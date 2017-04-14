Что такое Декрет Флусси?

Декрет Флусси – это ежегодный декрет, выходящий в конце года и предусматривающий квоты (количество) наемных работников и предпринимателей, которые могут въехать в Италию на заработки и получить вид на жительство. Случается, что на специальности, наиболее востребованные в Италии не устанавливаются квоты. Тогда число мест на эти специальности неограниченно.

Работа в Италии, как подать заявку на работу в Италии.

Но не все так просто как кажется на первый взгляд. Для получения первичного вида на жительство теперь необходимо сдать экзамен на знание итальянского языка. Что не так просто. Еще необходимо иметь определенную сумму денег, то есть доказать, что вы в состоянии содержать себя. В идеальном варианте лучше всего заранее найти себе работу на территории Италии.

Но если вы, например, человек свободной профессии, переводчик, скажем – вам нужны деньги на организацию своего дела и на проживание в течении определенного периода времени.

Если вы собираетесь в Италию на сезонные работы, то все несколько проще: вы должны дождаться декрета Флусси 2017 (так как действие флусси 2016 закончилось 30 июня) и подавать заявку в электронном виде (через специальную программу), которую надо скачать на сайте министерства внутренних дел. Здесь я даю ссылку на список всех полезных декретов для иммигрантов на сайте министерства, вы можете ознакомиться с ними самостоятельно.