2017 рік має стати роком, який наблизить до перемоги, а не капітуляції

У переддень Нового 2017 року не можу проігнорувати заяву Віктора Пінчука у The Wall Street Journal



Особисто я, як громадянин і патріот своєї країни, ПРОТИ! Проти позиції, висловленої успішним українським бізнесменом у одній з найбільш популярних та авторитетних газет світу.

Це - моя позиція. І я готовий боротись і далі за Україну, за її суверенітет та незалежність, за територіальну цілісність і повернення ТИМЧАСОВО окупованих територій.



Переконаний у тому, що затяжний та малоефективний Мінський процес треба на щось замінити вже 2017 році, але я точно проти капітуляції України!