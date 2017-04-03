Шумовое загрязнение по-украински – одни экраны не помогут

Как заверяют нас врачи, шум больше 75 децибел является вредным для здоровья человека. Но именно такие звуки генерирует оживленная трасса, которая часто проходит через украинскую деревню или поселок. Установка шумового экрана или пластиковых окна поможет, однако будет эффективна не во всех случаях. Поэтому в Европе использует комбинированные методы предотвращения негативного влияния громких звуков на жителей придорожной местности. Так как количество автовладельцев в Украине непременно растет, и нагрузка на дороги постоянно увеличивается, пришла пора нашей стране перенимать успешный западный опыт борьбы с шумовым загрязнением.

КТО ПРИДУМАЛ В УКРАИНЕ СТРОИТЬ МАГИСТРАЛИ ЧЕРЕЗ СЕЛА?

Сегодня существенная часть трасс в нашей стране проходит через населенные пункты. На самом деле, многие дороги строились как минимум 50-60 лет назад. Тогда проектировщики рассчитывали на существенно меньшую загрузку. Таким образом, идея пустить через небольшую деревню шоссе, которым воспользуются 50 машин в день, казалась весьма адекватной. Тем более что альтернативами могли быть либо «крюки» по 10-15 километров, либо расселение десятков населенных пунктов на каждые 100-200 километров новых дорог. Но с тех пор многие села разрослись, а поток транспортных средств значительно вырос. Помимо осязаемой угрозы в виде риска наезда автомобиля, жители таких населенных пунктов встретились с двумя менее заметными врагами – экологическим и шумовым загрязнениями. Но если первая тема еще хоть как-то выносится в публичную плоскость и постепенно решается в том числе автопроизводителями, то о негативном влиянии шума говорится куда меньше.

Медики считают, что наиболее комфортный для человека уровень громкости окружающих звуков находится на уровне 40-45 ДБ. Это – шум дикой природы в состоянии покоя. Между прочим, пребывать в абсолютно тихом пространстве тоже невыносимо. Дело в том, что такая звукопоглощающая комната существует, однако редкие испытуемые выдерживают в ней больше 40 минут. С другой стороны, шум больше 65 ДБ означал для наших предков опасность и необходимость быть начеку. Соответственно, в коротком периоде громкие звуки заставляют человека мобилизовать защитные свойства организма. Однако постоянный высокий шумовой фон оказывается вреден, негативно влияет на самочувствие и даже здоровье людей.

При всем этом, жильцы домов, окна которых выходят на оживленные магистрали, невольно оказывается в своеобразном шумовом плену. Например, ученые из Гонконга еще несколько лет назад нарисовали шумовую карту местности. Оказалось что в домах, расположенных близко к участкам автомобильных дорог, уровень громкости звуков достигал 75 ДБ – и был опасным для здоровья.

МЕТОДЫ БОРЬБЫ – ЛОКАЛЬНЫЕ

Украина не первая, кто сталкивается с проблемой шумового загрязнения жилых районов. На сегодняшний день в мире используется немало методов, как бороться с невидимым, но громким врагом.

Со стороны человека – владельца домика у дороги, это может быть установка стеклопакетов и дополнительная шумоизоляция жилых помещения. Такой вариант стоит совсем не дешево, однако параллельно с защитой от громких звуков решает несколько других задач: обеспечивает жилищу дополнительную теплоизоляцию, а также улучшает внешний вид домов. С другой стороны, если вы только купили землю рядом с магистралью и хотите построить дом, вам вероятнее всего, посоветуют разместить его в глубине двора. И не зря, ведь даже через 50-100 метров влияние шума значительно снизится – колебания не смогут преодолевать такие расстояния без потери своей силы.

Что касается более масштабного подхода к проблеме, существует общемировая практика установки шумовых экранов. Это специальные сооружения по сторонам магистрали, которые призваны защищать прилегающие территории от громких звуков движущегося автотранспорта. Однако при всей своей очевидности и эффективности в решении конкретной задачи, шумовые экраны имеют целый ряд недостатков. Для водителя они меняют баланс света на дороги и усложняют восприятие обстановки. В случае ДТП, шумовые экраны затрудняют доступ лиц – не участников дорожного движения, для помощи пострадавшим. Также шумовые экраны не поглощают звуки – они их отражают. Значит, все те же автомобилисты столкнуться с дополнительным шумом, а пролетающие над дорогой птицы могут быть дезориентированы шумовой волной, которая поднимается наверх. Другой вариант – установка экранов не рядом с дорогой, а перед жилым сектором. Но тут возникает вопрос внешнего вида и, особенно остро, встает проблема стоимости. Ведь она стартует от 1000 гривен за квадратный метр, при минимальной эффективной высоте шумового барьера в 5 метров.

ПОЧЕМУ В УКРАИНЕ ВЫГОДУ ПОЛУЧАЕТ ОДИН, А ПЛАТИТ – ДРУГОЙ

Согласно новых ДБН (нормативные документы в сфере строительства), при проведении капитального ремонта, дорожные службы обязаны устанавливать шумозащитные экраны в тех местах, где жилая застройка расположена чересчур близко к проезжей части. С другой стороны, местные органы власти, как и сами застройщики, намеренно размещают дома в таких локациях. По большей части эта проблема касается Киева и его «фешенебельных» направлений. Конечно, земля там на вес золота, и отступать от оживленной магистрали на 50, а тем более 100 метров, никто не станет. Однако дальше проблема шума перекладывается на дорожников. Якобы негативное воздействие создает объект их ответственности – вот и ставьте экраны. Конечно, нарушение (или отсутствие) генерального плана застройки, возведение коттеджей впритык к трассе – и выдача разрешений на это все – не берутся во внимание.

Как уже было сказано, установка шумовых экранов – весьма дорогая затея, которая решает одну проблему, создавая целый ряд других. Тем более что оплата этого мероприятия ложится на плечи государственного бюджета, а значит производится из карманов всех украинцев. В этой связи было бы правильно обязать следить за соблюдение шумовых норм именно застройщиков. Ведь если они решают возвести поселок в пяти метрах от трассы, затем продают все дома, после чего заселившиеся люди изнывают от шума и требуют действий от дорожников – получается весьма странное распределение выгод и убытков. С одной стороны, люди получили жилье, которое не соответствует даже базовым санитарным требованиям. С другой, государство тратит дополнительные средства на решение возникшей проблемы. И совсем далеко от ситуации оказывается застройщик, который изначально знал об уровне шума, но все равно продавал дома. Потому все это время он находился в полной уверенности, что дальше проблема будет решаться без его участия. То есть, основной выгодополучатель не только остается при своем, но заведомо идет на весьма недвусмысленную моральную дилемму. И только ее перевод в правовое поле способен защитить как интересы покупателей и жильцов таких домов, так и всех налогоплательщиков Украины.

СИСТЕМНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Наконец, самый глобальный вариант решения проблемы, применяемый в Европе – строительство новых участков скоростных магистралей, которые бы включали обходы населенных пунктов. Часто это те самые концессионные дороги, о которых мы могли немало слышать в последнее время.

С одной стороны, у водителя всегда остается вариант воспользоваться бесплатным путем, затратив иногда в 2-3 раза больше времени из-за более строгого скоростного режима. При этом автолюбитель также может пронестись с ветерком по платной дороге. Например, когда 70-80% автомобилистов выберут именно второй вариант, это значительно разгрузит дорогу, проходящую в непосредственной близости к жилищам людей. Что касается грузовиков, им могут совсем не оставлять альтернативы и запрещать транзит через некоторые населенные пункты. Такой шаг оправдывается не только необходимостью поддерживать экологический и шумовой фон городов, но и созданием благоприятных условий содержания местных дорог.

В конечном итоге, помимо улучшения экологической ситуации и качества жизни, достигается также экономический эффект. Ведь один из основных факторов стремительного разрушения дорог – тяжелый автотранспорт, обязуют ехать по маршрутам, непосредственно рассчитанным на столь интенсивные нагрузки.

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Шумовое загрязнение – недооцененная проблема в масштабе Украины. Тем не менее, данный факт не убирает негативного влияние постоянных громких звуков на человека. С одной стороны, решать вопрос можно локальными мерами – установкой пластиковых окон в домах либо шумовых экранов вдоль дорог. С другой, сегодня застройщики часто решают возводить коттеджи прямо перед оживленными магистралями, при этом заранее зная о будущем уровне шума. Но благодаря последним нормативам ДНБ, они перекладывают эту проблему на дорожные службы. Несомненно, такая практика бьёт по государственному бюджету и ее вряд ли можно назвать приемлемой. И наконец, наиболее рациональный и общепринятый мировой опыт включает строительство обходов населенных пунктов, которые, с одной стороны сокращают время в пути для водителей, а с другой – снижают нагрузку на шоссе, проходящие через места массовой застройки.