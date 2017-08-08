Про особливості виплат субсидій

В Україні за останні декілька років відбулося значне підвищення вартості на житлово-комунальні послуги. У зв’язку з тим, що значна частина наших співвітчизників не має змоги у повному обсязі сплачувати здорожчання послуг, уряд запровадив субсидії.





Звісно, система нарахування субсидій на сьогоднішній день є далеко не досконалою і уряд разом з місцевими органами влади повинні її удосконалювати для того, щоб не допускати невдоволення громадян. Основне незадоволення виникає через бюрократичні процедури під час збору документів на субсидію (не будемо забувати, що більшість людей, які отримують субсидію –– це пенсіонери та інваліди) та проблема пов’язана з необхідністю врахування разом із загальними правилами призначення субсидії індивідуальних обставин, що складаються в кожній родині.





Тому, з метою врегулювання цих питань урядом було прийнято Постанову Кабінету міністрів України від 26 квітня 2017 року № 300 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету міністрів України», яка запровадила нову систему призначення субсидій.





З урахуванням прийнятих змін управліннями соціального захисту населення буде автоматично проведено перепризначення субсидій на наступний 12-ти місячний термін, яке буде розраховуватись на неоплачуваний сезон, а з жовтня - на опалювальний.





З повторною заявою про отримання субсидій слід звернутися лише тим родинам, які винаймають житло, мають зміни у складі сім’ї, звертаються за отриманням субсидії на тверде паливо чи скраплений газ, бажають отримати субсидію за реєстрованим місцем. Для решти родин і домогосподарств, які отримували субсидію, мають призначити нову, без особистого звернення.





Окремо хотів би наголосити, що в разі якщо у користувача субсидією є заборгованість з виплати житлово-комунальних послуг, управління соціального захисту направляє лист з проханням погасити заборгованість або заключити договір з надавачем послуг про реструктуризацію боргу.





Також варто окремо зупинитися на змінах, які запроваджуються. Змінилися коефіцієнти розрахунку виплат на опалення, електроенергію у багатоповерхових будинках. Зокрема, у минулому опалювальному 2016/2017 році, субсидією покривали 330 кубів газу для площі житла в 60 метрів квадратних. Тепер - лише 300 кубів, за решту 30 кубів доведеться сплатити. У квартирі із централізованим опаленням субсидія буде покривати 2.5 Гкал тепла., а не 3,28 як раніше. Також було переглянуто норми використання на один метр квадратний: зокрема газу - з 5,5 кубів до 5 кубів, електричної енергії - з 65 кВт до 51 кВт на 1 метр квадратний.





Зверніть увагу, з 1 травня 2017 року було змінено середній прожитковий мінімум, який зріс до 1624 грн. Це впливає на визначення відсотку платежу при призначенні субсидії.





Субсидія призначається на основі середньомісячного сукупного доходу особи, чи осіб, за чотири квартали, який передує місяцю її призначення.





Субсидію будуть призначати наступним категоріям громадян:





- працездатним особам, які мають дохід у розмірі двох прожиткових мінімумів;





- працездатним особам, дохід яких менше прожиткового мінімуму, але тим, що отримували стипендію, допомогу по безробіттю, допомогу при народженні дитини, тощо;





- особам, які декларують в доходах одну пенсію (розмір субсидії буде варіюватися залежно від рівня доходу);





- особам, або студентам, денної форми навчання, дохід яких менший за прожитковий мінімум.





Зверніть увагу, що особи, які орендують житло теж можуть звернутися із проханням про отримання субсидії, у разі, якщо їх орендар до цього не мав права на неї.



