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Підстави недійсності договору фінансового лізингу автомобіля
28.01.2017 17:42
18.01.2017 р.
Верховний суд України, розглядаючи справу
№ 6-648цс16
та усуваючи розбіжності щодо відповідності умовам діючого законодавства
договорів фінансового лізингу автомобіля, висловив нижчезазначену правову
позицію.
Однак, з першу необхідно
вказати, що підставою для перегляду справи була
постанова
Верховного Суду України від 1
6.12.2015 року по справі № 6-2766цс15 (№ в ЄДРСРУ 54513238).
У цій постанові
міститься правовий
висновок про те,
що відповідно до частини другої статті 806 ЦК України до договору лізингу
застосовуються загальні положення про найм (оренду) з урахуванням особливостей,
встановлених цим параграфом та законом. Договір лізингу є змішаним договором і
містить елементи договорів оренди (найму) та купівлі-продажу транспортного
засобу.
Згідно зі статтею 799 ЦК
України: 1)
договір найму транспортного засобу укладається у письмовій формі; 2) договір
найму транспортного засобу за участю фізичної особи підлягає нотаріальному
посвідченню.
ВАЖЛИВО:
У разі недодержання
сторонами вимог закону про нотаріальне посвідчення договору такий договір є
нікчемним (частина перша статті 220 ЦК України).
Більше того, стаття 18
Закону України "Про захист прав споживачів" містить самостійні
підстави визнання угоди (чи її умов) недійсною.
Так, за змістом частини
п’ятої цієї норми у разі визнання окремого положення договору, включаючи ціну
договору, несправедливим може бути визнано недійсним або змінено саме це
положення, а не сам договір.
Тільки у разі, коли
зміна окремих положень або визнання їх недійсними зумовлює зміну інших положень
договору, на вимогу споживача такі положення підлягають зміні або договір може
бути визнаний недійсним у цілому (частина шоста статті 18 Закону).
Визначення поняття "несправедливі
умови договору" закріплено
в частині другій статті 18 цього Закону – умови договору є несправедливими,
якщо всупереч принципу добросовісності його наслідком є істотний дисбаланс
договірних прав та обов'язків на шкоду споживачу.
Аналізуючи норму статті
18 Закону України "Про захист прав споживачів" Верховний суд України
дійшов висновку, що для кваліфікації умов договору
несправедливими необхідна наявність одночасно таких ознак:
1) умови договору
порушують принцип добросовісності (пункт 6 частини першої статті 3, частина
третя статті 509 ЦК України);
2) умови договору
призводять до істотного дисбалансу договірних прав та обов’язків сторін;
по-третє, умови договору завдають шкоди споживачеві.
ВАЖЛИВО:
Несправедливими є,
зокрема, умови договору
про: виключення або
обмеження прав споживача стосовно продавця (виконавця, виробника) або третьої
особи у разі повного або часткового невиконання чи неналежного виконання
продавцем (виконавцем, виробником) договірних зобов’язань, включаючи
умови про взаємозалік, зобов’язання споживача з оплати та його вимог у разі
порушення договору з боку продавця (виконавця, виробника); встановлення
жорстких обов’язків споживача, тоді як надання послуги обумовлене лише власним
розсудом виконавця; (пункти 2,3 частини третьої статті 18 Закону «Про захист
прав споживачів); надання можливості продавцю (виконавцю, виробнику) не
повертати кошти на оплату, здійснену споживачем, у разі відмови споживача
укласти або виконати договір, без встановлення права споживача на одержання
відповідної компенсації від продавця (виконавця, виробника) у зв’язку з
розірвання або невиконанням ним договору (пункт 4 частини третьої статті 18
Закону).
Аналогічна Правова
позиція Верховного Суду України висловлена у справі № 6-330цс16 від
08.06.2016 р. (№
в ЄДРСРУ 58275279).
За змістом статті 808 ЦК
України, якщо відповідно до договору непрямого лізингу вибір продавця
(постачальника) предмета договору лізингу був здійснений лізингоодержувачем,
продавець (постачальник) несе відповідальність перед лізингоодержувачем за
порушення зобов’язання щодо якості, комплектності, справності предмета договору
лізингу, його доставки, монтажу, запуску в експлуатацію, тощо. Якщо вибір
продавця (постачальника) предмета договору лізингу був здійснений
лізингодавцем, продавець та лізингодавець несуть перед лізингоодежувачем
солідарну відповідальність за зобов’язанням щодо продажу (поставки) предмета
договору лізингу.
ВАЖЛИВО:
Окрім того, згідно
пункту 4 частини першої статті 34 Закону України «Про фінансові послуги та
державне регулювання ринків фінансових послуг» діяльність з надання будь-яких
фінансових послуг, що передбачають пряме або опосередковане залучення
фінансових активів від фізичних осіб може здійснюватись лише
фінансовими установами після отримання відповідної ліцензії.
Послуга з
адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах є фінансовою
послугою (пункт 11-1 статті 4 Закону України «Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг»).
Отже, відповідно до
частини першої статті 227 ЦК України правочин юридичної особи, вчинений нею без
відповідного дозволу (ліцензії), може бути визнаний судом недійсним.
Вирішуючи питання про
усунення розбіжностей у застосуванні судом касаційної інстанції норм
матеріального права, Судова палата у цивільних справах Верховного Суду України
виходила з такого.
Відносини, що виникають
із договору фінансового лізингу, регулюються положеннями ЦК України про лізинг,
найм (оренду), купівлю-продаж та положеннями Закону України «Про фінансовий
лізинг».
Відповідно до частин
першої та другої статті 806 ЦК України за договором лізингу одна сторона
(лізингодавець) передає або зобов’язується передати другій стороні
(лізингоодержувачеві) у користування майно, що належить лізингодавцю на праві
власності і було набуте ним без попередньої домовленості із лізингоодержувачем
(прямий лізинг), або майно, спеціально придбане лізингодавцем у продавця
(постачальника) відповідно до встановлених лізингоодержувачем специфікацій та
умов (непрямий лізинг), на певний строк і за встановлену плату (лізингові
платежі).
До договору лізингу застосовуються загальні положення про найм
(оренду) з урахуванням особливостей
,
встановлених цим параграфом та законом.
До відносин, пов’язаних з лізингом, застосовуються загальні
положення про купівлю-продаж та положення про договір поставки
,
якщо інше не встановлено законом.
ВАЖЛИВО:
За своєю правовою
природою договір лізингу є змішаним договором та містить елементи договорів
оренди (найму) та купівлі-продажу або договору поставки.
За договором найму
(оренди) здійснюється передача майна наймачеві у користування.
Частинами першою та
третьою статті 760 ЦК України передбачено, що предметом договору найму може
бути річ, яка визначена індивідуальними ознаками і яка зберігає свій первісний
вигляд при неодноразовому використанні. Особливості найму окремих видів майна
встановлюються цим Кодексом та іншим законом.
Найм (оренда)
транспортних засобів врегульовано параграфом 5 глави 58 ЦК України.
За загальним правилом,
передбаченим частиною першою статті 799 ЦК України, договір найму транспортного
засобу укладається у письмовій формі.
Якщо стороною у цьому
договорі виступає фізична особа, то згідно з частиною другою статті 799 ЦК
України договір підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню.
(!!!) Згідно зі статтею
220 ЦК України у разі недодержання сторонами
вимог закону про нотаріальне посвідчення договору такий договір є нікчемним.
Нікчемний договір не
породжує тих прав і обов’язків, настання яких бажали сторони, і визнання такого
договору недійсним судом не вимагається.
Правові наслідки
недійсності договору передбачені статтею 216 ЦК України.
Положення статті 216 ЦК
України застосовуються також при вирішенні вимог про застосування наслідків
недійсності нікчемного правочину.
Підсумовуючи
зазначене вбачається наступне:
По-перше:
1) договір найму транспортного засобу укладається у письмовій
формі; 2) договір найму транспортного засобу за участю фізичної особи підлягає
нотаріальному посвідченню;
По-друге:
договір фінансового
лізингу із споживачем повинен виключати несправедливими умови і не допускати
істотний дисбаланс договірних прав та обов'язків на шкоду споживачу;
По-третє:
договір фінансового
лізингу зі споживачем, мають право укладати лише фінансові установи і лише
після отримання відповідної ліцензії.
ВИСНОВОК:
за недотримання
вищевказаних умов - договір фінансового лізингу є нікчемним або може бути
визнаний судом недійсним.
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