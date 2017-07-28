Російський ключ до ЛІГА:ЗАКОН

Я багато в свій час писав про незручності роботи з продуктами найбільшого в країні розробника інформаційно-правових та сервісних рішень - іноваційної компанії ЛІГА:ЗАКОН.





Отримав відповідь на чергове своє звернення про забезпечення "безключового" доступу до продуктів ЛІГА:ЗАКОН. Користувачі і надалі не мають іншого вибору, ніж USB-ключі Guardant , що їх виробником є провідний розробник ідентифікаторів Росії.





Іноватори на своєму сайті хваляться новими світовими технологіями, а насправді тримаються за не такі вже й нові та ще й російські.



















