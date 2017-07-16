Податки та КВЕДи

Під час встановлення реальності господарської операції, судді можуть звернути увагу на відповідність між умовами договору та КВЕДами контрагента.

Наприклад, в договорі йде мова про надання консультації, а у контрагента серед КВЕДів лише будівництво споруд.

Як це вплине на судове рішення?

Вплине погано, тому краще перевіряти КВЕДи контрагента на відповідність суті економічної операції перед підписанням договору та декларуванням витрат.

1. Позивач уклав з контрагентом договори про надання інформаційно-консультаційних послуг, але ВАСУ в ухвалі від 18.05.2017 вказав: «суди попередніх інстанцій вірно зазначили, що контрагент позивача надавало послуги, які не відповідають КВЕД, оскільки з довідки з ЄДРПОУ вбачається, що основними видами діяльності вказаного контрагента є: будівництво житлових і нежитлових будівель; інша допоміжна діяльність у сфері транспорту; неспеціалізована оптова торгівля.

Таким чином, ТОВ немає жодного відношення до надання інформаційно-консультаційних послуг».

2. Позивач, який має всі КВЕДи, що пов’язані з комп’ютерним програмуванням, виданням програмного забезпечення і таким іншим, чомусь вирішив замовити консалтингові послуги з розробки, тестуванню та впровадженню програмного та інформаційного забезпечення у Контрагента, який серед КВЕДів має лише ті, що пов’язані з ремонтом транспортних засобів.

ВАСУ в ухвалі від 27.09.2016 зазначив: «За встановлених судами першої та апеляційної інстанцій обставин справи про те, що у позивача наявні фахівці та спеціалісти необхідних напрямків для виконання робіт за умовами укладених позивачем договорів з ПАТ «ВТБ Банк», колегія суддів касаційної інстанції погоджується з позицією судів про те, що позивачем не обґрунтовано відсутність можливості виконання відповідних робіт власними ресурсами, та економічну й ділову доцільність залучення до їх виконання контрагента ТОВ «Технокомрезерв» на підставі спірного договору №123181 від 02.07.2012».

У разі відповідності КВЕДів контрагента умовам договору з Платником, це є додатковим доказом для Суду для визнання операції реальною.

Наприклад, Позивач замовив у Контрагента будівельно-монтажні роботи. Серед КВЕДів цього Контрагента містяться організація будівництва будівель.

У зв’язку з цим, в тому числі, ВАСУ в ухвалі від 05.07.2017 зазначив: «Таким чином, колегія суддів погоджується з висновком судів попередніх інстанцій, що спірні договори з виконання будівельних робіт були укладені з контрагентом з метою виконання власних зобов'язань та прямо пов'язані з його господарською діяльністю, що підтверджується належними документами первинного бухгалтерського обліку та які були надані під час проведення перевірки та містяться в матеріалах справи».

Аналогічний висновок містяться в ухвалі ВАСУ від 27.06.2017.

Якщо витрати Платника логічно пов’язані з його КВЕДом – це також доказ для суду щодо доцільності таких витрат. Приклад цього - ухвала ВАСУ від 21.11.2016, відповідно до якої: «основними видами діяльності позивача за КВЕД-2010 є виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах.

У свою чергу, для забезпечення основного виду діяльності позивач здійснював закупівлю сировини для виробництва комбікормів, преміксів, білково-вітамінних добавок, замінювачів цільного молока».

Проте, наявність потрібного КВЕДу не може бути єдиною підставою визнання операції реальною. Про це нагадує ВАСУ в постанові від 15.03.2016: «У справі, що розглядається, суди встановили, що згідно з довідкою Державної служби статистики України Представництво за КВЕД-2010 має вид діяльності 73.20 - Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки. Проте доказів здійснення такої діяльності Представництво не надало».

Отже, наявність правильних КВЕДів як у Контрагента, так і у Платника, має суттєве значення при вирішенні справи по суті.

Попередній допис: Порушення не податкового права та реальність господарської операції.