|
|
|
Автор
Архив автора
Кнопки
|
Судова практика ВАСУ: дроблення депозитного вкладу клієнта банку
06.07.2017 08:11
Частиною першою статті 203 Цивільного
кодексу України встановлено, що зміст правочину не може суперечити цьому
Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також інтересам держави і
суспільства, його моральним засадам.
У силу вимог частини першої статті 228 Цивільного кодексу
України правочин вважається таким, що порушує публічний порядок, якщо він був
спрямований на порушення конституційних прав і свобод людини і громадянина,
знищення, пошкодження майна фізичної або юридичної особи, держави, Автономної
Республіки Крим, територіальної громади, незаконне заволодіння ним.
Згідно з частиною другою статті 228 Цивільного кодексу
України правочин, який порушує публічний порядок, є нікчемним.
За правилами частини третьої цієї ж статті у разі
недодержання вимоги щодо відповідності правочину інтересам держави і
суспільства, його моральним засадам такий правочин може бути визнаний
недійсним. Якщо визнаний судом недійсний правочин було вчинено з метою, що
завідомо суперечить інтересам держави і суспільства, то при наявності умислу у
обох сторін - в разі виконання правочину обома сторонами - в дохід держави за
рішенням суду стягується все одержане ними за угодою, а в разі виконання правочину
однією стороною з іншої сторони за рішенням суду стягується в дохід держави все
одержане нею і все належне - з неї першій стороні на відшкодування одержаного.
При наявності умислу лише у однієї із сторін все одержане нею за правочином
повинно бути повернуто іншій стороні, а одержане останньою або належне їй на
відшкодування виконаного за рішенням суду стягується в дохід держави.
ВАЖЛИВО:
Між тим, вкладник, договір із яким Уповноважена
особа вважає нікчемним, може захистити свої права, які випливають із договору
банківського вкладу, шляхом пред'явлення позову про визнання протиправними дій
Уповноваженої особи, вчинених у зв'язку з визнанням відповідного договору
нікчемним.
У такому випадку висновок про визнання судом нікчемності
правочину є правовою оцінкою, яка має бути викладена у мотивувальній частині
судового рішення.
Такий же підхід до вирішення адміністративних спорів,
пов'язаних із застосуванням наслідків нікчемності правочину, викладений у
постанові Верховного Суду України від 19 серпня 2008 року справа №
21-320во08
(реєстраційний номер у Єдиному
державному реєстрі судових рішень 2182152).
Відповідно до п.3 ч.1 ст. 2 Закону України "Про
систему гарантування вкладів фізичних осіб" вклад - кошти в
готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які
залучені банком від вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах
договору банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або шляхом видачі
іменного депозитного сертифіката, включаючи нараховані відсотки на такі кошти.
Згідно з ч.1 ст. 1058 ЦК України за договором банківського
вкладу (депозиту) одна сторона (банк), що прийняла від другої сторони (вкладника)
або для неї грошову суму (вклад), що надійшла, зобов'язується виплачувати
вкладникові таку суму та проценти на неї або дохід в іншій формі на умовах та в
порядку, встановлених договором.
ВИСНОВОК:
Аналізуючи зміст наведених законодавчих норм слід
дійти висновку, що чинне законодавство прямо перебачає, що грошові кошти на
депозитний рахунок можуть бути внесені як безпосередньо вкладником, так і іншою
особою для вкладника. (постанови ВАСУ у справах № К/800/38810/15
від
22.02.2017 року, № К/800/47773/16
від
02.03.2017 року, № К/800/20426/16
від
07.12.2016 року, від 02.02.2017 р, справа № К/800/46560/15
(ЄДРСРУ64658352), від 02.03.2017 року у справі №
820/20788/14
та від 25.05.2017 р. справа
№ К/800/51146/15
(ЄДРСРУ № 67035090).
Таким чином, доводи Фонду гарантування про нікчемність
договорів банківського вкладу у зв'язку із тим, що кошти на ім'я позивача
надійшли внаслідок "дроблення" іншого вкладу є безпідставними,
оскільки зазначене не свідчить про нікчемність укладеного правочину і такі обставини не можуть бути
самостійною підставою для визнання нікчемним правочину,
вчиненого позивачем, оскільки в законодавстві відсутня пряма заборона на
вчинення вказаних дій.
P
.
s
. виписка
по особовим рахункам, складена Уповноваженою особою Фонду про рух
коштів клієнтів та яку Уповноважена особа вважає доказом нікчемності договору
банківського вкладу (депозиту) позивача, не є розрахунковим, бухгалтерським або
іншим первісним банківським документом, оскільки факт внесення або невнесення
готівки позивачем на її рахунок, факт "дроблення" іншого великого
вкладу, рух коштів по банку в цей операційний день, залишок готівки на початок
та кінець такого робочого банківського дня, а також інші обставини, які мають
значення у цій справі підтверджуються, відповідно до приписів Інструкцій № 174
і № 492, зовсім іншими документами бухгалтерського обліку, а не такою довідкою.
теги: дробление вкладов, дроблення вкладів судова практика, банк, вклад, депозит, Фонд гарантирования, фонд гарантування, вкладник, уповноважена особа, судова практика, Адвокат Морозов
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
|
Популярные теги
Iryna Berezhna PR адвокат Адвокат Морозов Азаров Александр Прогнимак АТО Банк банки банкротство бизнес бізнес будущее украины бюджет БЮТ валюта Васильев ВВП Верховна Рада верховная рада Вибори війна влада власть война выборы газ Геннадий Балашов гонтарева государство гривна Гройсман ГФС демократия деньги депозит депозиты децентралізація доллар Донбас Донбасс доходы ДТП евроинтеграция евромайдан Европа економіка ЕС євромайдан ЄС жизнь ЖКГ жкх закон законодательство законопроект зарплата Земля инвестиции инвестиции в экономику Интернет Ирина Бережная Ігор Ткачук Ірина Бережна кабмин кадры карьера киев Київ Китай Кличко Кодекс законів про працю України конституция Конституція Конституція України коррупция корупція кредит кредиты кризис Крим Крым культура курс Луценко люстрация люстрація майдан маркетинг маркетинг юридических услуг МВФ менеджмент налоги налоги украина налоговые споры Налоговый кодекс народ НАТО наука нафтогаз НБУ НДС недвижимость Николай Гольбин образование общество Одесса Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко парламент партия регионов персонал податки податкові спори политика политтехнологии політика Порошенко правительство право право на працю працедавець працівник президент Прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины прокуратура психология денег психология успеха публічний аудит путин Путін работа революция режим Януковича рейдерство реклама рекрутинг Реформа реформи реформы Росія Россия Руслан Сольвар рынки свобода СМИ соціально-економічні права строительство студент суд судебная практика судова практика судова реформа судовий захист США таможня тарифи тарифы Тигипко Тимошенко Ткачук трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина україна Укрпочта Укрпошта управление уровень жизни людей Уряд финансы экология экономика Экономика Украины эксперт по миграции экспорт энергетика юрист ющенко янукович Яценюк
Авторы
|
|
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2017
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2017
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Комментарии на портале ЛІГА.net временно отключены в связи с аномальной активностью троллей и большим количеством агрессивных и оскорбительных реплик к постам на политические темы.