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Україна-НАТО. Правові засади співробітництва
30.06.2017 18:23
Відносно нещодавно, майже після 10-річної «перерви», відновились активні
перемовини стосовно співробітництва України та Північноатлантичного Альянсу, і
навіть було схвалено законопроект № 6470 «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України» (щодо зовнішньополітичного курсу України), метою
котрого є вдосконалення законодавства України для відновлення цілеспрямованого
прагматичного курсу України на набуття членства в НАТО як стратегічного
зовнішньополітичного пріоритету держави. І зовсім не дивує, що такі ініціативи
запроваджуються саме зараз, адже наразі актуальність підтримки
Північноатлантичного Альянсу є надзвичайно гострою. А які відносини з НАТО ми
мали з дня набуття незалежності України та які
основні правові засади цих відносин – далі у
хронологічному порядку:
1992 – вступ України до Ради північноатлантичного співробітництва, котра
наразі має назву «Рада євроатлантичного партнерства» (політична структура НАТО
у форматі форуму для діалогу та консультацій серед країн-членів НАТО та
країн-партнерів НАТО);
1994 – приєднання України до програми «Партнерство заради миру» (програма
НАТО для європейських країн, та країн колишнього СРСР, котрі не є членами
альянсу. В рамках програми українські військові взяли участь в миротворчих
навчаннях від Альянсу);
1997 – підписання Хартії про Особливе партнерство між Україною та
Північноатлантичним Альянсом; створення Комісії Україна-НАТО (КУН);
2002 – ухвалення плану дій Україна-НАТО;
2003 – в Законі України «Про основи національної безпеки України» в якості
пріоритетів національних інтересів зазначено також і інтеграцію в
євроатлантичний безпековий простір;
2004 – ратифікація угоди про підтримку операцій НАТО з боку України;
2005 – започаткування діалогу з НАТО щодо набуття Україною членства;
2006 – 2008 – політика відкритих дверей НАТО щодо вступу України;
2009 – підписання Декларації про доповнення Хартії про особливе партнерство
між Україною і Північноатлантичним Альянсом від 9 липня 1997 року із
зазначеними змінами відносин Україна – НАТО та здійсненими Україною кроками в
рамках зближення з НАТО; початок розроблення Річних національних програм
співробітництва Україна-НАТО (РНП);
2010 – рішення Президента України Віктора Януковича щодо ліквідації Міжвідомчої
комісію з питань підготовки України до вступу в НАТО і Національного центру з
питань євроатлантичної інтеграції;
Грудень 2014 – прийняття Верховною Радою України проекту закону №1014-3 за
ініціативи Президента України Петра Порошенка про внесення змін до деяких
законів України щодо відмови України від здійснення політики позаблоковості;
2015 – указ Президента України щодо нової Стратегії національної безпеки
України, де в якості цілей Стратегії також зазначається
формування
умов для вступу
України
в НАТО
;
2017 – прийняття Верховною Радою України проекту Закону про внесення змін
до деяких законодавчих актів України (щодо зовнішньополітичного курсу України),
де курс України в НАТО визначається в якості пріоритету в зовнішній державній
політиці.
Таким чином, Україна пройшла довгий шлях до встановлення остаточного курсу на
вступ України до НАТО. Але варто пам’ятати, зокрема з досвіду європейських
країн, що підготовка країни до вступу в НАТО з моменту встановлення остаточного
курсу – може тривати до десяти років.
Якщо не можеш «готувати сани з літа», то хоч здійсни довгоочікуване за
методом «краще пізно, ніж ніколи».
теги: нато, Альянс, США, безпека, оборона, стратегія, президент, законопроект, партнерство, співробітництво
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