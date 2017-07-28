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Власність та розмір часток земельної ділянки у співвласників будинку
28.07.2017 20:37
05.07.2017 р. Верховним судом України в
рамках справи
№ 6-1726цс16
досліджувалось питання неоднаково застосування частин
першої статті 377 ЦК України та частини першої і четвертої статті 120 ЗК
України в розрізі визначення розміру часток земельної ділянки співвласниками
будинковолодіння з виділеними частками.
Суд вказав, що за положеннями статті 377 ЦК України (в
редакції на час укладення договору дарування частини будинковолодіння, тобто на
25 липня 2007 року) до особи, яка придбала житловий
будинок, будівлю або споруду, переходить право власності на
земельну ділянку, на якій вони розміщені, без зміни її цільового призначення,
у розмірах, встановлених договором.
Аналогічна правова позиція висловлена 12.10.2016 р.
Верховним судом України при розгляді справи № 6-2225цс16
.
Якщо договором про відчуження житлового будинку,
будівлі або споруди розмір земельної ділянки не
визначений, до набувача переходить право власності на
ту частину земельної ділянки, яка зайнята житловим будинком,
будівлею або спорудою, та на частину земельної ділянки, яка є
необхідною для їх обслуговування.
ВАЖЛИВО:
Якщо житловий будинок, будівля або
споруда розміщені на земельній ділянці, наданій у користування, то в разі їх
відчуження до набувача переходить право користування тією частиною
земельної ділянки, на якій вони розміщені,
та частиною ділянки, яка необхідна для їх обслуговування.
Аналогічні положення було закріплено у статті 120 ЗК України.
Разом з тим, відповідно до частини першої статті 118
ЗК України (в редакції на час отримання акта про право власності на земельну
ділянку, тобто 24 червня 2010 року) громадянин, зацікавлений у приватизації
земельної ділянки, яка перебуває у його
користуванні, подає заяву до відповідної районної,
Київської чи Севастопольської
міської державної адміністрації або
сільської, селищної, міської
ради за місцезнаходженням земельної ділянки.
Статтею 121 ЗК України (в редакції на час набуття права
власності на земельную ділянку співвласниками будинковолодіння) визначено, що
громадяни України мають право на безоплатну передачу їм
земельних ділянок із земель державної або комунальної власності
для будівництва й обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) у селах - не більше 0,25 га, в
селищах - не більше 0,15 ка, в містах - не
більше 0,10 га.
При цьому розмір земельної
ділянки, що передається безоплатно громадянину у
власність у зв'язку з набуттям ним права власності на жилий
будинок, не може бути меншим, ніж максимальний розмір земельної
ділянки відповідного цільового призначення, встановлений частиною першою
цієї статті (крім випадків, якщо розмір земельної ділянки, на якій розташований
будинок, є меншим).
ВАЖЛИВО:
За системним аналізом зазначених норм матеріального
права громадянин мав право на приватизацію земельної ділянки, яка знаходиться у
його користуванні, а у випадку переходу права власності на житловий будинок
(частину житлового будинку) та переходу при цьому права користування земельною
ділянкою - на приватизацію тієї земельної ділянки, на якій розміщено житловий
будинок (частина житлового будинку), господарські будівлі та споруди, та
частини земельної ділянки, необхідної для їх обслуговування.
При передачі земельної ділянки у власність співвласникам для
обслуговування та будівництва жилого будинку, господарських будівель та споруд,
оскільки земельна ділянка розташована у місті, то співвласники за змістом
законодавства мали право на отримання у власність земельної ділянки у розмірі
до 0,10 га, крім випадків, якщо земельна ділянка, на якій розташовано будинок,
є меншою за розміром.
У даній справі, співвласникам передано у спільну сумісну
власність земельну ділянку для обслуговування та будівництва жилого
будинку, господарських будівель та споруд у розмірі що є меньшим, ніж визначено
законом.
Отже, кожен із власників будинковолодіння отримав у
власність земельну ділянку не меншу ніж та, на якій розташована його частина
будинковолодіння та необхідна для їх обслуговування.
Оскільки за положеннями частини третьої статті 319 ЦК
України усім власникам забезпечуються рівні умови здійснення своїх прав, за
системним аналізом усіх зазначених норм матеріального права, які були чинними
на час зазначених правовідносин та на момент переходу права власності на
будинковолодіння, можна зробити висновок, що в
разі набуття права спільної сумісної власності на земельну ділянку
співвласниками будинковолодіння з виділеними частками, право власності на
земельну ділянку переходить відповідно до розміру відокремлених у
будинковолодінні часток.
У подальшому саме такої позиції дотримувався законодавець
при внесенні наступних змін до ЦК України та ЗК України.
За змістом статей 377 ЦК України та статті 120 ЗК України у
разі набуття права власності на жилий будинок, будівлю або споруду,
що перебувають у власності, користуванні іншої особи, припиняється
право власності, право користування
земельною ділянкою, на якій розташовані ці об'єкти. До
особи, яка набула право власності на жилий будинок, будівлю або
споруду, розміщені на земельній ділянці, що
перебуває у власності іншої особи, переходить право власності
на земельну ділянку або її частину, на якій вони розміщені, без зміни її
цільового призначення.
ВИСНОВОК:
У разі набуття права власності на жилий будинок,
будівлю або споруду кількома особами
право на земельну ділянку визначається пропорційно до
часток осіб у праві власності жилого будинку, будівлі або споруди.
Разом з тим у постанові Верховного Суду України від 13
квітня 2016 року у справі № 6-253цс16
висловлено
правову позицію та зазначено, що до особи, яка набула право власності на
будівлю або її частину, переходять права на земельну ділянку на тих самих
умовах, на яких ця земельна ділянка належала попередньому володільцю або
власнику.
Матеріал по темі: «Принцип
цілісності об’єкту нерухомості із земельною ділянкою»
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