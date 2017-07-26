|
|
|
Автор
Кнопки
|
Украинцы вновь пытаются обрести веру в гривну
26.07.2017 16:28
Украинцы вновь пытаются обрести веру в гривну и объяснение тому – курсовая стабилизация, которую все мы наблюдаем в течение текущего года. Кроме того, НБУ наконец завершил основной комплекс мероприятий, направленных на оздоровление банковской системы, что в целом повлияло и на рост объема, размещенных клиентами денежных средств в банках Украины.
Если проанализировать финансовые показатели банковской системы, то мы увидим, что по состоянию на 01.06.2017 г. с начала года субъекты предпринимательской деятельности на 1,58 млрд грн (0,43%) до 359427 млн грн увеличили сумму денежных средств, размещенных в банках. Куда активнее были физические лица, депозитный портфель которых вырос с начала года до 433999 млн грн, увеличившись на 8,78 млрд грн, что в процентном соотношении составило 2,02%.
Более позитивно выглядит динамика прироста за 6 месяцев 2017 года в сравнении с аналогичным периодом минувшего года. Так, за первое полугодие 2017 года, депозитный портфель субъектов предпринимательской деятельности вырос на 20,17 млрд грн (5,61%) до 359427 млн грн, в том числе срочные депозиты выросли на 2,26%. Также вырос объем денежных средств, размещенных частными клиентами на 26,69 млрд грн (6,15%) до 433999 млн грн, в том числе срочные вклады, прирост которых составил 2,1%.
На увеличение объема денежных средств, размещаемых в банках, не влияет даже постоянное снижение финансистами уровня доходности по депозитам. Очевидно, что удерживать прежний уровень депозитных ставок – большая роскошь, которую, банкиры позволить себе не могут. Только за II квартал 2017 года ставки по вкладам в национальной валюте снизились на 0,3-1,05 п. п. и на сегодня составляют 7,4-13,07% годовых. Уменьшилась доходность и сбережений в иностранной валюте, так в долларах США – ставки снизились на 0,3-0,6 п.п. до 1,1-3,79% годовых, в евро на 0,28-0,66 п.п. до 0,8-2,9% годовых.
Этот нисходящий тренд продолжится и далее, так как ликвидность системы по-прежнему – высока, а возобновить кредитование реального сектора экономики в желаемых объемах банки так и не смогли. Дороговизна ресурса отпугивает потенциальных заемщиков с одной стороны, а с другой – на рынке мало надежных, не запятнавших свою кредитную историю клиентов.
Кроме того, у населения достаточно большие суммы наличных средств на руках, а это небезопасно как минимум, и поэтому люди с целью получить дополнительный, пусть и небольшой доход, размещают деньги на короткие сроки от 3 до 6 месяцев и преимущественно в гривне.
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
|
Популярные теги
Iryna Berezhna PR адвокат Адвокат Морозов адвокатура азаров Александр Прогнимак АТО банк банки банкротство бизнес бізнес будущее украины бюджет БЮТ валюта Васильев ВВП Верховна Рада верховная рада вибори війна влада власть война выборы Газ Геннадий Балашов Гонтарева государство гривна гройсман ГФС демократия деньги депозит депозиты децентралізація доллар Донбас Донбасс доходы ДТП евроинтеграция евромайдан Европа економіка ЕС євромайдан ЄС жизнь ЖКГ жкх закон законодательство законопроект зарплата Земля инвестиции инвестиции в экономику интернет Ирина Бережная Ігор Ткачук Ірина Бережна кабмин кадры карьера киев Київ Китай Кличко Кодекс законів про працю України конституция Конституція Конституція України коррупция корупція кредит кредиты кризис Крим Крым культура курс люстрация люстрація майдан маркетинг маркетинг юридических услуг МВФ менеджмент налоги налоги украина налоговые споры Налоговый кодекс народ НАТО наука нафтогаз НБУ НДС недвижимость Николай Гольбин образование общество Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко парламент партия регионов персонал податки податкові спори политика политтехнологии політика Порошенко правительство право право на працю працедавець працівник президент Прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины прокуратура психология денег психология успеха публічний аудит Путин Путін работа революция режим Януковича рейдерство реклама рекрутинг Реформа реформи реформы Росія россия Руслан Сольвар рынки свобода СМИ соціально-економічні права строительство студент суд судебная практика судова практика судова реформа судовий захист США таможня тарифи тарифы Тигипко Тимошенко Ткачук трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина украина будущее україна Укрпочта Укрпошта управление уровень жизни людей Уряд финансы экология экономика экономика Украины эксперт по миграции экспорт энергетика юрист Ющенко янукович Яценюк
Авторы
|
|
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2017
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2017
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Комментарии на портале ЛІГА.net временно отключены в связи с аномальной активностью троллей и большим количеством агрессивных и оскорбительных реплик к постам на политические темы.