"Завчасно випите "Боржомі" або загальні правила безпеки бізнесу Поделиться: Кожний підписаний папір може бути доказом у кримінальному провадженні. Аналізуйте наслідки своїх дій. У потоці документів керівник часто підписує все підряд. Коли виникає необхідність знайти «крайнього», або відповідального, як правило, їм стає той, чиїх підписів на папірцях виявляється найбільше. Намагайтеся не вчиняти дій, які явно виходять за межі закону та привертають увагу правоохоронних органів. «А якщо не явно, то можна?» - запитаєте ви. Можна, але краще не треба. Іншими словами, там, де є можливість закон не порушувати, робити цього не треба. Потрібно ще знати закон, оскільки його незнання не звільняє від відповідальності, а знання іноді допомагає цієї відповідальності уникнути. Не зберігайте в столі в офісі, сейфі, будинку, де ви проживаєте разом із сім'єю, документи з компрометуючої вас інформацією. А де зберігати? Ніде. Краще, щоб таких документів не було, або щоб вони знищувалися при першій можливості. Один бізнесмен «другу» бухгалтерію зберігав в гаражі. Це дитяча наївність - вважати, що гараж - це місце, яке ніхно не знайде та де не можна провести обшук. Найцікавіше, що в гаражі його і затримали, коли він ставив туди свою машину, відповідно, відразу почали цікавитися: «А що це за папірці ви тут ховаєте?» Розподіляйте обов'язки між своїми заступниками, якщо ви керівник. Підписуйте менше документів, доручайте це вашим заступникам в рамках їх компетенції. Чим більше ви на себе берете, тим більше відповідальність. Керівник по визначенню наділений як правами, так і відповідальністю, починаючи від посвідчення своїм підписом правильності відображення фінансової діяльності, закінчуючи пожежною безпекою. Навіщо відповідати за все? На випадок перевірки завжди майте документальне підтвердження правомірності своїх дій. Пам'ятаєте вислів: «Без папірця ти комашка, а з папірцем - людина». Майте договори, рахунки, накази, інші документи, які можуть підтвердити законність ваших дій. Слова не працюють там, де повинні бути письмові документи. Може бути, це трохи ускладнює роботу, але забезпечує безпеку. Співробітники не повинні володіти всією інформацією щодо діяльністі фірми, досить тієї, яка потрібна їм для роботи. Не вводьте співробітників в спокусу. Менше знають міцніше сплять. Секретар не повинна знати всі аспекти вашої діяльності і можливі недоліки, порушення, наявні в компанії. Зазвичай першими допитують секретарів, які в ході слідчих дій стають дуже відвертими. Так повелося, що секретарі - це майже завжди жінки. А у жінок прийнято зберігати секрети спільно. Дуже велика помилка, коли чоловіки-керівники вважають за краще бачити в якості секретаря молоденьку дівчину «без мізків» і з хорошою фігурою. Це ідеальний суб'єкт для передачі всіх деталей і тонкощів вашого бізнесу стороннім людям. Не секрет, що впровадження таких дівчат в конкуруючі фірми як секретарів - звичайна справа в наш час. Будьте дуже обережні в телефонних розмовах і конфіденційних переговорах в офісі. Просто знайте, що технічні засоби отримання інформації настільки досконалі, що дозволяють контролювати всі ваші розмови - як по телефону, так і безпосередньо в офісі. Для цього не обов'язково навіть встановлювати пристрої для підслуховування в телефон або під кришку робочого столу, контролювати розмови можна і на відстані. Висновок один: не кажіть нічого такого, що потім може бути використано проти вас. Уникайте конфліктів з конкурентами. Конфлікт небезпечний не сам по собі, а тими наслідками, які буває неможливо прорахувати і оцінити заздалегідь. Якщо ви в цьому конфлікті - сторона «з великою вагою», швидше за все, «перемога» буде за вами. Однак переможений завжди має можливість помститися, і тоді уявна «перемога» обернеться реальною поразкою. Мстять в особистих відносинах близьким людям, а вже в бізнесі мстять по-крупному, і кримінальне переслідування - це ще не найстрашніша помста. Важливе слово для безпеки бізнесу - « своєчасно ». Що потрібно робити своєчасно? Знайти і організувати необхідні ресурси для попередження або локалізації загроз.

Розмежовувати загрози за ступенем небезпеки і розставляти пріоритети, щоб прийняти оптимальне рішення.

Відстежувати і розпізнавати джерела загроз, прораховувати всілякі ризики.

Розуміти і правильно оцінювати ступінь небезпеки загрози - можливості джерела небезпеки, його ресурси, завдання і т.п. Якщо наведені рекомендації виконуються із запізненням, це означає, що системи безпеки не існує зовсім. Не варто керуватися приказкою «Краще пізно, ніж ніколи». Тут більше підходить вислів: «Пізно пити «Боржомі», коли нирки відвалилися». Тому загальні заходи безпеки повинні бути вироблені своєчасно, щоб не було прикро за безглуздо організовану справу, яка закінчилась притягненням до кримінальної відповідальності. За матеріалами:"Безопасность бизнеса. Защита от уголовного преследования" Виталий Пичугин теги: бизнес, захист, безпека, правила, Miro's LF Твитнуть Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя