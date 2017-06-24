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Неправомірна зустрічна звірка платника податку: юридичні наслідки
24.06.2017 20:26
Фабула
справи:
Суди встановили, що ДПІ здійснила заходи із проведення
зустрічної звірки ТОВ щодо документального підтвердження господарських відносин
із платниками податків за певний під час якої не встановила реально здійснених
господарських операцій ТОВ з контрагентами, свідченням
чого стали відсутність ТОВ за податковою адресою та відсутність в управлінні
податкового аудиту первинних документів на підтвердження його
фінансово-господарської діяльності.
Відомості
Акта ДПІ внесла до АІС «Податковий блок», у зв’язку з чим ТОВ змінило показники
податкових зобов’язань та податкового кредиту.
Платник
податку не погодився мотивуючи вимоги тим, що ДПІ порушила законодавчо
встановлені порядок та спосіб проведення зустрічної звірки, а також порядок
оформлення її результатів, передбачені пунктом 73.5 статті 73 Податкового
кодексу України (далі – ПК), Порядком проведення органами державної податкової
служби зустрічних звірок, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2010 року № 1232, Методичними рекомендаціями щодо організації та
проведення органами державної податкової служби зустрічних звірок,
затвердженими наказом Державної податкової адміністрації України від 22 квітня
2011 року № 236.
Згідно
з пунктом 73.5 статті 73 ПК з метою отримання податкової інформації контролюючі
органи мають право проводити зустрічні звірки даних суб'єктів господарювання
щодо платника податків.
Зустрічною
звіркою
вважається співставлення даних первинних бухгалтерських та
інших документів суб'єкта господарювання, що здійснюється контролюючими
органами з метою документального підтвердження господарських відносин з
платником податків та зборів, а також підтвердження відносин, виду, обсягу і
якості операцій та розрахунків, що здійснювалися між ними, для з'ясування їх
реальності та повноти відображення в обліку платника податків.
ВАЖЛИВО:
Зустрічні звірки не є перевірками і проводяться в
порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
За
результатами зустрічних звірок складається акт, який надається суб'єкту
господарювання у десятиденний термін.
Механізм
проведення органами державної податкової служби зустрічних звірок визначено
Порядком проведення органами державної податкової служби зустрічних звірок,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року №
1232.
Аналіз
зазначених норм права дає підстави для висновку, що акт, який є відображенням
дій працівників податкових органів, а так само висновки, що зазначені в такому
акті не породжують правових наслідків для платника податків і, відповідно, не
порушують його прав.
Внесена
до інформаційних систем інформація на підставі акту використовується
податковими органами для інформаційно-аналітичного забезпечення їхньої
діяльності і не зумовлює для платника податків змін у структурі податкових
зобов'язань та податкового кредиту.
Наведене
відповідає правовій позиції, що викладена в постановах Верховного Суду України
від 03.11.2015 № 21-99а15, від 11.11.2015 справа № 21-778а15, від 17.11.2015
справа № 21-1852а15, від 17.11.2015 справа № 21-2944а15, від 01.12.2015 №
21-3133а15, від 03 лютого 2016 року у справі №826/11720/14 – ( Ухвала
ВАСУ від "30" листопада 2016 р. по справі
№
К/800/2628/15
(ЄДРСРУ № 63257435).
Однак,
11.04.2017 р. в аспекті розгляду справи
№ 21-2313а16
колегія
суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України дійшла
висновку про нижчевикладене.
У
рішенні, про перегляд якого подано заяву, суд касаційної інстанції погодився із
висновками судів попередніх інстанцій насамперед у тому, що зустрічна звірка
проводилась неправомірно, оскільки не було дотримано законодавчо встановленого
порядку її проведення.
ВИСНОВОК:
Оскільки відображені в Акті відомості стали результатами
такої звірки, вони не можуть привести до законних і об’єктивних наслідків,
достатніх для того, щоб з ініціативи податкових органів в інформаційних базах
змінювати відомості, задекларовані ТОВ у податкових деклараціях, тому не можна
визнати законним і правомірним вилучення з АІС «Податковий блок» показників
податкових зобов’язань та податкового кредиту, наданих ТОВ, та коригування цих
відомостей податковими органами на підставі результатів нелегітимної
(процедурно неспроможної) зустрічної звірки.
Матеріал
по темі:
1. «ПОДАТКОВІ СПОРИ: ПРОВЕДЕННЯ ЗУСТРІЧНИХ ЗВІРОК-ВІДПОВІДНІ
ВИСНОВКИ ДФС»
2. «ОСКАРЖЕННЯ ДІЙ КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ ПРИ ПРОВЕДЕННІ
ЗУСТРІЧНОЇ ЗВІРКИ»
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