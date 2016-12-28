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Почему нас не берут в ЕС, а нам туда не очень и надо
28.12.2016 09:04
Несколько дней назад стало известно о том, что в январе, скорее всего, Соглашение об Ассоциации Украина - ЕС будет ратифицировано. Не так, конечно, как мы хотели, гораздо позже, чем мы думали, но будет. Учитывая то, какие изменения нас ждут уже через несколько недель, самое время подвести итоги года и поговорить о том, что принесет нам безвиз: приобретем мы, или потеряем.
16 декабря правительство Нидерландов одобрило законопроект, который позволит парламенту ратифицировать Соглашение между Украиной и ЕС. Но все вы наверняка слышали, что перед этим Нидерланды не поставили Европейскому Союзу ультиматум: "Никакой военной поддержки! Никакой финансовой поддержки! Никакой Украины в списках кандидатов на членство в ЕС!".
И признаться честно, после национального Референдума, где 60% высказались против Украины в ЕС, ничего другого ожидать и не стоило.
Итак, что мы имеем? "+1" к политическому сотрудничеству, "+1" к экономическому сотрудничеству и "+1" к торговому сотрудничеству. Если упростить, то на макроэкономическом уровне произойдет много, а на микроэкономическом уровне - ничего.
Хорошо, там где нас нет: о работе за рубежом
Сегодня открою большой секрет: чаще всего с ЕС в своей работе я сталкивалась, когда ко мне приходили обманутые гастарбайтеры, которые без копейки в кармане вернулись из-за рубежа.
Разочарую любителей "горяченького": ни о каких рабствах интимного ( и не очень) характера речь не шла, но оказалось, что ситуации, когда "европейская мечта" оказывается куда прозаичнее, чем думалось ранее - не редкость. И парадокс в том, что ни ненормированный рабочий график, ни ненадлежащие условия труда ни разу не становились причиной обращения нелегальных рабочих ко мне. Причина обращения к адвокату всегда была одна: работодатели не выплатили крупную сумму денег. При этом из-за вероятности штрафа в тысячи долларов и запрета на въезд в страны Шенгенского договора, "на месте" никто правоту доказывать не решался - все ждали возвращения в Украину.
Скажу по-правде: из-за нюансов зарубежного законодательства и стремления клиентов избежать лишней огласки за пределами Украины, практически все такие дела решались вне суда, при заключении мирового соглашения.
Многие могут спросить: при чем тут ЕС?
А притом, что в настоящей редакции Соглашения украинцы смогут отдыхать в Европейском Союзе, но не работать. Но будем честными: кого из наших соотечественников это останавливало? Согласно опросу, который в 2015 году провел Украинский институт социальных исследований, четверть украинцев охотно выехали бы на постоянное место жительства за рубеж.
И, если еще лет 6-7 назад украинцы охотнее рвались в Россию, то теперь, в полной уверенности, что их там ждут с распростертыми объятиями, едут в Евросоюз (Италию, Германию и, особенно, Польшу).
И что будет, как только "евробарьер" откроется? Массовый поток нелегальных работников в ЕС. И умножение случаев судебных разбирательств с участием украинцев, которых поймали - и с позором вернули домой. А "в верхах" в это время будет укрепление политического и экономического сотрудничества.
Почему Европейскому Союзу Украина не нужна
Давайте вернемся на несколько лет назад. Все помнят 2014 год, когда в погоне за Европой в Украине "все смешалось". Разумеется, в ЕС все были тронуты таким стремлением страны к "европеизации" - и, поддавшись эмоциям, решили помочь Украине.
Но не учли они того, что спустя год в Евросоюзе появятся беженцы, еще и так много. И когда уже все поняли, что справиться с миграционным кризисом не так уж просто, руководство ЕС взялось за воодушевляющие беседы, мол: "Это общая проблема - и нам нужно сцепить руки и разместить беженцев у себя".
Ответ от стран-членов ЕС был оптимистичным: "Мы за! Давайте размещать беженцев! Но только не в нашей стране". "И не в нашей", "и не в нашей", "а в нашей… точно нельзя"… Польша вообще была категорична: "Мы принимаем украинцев. Ни одного другого беженца не возьмем".
В этот момент все заговорили о том, что Евросоюзу остались считанные дни, но тот все еще старался держать лицо. До Брексита. Когда Великобритания проголосовала за выход из Евросоюза, то беречь лицо уже смысла не осталось.
К чему я веду: увы, но мы - это последнее, о чем думает Европа. И последнее, что ей нужно: с дырой в бюджете, войной, проблемами с Россией и политиками, чье состояние равно сумме транша МВФ.
Что нужно помнить, "заходя" в ЕС
Ассоциация с ЕС поможет украинским предпринимателям вести бизнес. Это правда. Украинские туристы, которые ездили отдыхать в Европу, смогут ездить туда легче (те, кто не имел денег на путешествия - и дальше их иметь не будут). И все. Плюс - появится европейское законодательство, которое будет фигурировать в международных судебных разбирательствах.
Поэтому давайте не забывать о том, что Соглашение - это хорошо. И даже удобно. Но это не волшебная пилюля, не золотой билет в поезд счастья, не лотерейный билет. Это просто немного больше, чем мы имели и намного меньше, чем мы достойны.
теги: ЕС, Соглашение с ЕС, безвиз, Брексит, работа за рубежом, беженцы
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