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Украина в мировых рейтингах: как начать движение вверх
23.02.2017 08:07
В новом ежегодном рейтинге стран по уровню экономических свобод Украина потеряла 4 позиции, опустившись со 162-го на 166-е место. Мы находимся между Анголой и Суринамом. Украина осталась далеко позади стран-соседей: Беларусь поднялась на 104-ю позицию, преодолев 55 ступенек по сравнению с прошлым годом. Лидерами рейтинга стали Гонконг, Сингапур и Новая Зеландия. К сожалению, Украина переместилась в раздел с условным названием «депрессивные экономики мира».
Не самым лучшим образом обстоят дела и с развитием инноваций. В рейтинге инновационных экономик мира по версии Bloomberg, Украина за последний год опустилась с 41-го на 42-е место. Наши соседи по рейтингу – Хорватия и Сербия. Самыми инновационными странами мира стали Южная Корея, Германия и Швеция.
Есть ли рейтинг, в котором мы улучшили позиции? Да, в связи с войной на востоке, Украина уже второй год к ряду демонстрирует прорыв в глобальном индексе милитаризации. В 2017 году мы заняли 15-е место, поднявшись сразу на 8 пунктов. Также Украина занимает 9-е место в рейтинге экспортеров вооружения SIPRI. Страна начала поставки на внешние рынки новых образцов вооружения, тогда как раньше украинский экспорт в основном представлял собой распродажу отремонтированной советской техники.
Учитывая данные мировых рейтингов, можно сделать следующие выводы.
Во-первых, в 2017 году следует больше внимание уделить развитию экономических свобод и продолжить борьбу с коррупцией. Эти темы уже набили оскомину, однако без привлечения инвестиций, развития бизнеса и предпринимательства – вкладывать в украинские инновации будет попросту нечего и некому.
Во-вторых, сохранить инновационный потенциал хотя бы на том же уровне, что в прошлом году. Для этого в 2018 году необходимо больше инвестировать в науку и образование, а правительству создать специальные национальные программы по поощрению изобретателей, научных работников.
С одной стороны – такой шаг позволил бы вернуть хотя бы часть наших ученых из других стран, с другой – стал бы сигналом для тех, кто хочет уехать из Украины. Конечно, уезжать или нет – это выбор каждого человека. Но украинскому обществу нужно попытаться приложить максимум усилий, чтобы сохранить наш человеческий капитал и украинских инноваторов.
В-третьих, уже сейчас можно развивать инновации в тех сферах, где больше всего денег. Сегодня это «оборонка». Значит, инновации и изобретатели могут помочь государству стать сильнее и одновременно развивать научный кластер. Мы уже в мировых лидерах по разработкам в беспилотных технологиях. Такие же результаты можем показать в развитии кибер-безопасности, военной робототехники и других направлениях.
Самое г лавное, что мы, украинцы, можем сделать – не искать # зради в не самых лучших показателях Украины в мировых рейтингах. Необходимо искать возможности даже там, где, казалось бы, их нет, и активно работать, засучив рукава.
Keep calm, and do innovations!
теги: Инновации, Янковский, рейтинги, Bloomberg, кибер-безопасность
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