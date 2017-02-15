|
|
|
Автор
Архив автора
Кнопки
|
Пропала Постанова або буря в стакані води
15.02.2017 09:46
Цинізм – така
дорога, ставши на яку, людина йде до кінця, навіть якщо її дії в оточуючих вже
нічого крім іронії не викликають. Саме це спало на думку у зв’язку зі спробою
11 депутатів з фракції “Батьківщина” на чолі з Юлією Тимошенко зареєструвати в
парламенті проект постанови про відставку Уряду.
Нагадаю суть
справи. Після потужного бомбардування уже обридлим словоблудством, лідер
“Батьківщини” вирішила продемонструвати, що вона здатна на щось більше, ніж
слова. 10 лютого ввечері разом з соратниками вона подала до секретаріату
Верховної Ради проект постанови про відставку Уряду Володимира Гройсмана.
Розрахунок був до непристойності простим: кінець робочого дня та наступаючі
вихідні присплять пильність працівників секретаріату й вони пропустять цю
“фільчину грамоту” до розгляду в сесійному залі.
В результаті
“Батьківшина” сама себе переграла. Постанову так і не зареєстрували й цілком
законно: лише в квітні спливає річний імунітет уряду, який відведений йому для
реалізації його програми дій. Юлія Тимошенко це чудово розуміла, але позиція “а
раптом вийде” переважила. До того ж в неї тепер є привід кричати про нову
“зраду”.
Від подібних
потуг стає одночасно сумно та смішно. Сумно, адже лідер загальнонаціональної
політичної сили готовий розміняти національні цінності на мідяки політичного
капіталу. Смішно тому, що “Батьківшина” робить це так незграбно, що навіть люди
необізнані розуміють її справжню мету. А мета полягає в дестабілізації ситуації
в країні заради нарощування рейтингу.
Не секрет, що
Юлія Тимошенко – це політик конфлікту, який є для неї поживним середовищем.
Тактику провокації вона сповідує вже десятиліттями, але сьогодні в умовах війни
такі дії особливо небезпечні для України. Держава оговтується після страшної
кризи, вперше за кілька років вже чотири квартали поспіль ВВП росте, а в
минулому році він вийшов на показник приросту в 1,7%. При цьому Уряд
обґрунтовано піднімає рівень соціальних стандартів: подвоєння мінімальної зарплати,
збільшення оплати праці для лікарів та вчителів, підвищення пенсій. Після
довгої зими ми переживаємо відлигу, яка вже завтра зміниться теплою весною.
Здається, що усі конструктивні сили мали б єднатися та спільною працею
наближати цю весну. Такою є державницька логіка, але у “Батьківщини” та її
лідера зовсім інше мислення. Для них збереження рейтингу понад усе. Тому Юлія
Тимошенко бажає змінити тенденцію розвитку економіки України на кризовий тренд.
Впливати на макроекономічні показники вона напряму не може, але здатна
нагнітати істерію в медіа, щоб повалити Уряд.
Та все це було б
набагато небезпечніше для України, якби такі ганебні речі не творили цілковито
бездарно. На рахунку “Батьківщини” цілий віз “перемог”, результат яких це лише
короткочасний гамір у ЗМІ. Згадаймо хоча б наміри змінити Конституцію, знизити
комунальні тарифи, або ж оголошення своїм лідером Надії Савченко. Усе це
скінчилось грандіозним пшиком та репутаційними втратами для партії.
Отримавши
“відкоша” від секретаріату парламенту, представники “Батьківщини”
переорієнтувались й заявили, що тепер будуть домагатися визнання недійсним
голосування за уряд Гройсмана майже річної давнини. З таким успіхом вони можуть
вимагати анулювання усіх голосувань за прем’єрів, починаючи з 1991 року, включно
із наділенням владою самої Юлії Тимошенко. Подібна ініціатива – вершина
політичного цинізму змішаного з непрофесійністю. Відсутність політичної кризи
для “Батьківщини” не перешкода, якщо її немає, то вона обов’язково її вигадає.
В будь-якому випадку, цю “глибокодумну” ініціативу чекає доля попередніх
демаршів Тимошенко та її команди.
Резюмуючи
інформацію про цю бурю у склянці води, приходимо до наступних висновків:
-
Курс
уряду Володимира Гройсмана є вірним та розрахованим на реальне зростання
добробуту людей.
-
Деяким
політикам це категорично не подобається й вони готові жертвувати інтересами
держави заради своїх рейтингів.
-
Атаки
“Батьківщини” на уряд є незграбними й ґрунтуються на ігноруванні чинного
законодавства, а тому приречені на провал.
-
Тренд
розвитку буде збереженим та розвинутим, економіка України продовжить рухатись
по висхідній лінії, а отже підвищуватимуться соціальні стандарти та зарплати.
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
|
Популярные теги
Iryna Berezhna PR адвокат Адвокат Морозов азаров Александр Прогнимак АТО банк банки банкротство бизнес бізнес будущее украины бюджет БЮТ валюта Васильев ввп Верховна Рада верховная рада вибори війна влада власть война выборы газ Геннадий Балашов Гонтарева государство гривна Гройсман ГФС демократия деньги депозит депозиты децентралізація доллар Донбас Донбасс доходы евроинтеграция евромайдан европа економіка ЕС євромайдан ЄС жизнь жкх закон законодательство законопроект зарплата земля инвестиции инвестиции в экономику Интернет Ирина Бережная Ігор Ткачук Ірина Бережна Кабмин кадры карьера киев Київ Кличко Кодекс законів про працю України конституция Конституція Конституція України коррупция корупція кредит кредиты кризис Крим Крым курс люстрация люстрація майдан маркетинг маркетинг юридических услуг МВФ менеджмент налоги налоги украина Налоговый кодекс народ наука нафтогаз НБУ НДС недвижимость Николай Гольбин Образование общество Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко парламент партия регионов персонал податки политика политтехнологии політика порошенко правительство право право на працю працедавець працівник президент прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины психология денег психология успеха публічний аудит путин Путін работа революция режим Януковича рейдерство реклама рекрутинг Реформа реформи реформы Росія Россия Руслан Сольвар рынки свобода СМИ соціально-економічні права строительство студент суд судебная практика судова практика США таможня тарифи тарифы Тигипко Тимошенко Ткачук трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина Україна Укрпочта Укрпошта управление уровень жизни людей Уряд финансы экология экономика Экономика Украины эксперт по миграции экспорт юрист Ющенко Янукович Яценюк
Авторы
|
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2017
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2017
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Комментарии на портале ЛІГА.net временно отключены в связи с аномальной активностью троллей и большим количеством агрессивных и оскорбительных реплик к постам на политические темы.