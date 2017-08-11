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Виклик до суду іноземця: громадянина держав – учасниць Конвенції
11.08.2017 16:16
05.07.2017 р. Верховним судом України в контексті справи №
6-835цс17
досліджувалось питання щодо
належного повідомлення-виклику сторони процесу (іноземця) про час та місце
слухання справи у судовому провадженні.
Суд вказав, що згідно із частинами першою та другою статті
2 ЦПК України цивільне судочинство здійснюється відповідно до Конституції
України, цього Кодексу та Закону України «Про міжнародне приватне право».
ВАЖЛИВО:
Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість
якого надана Верховною Радою України, передбачено інші правила, ніж установлені
цим Кодексом, застосовуються
правила міжнародного договору.
Відповідно до частини першої статті 4 Конвенції установи
юстиції Договірних Сторін надають правову допомогу у цивільних, сімейних і
кримінальних справах відповідно до положень цієї Конвенції.
При виконанні цієї Конвенції компетентні установи юстиції
Договірних Сторін взаємодіють одна з одною через свої центральні органи, якщо
тільки цією Конвенцією не встановлений інший порядок взаємодії (стяття 5
Конвенції).
Статтею 6 Конвенції передбачено, що Договірні Сторони
надають одина одній правову допомогу шляхом виконання процесуальних і інших
дій, передбачених законодавством запитуваної Договірної Сторони, зокрема
складання і пересилання документів, їх вручення.
Згідно із частиною першою статті 10 та статею 11 цієї ж
Конвенції, запитувана установа юстиції здійснює вручення документів відповідно
до порядку, що діє в її державі, якщо документи, що вручаються, написані її
мовою або російською мовою або забезпечені завіреним перекладом на ці мови. В
іншому випадку вона передає документи одержувачеві, якщо він згодний
добровільно їх прийняти. Вручення документів засвідчується підтвердженням,
підписаним особою, якій вручений документ, і скріпленим офіційною печаткою
запитуваної установи, із зазначенням дати вручення і підписом працівника
установи, що вручає документ або виданий цією установою інший документ, у якому
повинні бути зазначені спосіб, місце і час вручення.
Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав
людини невід’ємними частинами «права на суд» слід розглядати,
зокрема, наступні вимоги : вимога «змагальності» процесу
відповідно до статті 6 Конвенції передбачає наявність можливості бути
поінформованим і коментувати зауваження або докази, представлені протилежною
стороною, в ході розгляду; право на «публічне слухання», що
передбачає право на усне слухання і особисту присутність сторони в цивільному
судовому процесі перед судом (Екбатані проти Швеції (Ekbatani v.
Sweden, 26 травня 1988 р., номер заяви 10563/83, пп. 24- 33); право на
ефективну участь (T. та V. проти Сполученого Королівства,16 грудня 1999
р., номер заяв 24724/94; 24888/94, пп. 83-89).
ВАЖЛИВО:
Стаття 6 Конвенції головним чином служить для
визначення того, чи були надані заявнику достатні можливості викласти свою
позицію і оскаржити докази, які він вважав недостовірними, а не для того, щоб
оцінювати правильність або неправильність рішення, прийнятого національними
судами (Каралевічус проти Литви (Karalevicius v. Lithuania), 6 червня
2002 р., номер заяви 53254/99).
Порядок опрацювання доручень про вручення документів на
виконання чинних міжнародних договорів України з питань надання правової допомоги
в цивільних справах визначено в Інструкції про порядок виконання міжнародних
договорів з питань надання правової допомоги в цивільних справах щодо вручення
документів, отримання доказів та визнання і виконання судових рішень,
затвердженій наказом Міністерства юстиції України, Державної судової
адміністрації України від 27 червня 2008 року № 1092/5/54 (далі – Інструкція).
Відповідно пункту 1.8 розділу І Інструкції головні
територіальні управління юстиції взаємодіють з іноземними компетентними
органами з питаннь надання міжнародної правової допомоги в цивільних справах
через Міністерство юстиції України, яке відповідно до положень міжнародних
договорів є центральним органом України з питань надання міжнародної правової
допомоги в цивільних справах.
Якщо при розгляді цивільної справи в суду України виникає
необхідність у врученні документів за кордоном, суд України, який розглядає
справу, складає доручення про надання правової допомоги за кордоном та
направляє його через головне територіальне управління юстиції до Міністерства
юстиції України, якщо інше не передбачено міжнародним договором. Міністерство
юстиції України опрацьовує доручення та направляє його до центрального органу з
питань надання міжнародної правової допомоги у цивільних справах запитуваної держави,
а також отримує від іноземних компетентних органів інформацію та документи щодо
виконання доручень компетентних органів України і направляє їх через головні
територіальні управління юстиції відповідному органу (підпункти 1.10.1, 1.10.2
пункту 1.10 розділу І, пункти 2.5, 2.7 розділу ІІ Інструкції).
ВИСНОВОК:
Аналіз зазначених правових норм дає підстави для
висновку про те, що в разі, якщо відповідач у справі є громадянином однієї з
держав – учасниць Конвенції і проживає на її території, він має бути повідомлений
про час і місце судового розгляду справи за позовом до нього відповідно до
положень Конвенції та Інструкції: за дорученням суду України, направленим через
головні територіальні управління юстиції до Міністерства юстиції України, якщо
інше не передбачене міжнародним договором України.
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