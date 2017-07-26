Украинцы вновь пытаются обрести веру в гривну и объяснение тому – курсовая стабилизация, которую все мы наблюдаем в течение текущего года. Кроме того, НБУ наконец завершил основной комплекс мероприятий, направленных на оздоровление банковской системы, что в целом повлияло и на рост объема, размещенных клиентами денежных средств в банках Украины.

Если проанализировать финансовые показатели банковской системы, то мы увидим, что по состоянию на 01.06.2017 г. с начала года субъекты предпринимательской деятельности на 1,58 млрд грн (0,43%) до 359427 млн грн увеличили сумму денежных средств, размещенных в банках. Куда активнее были физические лица, депозитный портфель которых вырос с начала года до 433999 млн грн, увеличившись на 8,78 млрд грн, что в процентном соотношении составило 2,02%.

Более позитивно выглядит динамика прироста за 6 месяцев 2017 года в сравнении с аналогичным периодом минувшего года. Так, за первое полугодие 2017 года, депозитный портфель субъектов предпринимательской деятельности вырос на 20,17 млрд грн (5,61%) до 359427 млн грн, в том числе срочные депозиты выросли на 2,26%. Также вырос объем денежных средств, размещенных частными клиентами на 26,69 млрд грн (6,15%) до 433999 млн грн, в том числе срочные вклады, прирост которых составил 2,1%.

На увеличение объема денежных средств, размещаемых в банках, не влияет даже постоянное снижение финансистами уровня доходности по депозитам. Очевидно, что удерживать прежний уровень депозитных ставок – большая роскошь, которую, банкиры позволить себе не могут. Только за II квартал 2017 года ставки по вкладам в национальной валюте снизились на 0,3-1,05 п. п. и на сегодня составляют 7,4-13,07% годовых. Уменьшилась доходность и сбережений в иностранной валюте, так в долларах США – ставки снизились на 0,3-0,6 п.п. до 1,1-3,79% годовых, в евро на 0,28-0,66 п.п. до 0,8-2,9% годовых.

Этот нисходящий тренд продолжится и далее, так как ликвидность системы по-прежнему – высока, а возобновить кредитование реального сектора экономики в желаемых объемах банки так и не смогли. Дороговизна ресурса отпугивает потенциальных заемщиков с одной стороны, а с другой – на рынке мало надежных, не запятнавших свою кредитную историю клиентов.

Кроме того, у населения достаточно большие суммы наличных средств на руках, а это небезопасно как минимум, и поэтому люди с целью получить дополнительный, пусть и небольшой доход, размещают деньги на короткие сроки от 3 до 6 месяцев и преимущественно в гривне.