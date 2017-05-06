Как прокурор и следователь запускают дурочку Поделиться: Почти с самого начала своей юридической карьеры я, магистр права, юрист Кизима Игорь Витальевич, понял, что если в юридической работе действовать стандартно, сухо по кодексу, то результат будет приближаться к нулю. Исключение - когда ты представляешь интересы сильной стороны.



Дело в том. что суть работы чиновника, который всегда на свое вооружение выбирает бюрократию, это с самого начала пытаться сбросить поставленную ему задачу на другого, а если не получится - потянуть время. А как показывает их практика, до 80% всех обращений граждан решаются тем, что гражданам в конце-концов надоедает писать обращения и вопросы, как говорится, проблема отпадает сама-собой.



В жалобе ниже я, сознательно отошел от юридической техники юридического письма и допускаю народный стиль. Иначе твердолобых не проймешь. Так привыкли они прятаться от народа за юридической процессуальной формой, сухой и скучной, которая не может выразить эмоций, когда они так нужны.



Руководителю



Киевской местной прокуратуры №8



Ярошовец Василий Николаевич



03148, г.. Киев, ул. Гната Юры, 9



уголовное производство



№ 1201 61000 8000 3282







Пономарь Елена Петровна



03170, г.. Киев, ул.



Тел. _________________





Жалоба



на повторную преступную небрежность следователя, процессуального руководителя



и



об отмене постановления следователя Святошинского УП ГУНП О.А.Янушевського об отказе в удовлетворении ходатайства от 02.03.17 года







12.01.2017 года я уже обращалась к вам с жалобой, в которой приводила факты, позволяющие утверждать о наличии состава преступления в некоторых лиц, которые обязаны по закону проводить / контролировать досудебное расследование по к / п № 1201 61000 8000 3282



В своей жалобе я, в частности, просила - отменить постановление о закрытии уголовного производстве следователя Святошинского управления Национальной полиции в Киеве, капитана Радкевич В.А., от 23.05.2016 года и предоставить следователю указания четко в срок предусмотренный УПК Украины провести досудебное расследование .



Письмом от 20.01.17 за № 37-23-17 заместитель руководителя местной прокуратуры № 8 С.Демянець сообщил, что 19.01.2017 года постановление о закрытии указанного производства было отменено. Также я получила соответствующий выписку из уголовного производства от 15.02.2017 года, согласно которому следователем является Кривцов В.П., процессуальным руководителем Паламарчук, Малашева, Тисленко, Кислевич (то есть у семи нянек дитя без присмотра и крайнего чтобы трудно искать было)



30.02.2017 года я подала ходатайство о следственных действиях и признание меня потерпевшей.



Среди прочего, я просила считать меня потерпевшей. Допросить меня как потерпевшую.



- допросить Пономарь Аллу Петровну по обстоятельствам дела; - допросить свидетелей: Петренко Елена Петровна и др .; - осмотреть документы и их копии присоединить к материалам уголовного производства, которые могут доказывать или опровергать совершения преступления, в частности: выводы судебно-медицинской экспертизы, фото разбитых вещей и моей головы, документы, свидетельствующие о лечении и стоимость лечения и т.д.; - провести следственный эксперимент на котором воспроизвести обстоятельства и обстановку событий избиения меня Пономарь Аллой Петровной; - в случае противоречия между показаниями Пономарь Аллы Петровны и моими - провести наш одновременный допрос; - по завершении указанных следственных действий предоставить мне возможность ознакомиться с материалами дела;



30 мая 2017 в своем почтовом ящике я нашла письмо (штемпель на конверте 26.04.2017) с ответитом Святошинского управления полиции, которое содержало постановление об отказе в удовлетворении ходатайства от 02.03.2017 года.



Отказ удовлетворить мое ходатайство от 30.02.2017 года мотивирован тем, что ВНИМАНИЕ! - «уголовное производство, как установлено при обработке ходатайства, закрыто Святошинским УП ГУНП 23.05.2016 года».



Исходя из этого, я имею два предположения, каждое из которых может и должно быть таки станет предметом уголовного производства:



Вариант 1. Следственные органы (следователь, его руководство), процессуальные руководители небрежно отнеслись к выполнению своих обязанностей по расследованию № 1201 61000 8000 3282, а потому не выяснили (а выяснить не так уж и трудно имея доступ к ЕРДР ), что постановление о закрытии уголовного производства от 23.05.2016 года уже отменено прокурором. Здесь налицо состав преступления «преступная служебная халатность».



Вариант 2. Следственные органы (следователь, его руководство) по небрежности процессуальных руководителей, решили «запустить дурочку» (в ютубе есть издавна известная инсценировка под названием «Аркадий Райкин. Насосы и колеса. Полная версия» - стоит посмотреть).



На чиновничьем сленге «Запустить дурочку» означает притвориться человеком, в данном случае должностным, служебным лицом, которое будто не понимает, что от него требуется, однако при этом явно осознает и желает наступления негативных противоправных последствий своего поведения, своих деяний. Здесь налицо состав преступления или злоупотребления служебным положением или превышение таковым.



Итак, возмущению моему нет предела. Следовательно, руководствуясь УК Украины, УПК Украины





ПРОШУ:







- постановление следователя Святошинского УП ГУНП О.А.Янушевського об отказе в удовлетворении ходатайства от 02.03.17 года отменить;



- обязать Святошинское УП ГУНП должным образом рассмотреть мое ходатайство о совершении следственных действий, которое следователь указанным постановлением рассматривать отказался;



- обеспечить совершение следственных действий в течение месяца с момента получения этой жалобы прокуратурой, а именно:



- считать меня потерпевшей. Допросить меня как потерпевшую.



- допросить Пономарь Аллу Петровну по обстоятельствам дела;



- допросить свидетелей указанных в ходатайстве о совершении следственных действий, полиция отказалась рассматривать;



- осмотреть документы и их копии присоединить к материалам уголовного производства, которые могут доказывать или опровергать совершения преступления, в частности: выводы судебно-медицинской экспертизы, фото разбитых вещей и моей головы, документы, свидетельствующие о лечении и стоимость лечения, согласно поданного ходатайства о совершении следственных действий;



- провести следственный эксперимент на котором воспроизвести обстоятельства и обстановку событий избиения меня Пономарь Аллой Петровной;



- в случае противоречия между показаниями Пономарь Аллы Петровны и моими - провести наш одновременный допрос;



следственных действий предоставить мне возможность ознакомиться с материалами дела.







- по завершении указанныхпредоставить мне возможность ознакомиться с материалами дела. Если в течение месяца следственных действий совершено не будет, я буду вынуждена обращаться в прокуратуру Киева с соответствующим заявлением о преступлении.



Согласитесь, есть все основания и доказательства совершения именно уголовного преступления по всему указанной мной выше.



04.05.2017 представитель потерпевшей Кизима И.В. теги: следователь, проурор, КПК, жалоба, юрист Твитнуть Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя