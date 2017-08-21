Продаж корпоративних прав Товариства з обмеженою відповідальністю

Не є таємницею той факт, що найзручнішим способом позбавлення проблемної компанії в Україні є «Зміна засновників», яку можливо здійснити через продаж або дарування частки у статутному капіталі компанії чи внаслідок виходу зі складу учасників. В зазначеній статті буде розглянуто особливості реалізації корпоративних прав у ТОВ та правову природу такого правочину.





Так, відповідно до ч. 1 ст. 167 Господарського кодексу України корпоративні права – це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

Стаття 116 Цивільного кодексу України передбачає право учасника господарського товариства здійснити відчуження належної йому частки у статутному (складеному) капіталі товариства, цінних паперів, що засвідчують участь у товаристві, у порядку, встановленому законом. Порядок відчуження частки у статутному капіталі залежить від виду господарського товариства.

Найбільш поширеним способом зміни засновників Товариства є продаж корпоративних прав учасників, оскільки в договорі купівлі – продажу частки статутного капіталу, як правило, ціна вказується у розмірі номінальної вартості статутного капіталу. При цьому продавець не одержує прибутку, а отже і не сплачує податки.

У листі Держкомпідприємництва від 25.08.2004 р. № 5764 була висловлена позиція, що договір купівлі-продажу корпоративних прав має бути нотаріально засвідчений. Однак, чинне в Україні законодавство не містить жодних вимог стосовно нотаріального посвідчення такого договору і він може укладатися в простій письмовій формі.





Якщо в Товаристві з обмеженою відповідальністю є декілька учасників, то спочатку необхідно запропонувати корпоративні права своїм співучасникам і якщо протягом місяця ними не буде реалізовано переважне право на купівлю частки, ви зможете продати частку іншим особам. Запропонувати іншим учасникам придбати частку у статутному капіталі можна шляхом направлення рекомендованого листа з повідомленням про вручення та описом вкладення, для того, щоб мати підтвердження здійснення такого повідомлення.





Так, відповідно до ч. 2 ст. 147 Цивільного кодексу України учасники товариства користуються переважним правом купівлі частки (її частини) учасника пропорційно до розмірів своїх часток, якщо статутом товариства чи домовленістю між учасниками не встановлений інший порядок здійснення цього права. Купівля здійснюється за ціною та на інших умовах, на яких частка (її частина) пропонувалася для продажу третім особам. Якщо учасники товариства не скористаються своїм переважним правом протягом місяця з дня повідомлення про намір учасника продати частку (її частину) або протягом іншого строку, встановленого статутом товариства чи домовленістю між його учасниками, частка (її частина) учасника може бути відчужена третій особі.



