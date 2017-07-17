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Державна монополія або свобода договору банківського вкладу
17.07.2017 15:38
05.07.2017 р. в рамках справи
№ 6-881цс17
судові палати у цивільних та господарських справах
Верховного Суду України досліджували питання щодо збільшення
банком процентної ставки
споживачу банківських послуг, як
підставу відмови банку
від власних майнових вимог, а отже
порушення вимог пункту 1 частини третьої статті 38
Закону України «Про систему
гарантування вкладів фізичних осіб» і, як наслідок, визнання даного правочину
нікчемним та зобов’язання повернути грошові кошти, які банк виплатив згідно з
цим договором
.
Відповідно до частини першої статті 203 ЦК України зміст
правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного
законодавства, а також інтересам держави і суспільства, його моральним засадам.
Статтею 215 ЦК України визначено, що нікчемним є правочин,
якщо його недійсність встановлена законом.
Згідно з положеннями частини першої статті 216 ЦК України
недійсний правочин не створює юридичних наслідків, крім тих, що пов’язані з
його недійсністю. У разі недійсності правочину кожна зі сторін зобов’язана
повернути другій стороні все, що вона одержала на виконання цього правочину, а
у разі неможливості такого повернення, зокрема тоді, коли одержане полягає у
користуванні майном, виконаній роботі, наданій послузі, – відшкодувати вартість
того, що одержано, за цінами, які існують на момент відшкодування.
Згідно з пунктом 16 статті 2 Закону України «Про систему
гарантування вкладів фізичних осіб» тимчасова адміністрація – це процедура
виведення банку з ринку, що запроваджується Фондом стосовно неплатоспроможного
банку в порядку, встановленому цим Законом.
Відповідно до пункту 6 статті 2 цього Закону ліквідація
банку – це процедура припинення банку як юридичної особи відповідно до
законодавства.
ВАЖЛИВО:
Отже, у спорах, пов'язаних з виконанням банком, у
якому введена тимчасова адміністрація та/або запроваджена процедура ліквідації,
своїх зобов'язань перед його кредиторами, норми Закону України «Про систему
гарантування вкладів фізичних осіб» є спеціальними, і цей Закон є пріоритетним
відносно інших законодавчих актів України у таких правовідносинах.
Отже, якщо Фонд запровадив тимчасову адміністрацію та
розпочав процедуру виведення банку з ринку, то це унеможливило стягнення
коштів у будь-який інший спосіб, аніж це передбачено Законом України «Про
систему гарантування вкладів фізичних осіб».
Аналогічна правова позиція викладена у постановах
Верховного суду України від 20.01.2016 року по справі № 6-2001цс15
(№
в ЄДРСРУ 55179270) та від 13.06.2016 року по справі № 6-1123цс16
(№
в ЄДРСРУ 58497382) .
Разом з цим даним спеціальним законом, що регулює спірні
правовідносин у частині другій статті 38 якого передбачено, що протягом дії
тимчасової адміністрації уповноважена особа Фонду зобов’язана забезпечити
перевірку правочинів (у тому числі договорів), вчинених (укладених) банком
протягом одного року до дня запровадження тимчасової адміністрації банку, на
предмет виявлення правочинів (у тому числі договорів), що є нікчемними з
підстав, визначених частиною третьою цієї статі.
Пунктом 1 частини третьої статті 38 Закону України «Про
систему гарантування вкладів фізичних осіб» встановлено, що правочини (у тому
числі договори) неплатоспроможного банку є нікчемними, якщо банк безоплатно
здійснив відчуження майна, прийняв на себе зобов’язання без встановлення
обов’язку контрагента щодо вчинення відповідних майнових дій, відмовився від
власних майнових вимог.
ВИСНОВОК:
Аналіз зазначених норм матеріального права дозволяє
дійти висновку про те, що внесення змін до договору банківського вкладу, згідно
з якими банк відмовляється від застосування зниженої процентної ставки при
достроковій виплаті вкладу на вимогу вкладника, є відмовою банку від власних
майнових вимог.
Правочин щодо незастосування банком перерахунку
нарахованих процентів за зниженою процентною ставкою спричиняє необґрунтовану
виплату грошових коштів, що відповідно до пункту 1 частини третьої статті 38
Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» містить ознаки
нікчемного правочину та вимагає застосування наслідків, передбачених статтею
216 ЦК України.
Матеріал по темі:
«Законність визнання нікчемним договору банківського
вкладу»
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