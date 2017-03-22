Законопроект Порошенко - попытка уйти от наказания за Насирова

Глава правления БФ «Майдан иностранных дел» Богдан Яременко рассказал об истинных причинах резонансного законопроекта Порошенко от 13.03.2017 № 6175, «О гражданстве Украины», предусматривающего автоматическое лишение украинского гражданства в случае выявления наличия другого (не украинского) гражданства.

Чиновников и военных с двумя паспортами судить за госизмену

- Одной из главных причин, побудивших власть принять указанный законопроект ( от 13.03.2017 № 6175, «О гражданстве Украины» - ред.) является з адержание Насирова, избрания судом меры пресечения попытки. По сути, это попытка избежать ответственности за то, что при избрании Насирова на должность главы ДФС фактически не была, как следует, проведена проверка, - считает Яременко.

Правоту эксперта подтверждает тот факт, что правоохранительные органы Украины оказались способными обнаружить у экс-главы ДФС наличие других гражданств. Однако, сделано это было уже после задержания функционера НАБУ. Таким образом, власть пытается избежать ответственности за назначение без надлежащей проверки.

Развивая эту тему, Яременко отметил, что категорически отрицая любые действия, которые могут стать причиной ухудшения прав граждан Украины, потери гражданства Украины считает, что определенные ограничения для отдельных категорий граждан должны быть законодательно прописаны.

- В первую очередь это должно касаться госслужащих, политиков и высокопоставленных чиновников-министров, их заместителей, избранных должностных лиц, депутатов всех уровней, судей, военнослужащих, - отметил Яременко.

По мнению бывшего дипломата недопустима ситуация, корда в условиях гибридной войны с РФ гражданин Украины, будучи госслужащим или военнослужащим, имеет гражданство страны агрессора (РФ-ред.).

- Если подобная ситуация будет иметь место, то указанных чиновников или военнослужащих должны судить за государственную измену. А причиной судебного разбирательства должна стать подача ложных сведений, - подчеркнул Яременко.

Во время дискуссии были озвучены данные мировой практики о том, что в странах находящихся в конфликтных (военных) в большинстве случаев страны не запрещают иметь возможность получить множественное гражданство. Кроме того, в государственной политике воюющих государств отсутствует практика автоматического лишения гражданства в случае получения другого.

При этом, согласно базе ООН, страны в конфликтных регионах имеют преимущественно либеральную миграционную политику. В Палестине, Израиле, Армении, Ираке, Афганистане, Сьерра-Леоне разрешено иметь множественное гражданство. В Азербайджане ограничено, но не запрещено. В Пакистане и Сирии существуют определенные ограничения. А в Конго Кот д ’ Ивуаре, Индии иметь множественное гражданство запрещено.

Миграционные процессы Украины и ограничение прав ее граждан

Во время дискуссии были озвучены некоторые интересные цифры относительно официальных данных по м играционным процессам в Украине.

В 2012 году население Украины составляло 45,5 млн человек. В мировой табели о рангах по количеству населения наше государство занимало 29 место. При этом средний процент рост численности населения в 2000-2012 годы составлял -0,6% ежегодно.

Аналитики отмечают в нашем государстве демографический спад. В частности об этом свидетельствует тот факт, что с 1991 по 2012 годы общая численность населения сократилась более чем на 7 млн вследствие резкого снижения рождаемости и отрицательного сальдо миграции.

Причем, существуют опасения, что данная тенденция будет сохраняться, поэтому к 2050 року общая численность населения сократится приблизительно на 10 млн человек.

В 2012 году уровень безработицы в Украине среди граждан нашей страны в возрасте 15-70 лет по методологии Международной организации труда (в среднем в 2012 году) составлял 7,5%. Это граждане. Причем, если бы трудоустройство украинцев за рубежом было невозможным, то уровень безработицы в Украине был бы в 1,5 раза выше.

К середине 2013 года на учете Федеральной миграционной службы России находились 1,4 млн граждан Украины, проживающих в России на постоянной и временной основе. В том числе украинцев, которые имели разрешения на трудоустройство, насчитывалось 127,8 тыс человек, что составляло 11% иностранных работников в России.

Добавьте сюда переселенцев, которые вынуждены переезжать с Восточной Украины в поисках работы в крупные города страны, в том числе в столицу. А также украинских заробитчан, которые надеются найти свое профессиональное и личное счастье в странах ЕС и США, и тогда сложится полная картина и понимание того, что в современных экономических условиях пренебрегать помощью иностранных украинцев нельзя.

- Как бывший дипломат-практик, более того консул скажу в чем я вижу опасность внесения Порошенко законопроекта ( от 13.03.2017 № 6175, «О гражданстве Украины» - ред.). Если обращаясь в в консульство человек подает два паспорта, то раньше я мог спокойно отдать украинский паспорт и сказать, что меня это не интересует. Однако, то в случае принятия проекта этого Закона консул будет поставлен в совершенно иную правовую реальность он будет вынужден забирать украинский паспорт, - сообщил Яременко.

По мнению бывшего дипломата, такая ситуация станет возможной поскольку в соответствии с ЗУ будет существовать возможность того, что гражданство принято добровольно, а это, в свою очередь может стать основанием для прекращения украинского гражданства.

- Таким образом, консул Украины получает основания сомневаться в праве выполнять какие-то консульские функции - заверять документы, выдавать свидетельства. Это ухудшит правовую защиту граждан Украины и поставит под сомнение возможность нашей страны и ее консулов оказывать помощь гражданам Украины и защищать их права, - считает он.

Правовой хаос и суды на будущих выборах

Во время дискуссии организованной соучредителем сети «Global Ukrainians» Виолеттой Москалу, объединяющей иностранных украинцев, были озвучены также избирательные и правовые риски законопроекта Порошенко «О гражданстве».

- В последнее время существует определенная тенденция. В стране происходит сосредоточение власти в одних руках. Речь идет о сомнительной легитимности коалиции, с точки зрения Конституции, мы видим попытки взять под контроль конституционный суд, борьбу за контроль над правоохранительными органами, перераспределение медийного рынка, - сообщил Богдан Яременко.

.В этой связи бывший дипломат поделился опасениями относительного того, что указанный законопроект является ничем иным как попыткой повлиять на результаты будущих выборов. Поскольку в случае принятия этого документа в определенный момент сработают заложенные в нем двойственные правовые механизмы.

- Определять наличие не украинского гражданства предлагается по наличию публикаций в СМИ. Мыслимое ли дело? Уже хотя бы этот факт создает условия для того, чтобы поставить под сомнение результаты выборов на многих избирательных участках. Особенно заграничных, - информирует Яременко.

Он также напомнил, что в Украине есть огромные территории, где значительная часть граждан работает за рубежом. Поэтому подтверждение информации о длительном пребывании за рубежом также даст правовые основания, для того, чтобы поставить под сомнение право этих граждан голосовать на выборах.

Таким образом, власть сократит число избирателей, причем именно на Востоке и Западе нашей страны, где большая часть украинцев имеет иностранные паспорта или гражданства. Кроме того, именно в этих регионах Президент Порошенко имеет невысокую электоральную поддержку. Таким образом, указанный законопроект позволит власти убить двух зайцев – уменьшить количество избирателей и снизить объемы электората, не поддерживающего политику действующего президента Украины.

- Учитывая все вышеизложенное, считаю, что этот законопроект ( от 13.03.2017 № 6175, «О гражданстве Украины» - ред.) ни при каких обстоятельствах не может быть принят. Поскольку его принятие создаст правовой хаос по отношению к гражданам Украины, - резюмировал Яременко.