: вони збирають гроші у довірливих туристів і просто зникають. Тому якщо ви звертаєтеся в нове і незнайоме вам агентство, попросіть показати вам ліцензію або ж чинний договір з туристичним оператором. Можна також зателефонувати на гарячу лінію туроператора для уточнення питання щодо договірної співпраці з конкретним турагентом, а самого турагента перевірити по відкритим реєстрам: Єдиному державному реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Єдиному державному реєстру судових рішень та через реєстри на сайті Державної фіскальної служби України.

2. Скористайтеся порадами і відгуками. Порада на перший погляд очевидна, але тільки потрапивши у неприємну ситуацію, виявляємо негативні відгуки про компанію в мережі Інтернет, чи по відгуках знайомих і дізнаємось, що потерпілих чимало. Таку ситуацію легко попередити, якщо заздалегідь пошукати відгуки про компанію. До слова, буває й зворотня ситуація: коли порядна фірма пропонує реальну акцію на вигідних умовах, але обережному туристу вона здається підозрілою. Тоді хороші відгуки про компанії можуть допомогти Вам не упустити шанс на вигідний відпочинок (проте про іншій поради з цієї статті і в цьому випадку потрібно не забувати)

3. Намагайтеся отримати найбільш точну інформацію про фірму. Зверніть увагу на те, наскільки співробітники турфірми відкриті до спілкування і готові відповідати на всі ваші запитання, надати для ознайомлення документи, які Ви просите. Якщо турагент не може чітко відповісти, наприклад, як буде організовано харчування в готелі, за що вам доведеться доплачувати, які екскурсії включені у вартість туру, а далі зафіксувати усе це письмово в договорі, це говорить або про некомпетентність співробітника, або про те, що вам не хочуть або не можуть надати повну інформацію, яка б, можливо, відвернула Вас від придбання туру. У будь-якому випадку Ви ризикуєте, як мінімум, виявити під час відпустки, що за низку послуг потрібно доплачувати, або ж їх просто не можуть надати на тому рівні, на який ви розраховували. У найгіршому – Ви узагалі не отримаєте такий бажаний та довгоочікуваний відпочинок.

4. Не приймайте рішення спонтанно. Навіть якщо Вам з першого візиту все сподобалося в турфірмі, менеджер був ввічливим і привітним, ціна Вас влаштувала, готель сподобався, і дати перельоту влаштовують - не поспішайте купувати тур відразу. Більшість неприємностей, з якими стикаються туристи, які купують тури в агентствах, пов'язані з недостовірною або неповною інформацією про умови відпочинку. Тому візьміть паузу хоча б на день і обміркуйте все ще раз: подивіться сайт готелю і відгуки про нього в Інтернеті; пошукайте відгуки туристів про саме агентство. Тоді ви уникнете небажаних сюрпризів.

5. Уважно читайте договір, який Ви підписуєте. Якщо Вас влаштували всі умови туру, сподобався опис готелю на сайті, а співробітник турфірми здався професійним і відповів на всі ваші питання - переконайтеся, що все, що він вам обіцяв, було зафіксовано в договорі. Подбайте, щоб все, що особливо важливо для Вас, було закріплено на папері, а не тільки обіцяно на словах. Зауважте, що назва фірми в шапці договору і печатки повинні відповідати один одному, а підписант договору повинен бути уповноважений на його підписання Статутом (якщо підписує договір директор) чи довіреністю. Копію такої довіреності варто попросити. Зверніть особливу увагу на ті пункти, які говорять про можливе розірвання договору з тих чи іншим причин. Всі Ваші побажання, якщо вони не суперечать політиці туроператора, повинні бути відображені в договорі. Деякі дрібні деталі подорожі часто описують не в договорі з клієнтом, а в листі бронювання.

І ще один важливий аспект, який варто взяти до уваги при укладанні договору на надання туристичних послуг. Після того, як договір сторонами підписаний (договір між туристом і туроператором / турагентом), турист зобов'язаний виконати свої зобов'язання в частині оплати придбаного туристичного продукту в порядку і строки, зазначені в договорі. Після того, як з боку туриста буде оплачений тур в повному обсязі, турагент обов'язаний перерахувати отримані від туриста гроші туроператору.

Туристи, в основному, не знають, що відповідно до ч.1 ст.15 Закону України «Про туризм» з метою забезпечення прав та законних інтересів громадян - споживачів туристичних послуг туроператор та турагент зобов'язані здійснити фінансове забезпечення своєї цивільної відповідальності (гарантією банку або іншої кредитної установи) перед туристами.

Відповідно до ч.3 ст.15 Закону України «Про туризм» турагент для покриття своєї відповідальності за збитки, що можуть бути заподіяні туристу в разі виникнення обставин його неплатоспроможності чи внаслідок порушення процесу про визнання його банкрутом, та які пов'язані з необхідністю відшкодування вартості ненаданих послуг, передбачених договором, повинен надати підтвердження фінансового забезпечення своєї відповідальності (гарантію банку або іншої кредитної установи) перед туристом, в установленому порядку. Мінімальний розмір фінансового забезпечення турагента має становити суму, еквівалентну не менше ніж 2000 євро. Для туристичних операторів ця сума є ще більшою: мінімальний розмір фінансового забезпечення туроператора має становити суму, еквівалентну не менше ніж 20000 євро. Розмір фінансового забезпечення туроператора, який надає послуги виключно з внутрішнього та в'їзного туризму, має становити суму, еквівалентну не менше ніж 10000 євро.

Водночас, як показує практика, добровільно повертати кошти за ненаданий чи наданий неналежної якості туричний продукт туристичні агенти, а, інколи, й туроператори, не бажають, тому туристам необхідно звертатися за захистом власних прав й відшкодуванням завданої шкоди до суду. У цьому випадку потрібно подбати й про забезпечення позову, не забуваючи про існуюче фінансове забезпечення цивільної відповідальності туроператора чи турагента.