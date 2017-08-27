В мае 2018 года Киев ждет очередной гостиничный коллапс

Недавно к нам обратились партнеры с запросом о размещении в 4-звездочном отеле группы в более чем 50 номерах на период проведения в Киеве финала Лиги чемпионов УЕФА 2018 года. Сразу хочу заметить, что партнеры обратились к нам не за 2-3 месяца до события, а за 9 (!!!). Конечно же, места в отелях есть. Но по ценам, превышающим обычные в 8-10 раз. Конечно, повышение цен в отелях на период глобальных мероприятий - это нормальная мировая практика. Так, например, на период проведения карнавала в Рио-де-Жанейро отели повышают цены в 1,5 раза, а во время проведения там же Парада чемпионов – в 2-3 раза. Киевские отельеры могут возразить, что это мероприятие ежегодное, часто бразильские отели продают пакеты на 2-4 ночи и т.п. Согласен, поднимите цены впятеро, но не в 8-10 раз!

Мы уже не раз сталкивались с проблемой отсутствия информации о ценах на размещение на определенные даты высокого сезона, например, на Новый год или на время проведения какого-то международного события. Так, например, обратившись к нам за 7 месяцев до начала тура, который проводился отнюдь не в высокий сезон, а в начале октября, наши финские партнеры очень удивлялись факту отсутствия календаря матчей не только хоккейного чемпионата Украины, но даже футбольной Премьер-лиги!

Так вот, сейчас, за 9 месяцев до проведения финала Лиги чемпионов, картина с Евро-2012 повторяется. Тогда, правда, вопрос оказался актуальным в марте, то есть за 3 месяца до начала проведения Еврочемпионата. Ситуация усложнялась тем, что УЕФА ввел собственные квоты на почти все отели, расположенные в центре города и на 70% тех, что были расположены в черте Киева. На фоне тотальной «нехватки» мест, выросшие, словно грибы после проливного дождя, хостелы и другие недорогие средства размещения на время проведения Евро-2012 подняли цены в 8-12 раз по сравнению с обычным сезоном и цена койко-места в 10-местном дорме в хостеле иногда стоила как стандартный номер в пятизвезднике до футбольного ажиотажа. С отелями же творились неописуемые вещи – группы, состоящие из 2-3 посредников, взвинчивали и без того безумные цены до неописуемых высот!

Немного статистики. По информации dsnews.ua, на начало 2017 года количество гостиничных номеров на 1000 населения в Киеве составляет всего 3,6, в то время как в Будапеште 10,85 номеров на 1000 жителей, в Варшаве - 6,2, в Бухаресте - 5,46, в Загребе - 4,52. Далее, по данным Управления туризма Киева, в 2016 году в городе зафиксировано 12 258 гостиничных номера. Примечательно, что из них гостиницы 1-2 звезды и неклассифицированные составляют 30% (3 677 номера).

По данным Booking . com , в Киеве насчитывается 29 четырехзвездочных отелей, 9 отелей категории 5* и 49 отелей категории 3* (всего - 87 единиц с 8 581 номерами). Нехитрые вычисления показывают, что четырехзвездники составляют 33% от общего количества отелей и имеют номерной фонд 2 832 номера. Так вот, эти почти три тысячи номеров могут разместить в среднем 6,5 тысяч человек. А так как УЕФА, как всегда, держит жесткую квоту мест и, по информации наших партнерских отелей, отпустит в свободную продажу до 20% номерного фонда только в январе, имеем большую проблему с размещением туристов. Вокруг Киева катастрофически мало отелей такого уровня, кстати, на них тоже наложила свою лапу УЕФА. А селить большую группу во Львове или Одессе не хотят наши иностранные партнеры.

Киев с каждым годом принимает все большее количество гостей, ведь, согласно статистике посещения иностранцами столицы за первые три месяца года, по сравнению с 2016 годом их количество выросло на 33%. И вроде бы, по заверениям чиновников от туризма, все отлично, но, выходит, что принять гостей, причем тех, кто заказывает услуги загодя, негде… А, значит, наш город ожидает пусть кратковременный, но, тем не менее, очередной гостиничный коллапс.