Стягнення вартості недовідпущеної електричної енергії





29.03.2016 р. вирішуючи питання про усунення розбіжностей у застосуванні судом касаційної інстанції норми матеріального права в розрізі стягнення з енергопостачальника вартості недовідпущеної електричної енергії та моральної шкоди, Судова палата у цивільних справах Верховного Суду України розглядаючи справу № 6-73цс17 виходила з нижчевикладеного.

У разі порушення зобов’язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема: зміна умов зобов'язання; сплата неустойки; відшкодування збитків та моральної шкоди (стаття 611 ЦК України).

Порядок відключення споживачів від електропостачання за наявності заборгованості за електроенергію передбачений Правилами користування електричною енергією для населення, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 1999 року № 1357.

Згідно з пунктом 36 Правил відновлення електропостачання споживача здійснюється протягом 3 днів у містах та 7 днів у сільській місцевості після усунення порушень і оплати споживачем заборгованості, витрат на повторне підключення та збитків, завданих енергопостачальнику. У разі розгляду спірних питань у судовому порядку термін відключення не повинен перевищувати 1 місяця за умови відсутності у споживача заборгованості за спожиту електричну енергію.

ВАЖЛИВО: За пунктами 43–44, 46 Правил енергопостачальник несе відповідальність за шкоду, заподіяну споживачу або його майну, в розмірі й порядку, визначених законодавством. У разі тимчасового припинення електропостачання з вини енергопостачальника він несе відповідальність згідно з умовами договору у розмірі двократної вартості недовідпущеної електричної енергії. У разі порушення прав споживачів енергопостачальник несе відповідальність згідно із законодавством та договором.

Пунктом 14 договору про користування електричною енергією побутовим споживачем, укладеним між сторонами, також установлено відповідальність електропостачальника за тимчасове припинення електропостачання з його вини у розмірі двократної вартості недовідпущеної електричної енергії.

У разі встановлення судом відсутності порушень споживачем Правил та відсутність заборгованості у останнього за спожиту електричну енергію, наявні всі правові підстави для стягнення із електропостачальника вартості недовідпущеної електроенергії.

ВАЖЛИВО: В частині позовних вимог про відшкодування моральної шкоди слід зазначити, що відносини з приводу постачання фізичним особам електричної енергії регулюються статтями 22, 711, 714, 1209, 1210 ЦК України, Законом України «Про електроенергетику» та Правилами, якими не передбачено відшкодування моральної шкоди в разі порушення зобов’язання з постачання електричної енергії.

Між тим відповідно до вимог Закону України «Про захист прав споживачів», а саме пункту 5 статті 4 цього Закону споживачі мають право на відшкодування майнової та моральної шкоди, завданої внаслідок недоліків продукції (дефекту в продукції), відповідно до закону.

Окремо необхідно вказати, що споживачі за самовільне підключення до мережі енергопостачальної організації та отримання електроенергії всупереч умовам договору про користування електричною енергією, несуть відповідальність встановлену законом.

У цьому разі Державна інспекція з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії складає відповідний акт, який у разі належного його оформлення може бути належним та допустимим доказом у справі.

Приклад протилежного: рішення Апеляційного суду м. Києва від 08.06.2016 р. у справі № 753/351/16 (ЄДРСРУ № 58274642).

P . s . згідно судової практики Верховного Суду України (постанова від 08.07.2009 №6-10354св8 ), підключення електричної енергії за заявою наймача (власника квартири) і відкриття особового рахунку слід вважати фактичним укладенням договору на умовах, передбачених Законом України «Про електроенергетику» від 16.10.1997 № 575/97-ВР та Правилами користування електричною енергією для населення затверджені постановою Кабінету міністрів України від 26.07.1999 № 1357.



