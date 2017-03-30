Почему не стоит бояться роботизации

Инновации в робототехнике полностью изменят структуру экономики. В связи с этим все чаще возникает вопрос: как машины повлияют на нашу занятость – жить станет легче и интереснее, или роботы вытеснят человеческий труд?

Все-таки больше рисков или возможностей?

И того, и другого, – считает предприниматель и футуролог из Кремниевой долине Мартин Форд, анализируя «эру робототехники» в своей книге «Нашествие роботов». Он предполагает, что потеря рабочих мест приведет к снижению покупательской способности, а значит, подорвет современную экономику, основанную на массовом потреблении.

Однако, прогнозы Мартина Форда пока не оправдываются. Роботы заменяют человеческий труд в самых сложных и однообразных сферах, но рабочие места не сокращаются, да и потребление растет. У человека появляется больше времени для креатива. Люди осваивают освободившееся время и ресурс для поиска работы в других сферах - искусство, новые виды бизнеса, предпринимательство.

Например, в Великобритании рост креативного сектора экономика достигает 9% в год. Это один из самых быстрорастущих индустриальные секторов страны.

Набирает популярности аутсорс идей – крупные корпорации и производства-гиганты стараются привлекать подрядчиков, предлагающих наиболее интересное технологическое решение. Например, для концерна «BMW» многие комплектующие поставляют другие небольшие фирмы, работающие на аутсорсе.

Сегодня производство становится более индивидуальным. Ремесленники вновь становятся королями маркетинга и рынков, ведь ручная сборка под индивидуальный заказ клиента не уступает качеству мировых брендов, например таких, как IKEA.

Такие реалии – не столько проблема, сколько вызов. Те страны, которые первыми на него ответят, в будущем станут новыми лидерами.

Так или иначе, где искать новые рабочие места в мире роботов? Прежде всего, в сфере их производства и обслуживания. И здесь возникают новые возможности для украинской экономики. В первую очередь, в военной робототехнике.

В последние годы наша страна достигла определенных успехов на этом поприще: война на востоке страны стимулирует новые разработки в военно-промышленном комплексе.

Этот рынок активно развивается, а конкурентов у нас – не так и много. Эксперты исследовательской фирмы MarketsandMarkets прогнозируют , что в период с 2015 по 2020 годы мировой рынок военных роботов увеличится с $13,5 млрд. до $21,11 млрд.

Украинские разработчики представили ряд изобретений, которые уже высоко оценили на мировых выставках военной робототехники.

Последнее громкое достижение – украинский беспилотный бронетранспортер «Фантом» вошел в топ-5 на престижной международной выставке IDEX-2017 среди тысяч других экспонатов из 50 стран!

Кроме того, в Украине несколько команд разработчиков беспилотников, которые уже помогают украинским Вооруженным силам выполнять боевые задачи: это «Горлица» ГП «Антонов», «Sparrow» и «ANSER» одесской компании «Спайтек».

Потенциал у нас есть, главное его реализовать. А для этого нужно объединить усилия государству, научному сообществу и предпринимателям. Только такая кооперация способна дать результат в условиях ограниченных финансовых возможностей и взрывного роста новых технологий.