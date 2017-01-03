Дембельський акорд реформи правоохоронних органів

Отже з 1 січня 2017 року в Україні повністю зникли, майже як динозаври, тільки в юридичному плані, міліціонери. До нового року ми ще могли бачити правоохоронців у формі міцілії. Але тепер відповідно до положень Закону України "Про Національну поліцію" уся атрибутика міліції більше недійсна.





Ця норма почала діяти з початку року, і тепер вся атрибутика старої міліції не може використовуватись правоохоронцями. Поліцейський повинен бути одягнений у форму нового зразка, мати при собі жетон, а також посвідчення, що засвідчує його належність до лав поліції.





Але є дещо, що реформатори та законотворці забули..





Забули вони про "Правила дорожнього руху" затверджені Постановою Кабінету Міністрів України, від 10 жовтня 2001 року, з останніми внесеними змінами від 9 листопада 2016 року.





Саме в ПДР вказано, що :





П.1.10 ... регулювальник - працівник міліції, що виконує регулювання дорожнього руху у форменому одязі підвищеної видимості з елементами із світлоповертального матеріалу за допомогою жезлу, свистка. ...





П.2.4 На вимогу працівника міліції водій повинен зупинитися з дотриманням вимог цих Правил, а також:

а) пред'явити для перевірки документи, зазначені в пункті 2.1...





П.2.5. Водій повинен на вимогу працівника міліції пройти в установленому порядку медичний огляд для визначення стану алкогольного сп'яніння, впливу наркотичних чи токсичних речовин.





П.2.6. За рішенням уповноваженої на те посадової особи Державтоінспекції, за наявності на те підстав, водій зобов'язаний пройти позачерговий медичний огляд з метою визначення здатності безпечно керувати транспортним засобом і перевірку знання цих Правил та навичок водіння.





П.2.9. Водієві забороняється: в) керувати транспортним засобом, не зареєстрованим у Державтоінспекції, або таким, що не пройшов відомчу реєстрацію в разі, якщо законом встановлена обов’язковість її проведення, а також без номерного знака...





Звичайно в профільному Законі "Про Національну поліцію" вказано, що поліція має права які вказані в ст. 23 Поліція відповідно до покладених на неї завдань: ...





11) регулює дорожній рух та здійснює контроль за дотриманням Правил дорожнього руху його учасниками та за правомірністю експлуатації транспортних засобів на вулично-дорожній мережі. ...





Але чи довго у нас будуть діяти нормативно-правові акти з такими нормами які мають неточності та протиріччя? Однозначно Закон України має вищу силу над Постановою КМ України, якою затверджені ПДР, але ж саме в ПДР більш детально роз'яснені деякі моменти. Ну наприклад в Правилах детально вказано, хто такий регулювальник, у Законі ж сухо про можливість правоохоронних органів регулювати дорожній рух.





Отже, законодавцям для того щоби завершити, так звану реформу правоохоронних органів, залишився "дембельський акорд", - внести зміни в Правила дорожнього руху, та привести їх у відповідність до Закону "Про Національну поліцію".





А в цілому реформа "успішно" завершилась...