Миф рынка консалтинга

Среди компаний малого и среднего бизнеса Украины, к сожалению, из-за все еще низкого уровня финансовой грамотности, бытует миф, что, привлекая консалтинговую компанию к сотрудничеству, компания-заказчик автоматически переплачивает за определенные работы, причем – немалые деньги.

Именно этот миф – автоматически переплачивает – исказил целый ряд преимуществ консалтинга в среде предпринимателей и стал первопричиной опасливого отношения большинства локальных компаний к консалтинговым компаниям в целом. Совсем другая ситуация с крупным отечественным бизнесом. Все предприятия, когда-либо обращавшиеся к консалтинговым компаниям мирового уровня, сегодня уверенно пользуется внешними консультантами.

С моей точки зрения, опасения малого и среднего бизнеса, хотя и не верны по сути, так как – комиссия для консалтинговой компании не источник заработка, но имеют основания.

Действительно, на нашем рынке, как впрочем и на других, есть любители быстрой наживы, позиционирующее себя как специалисты в сфере консалтинга, однако на поверку они – очень узкоспециализированы и ограничены в своих возможностях, о чем, конечно, умалчивается. Зачастую они работают на дому, без офиса, персонала и их заработок – лишь комиссия, которую они закладывают в счет за оказанную услугу. Причем сумма счета зависит не от объема и качества выполненных работ, а от статуса заказчика и аппетита самого консультанта, преимущественно. Такой субъективный подход к ценообразованию и сформировали данный миф. Говорить о каком-то комплексно и системном подходе к решению вопросов бизнеса заказчика со стороны этих консультантов не приходится вообще.

Но ведь консалтинг – это управленческое консультирование по достаточно большому перечню вопросов в сфере финансов, юриспруденции, налогообложения и так далее. Главная задача, которая стоит перед компаниями, специализирующимися на предоставлении консалтинговых услуг – это наладить комплексное и длительное сотрудничество с клиентом, что подразумевает – готовность взять на себя ответственность за результаты отдельно взятого направления в долгосрочной перспективе. То есть, предоставить клиенту полный спектр услуг по заданному направлению, начиная от анализа, определения перспектив, рекомендаций по использованию новых апробированных и хорошо зарекомендовавших себя решений, и, заканчивая – измеримой эффективностью консалтинга для компании.

Назову один пример. Если вы – предприниматель и вам необходимо выбрать страховую компанию, что вы делаете? Большинство из нас осуществляет свой выбор, основываясь на «сарафанном радио» и второй критерий отбора – уровень цены. Обратившись с такими вопросами в консалтинговую компанию, вам предоставят обширную аналитику по страховым компаниям, и укажут на объективные преимущества той или иной компании с четкими аргументами. Ведь, выбирая страховую компанию, необходимо руководствоваться не стоимостью страховки при покупке, а ее покрытием в случае наступления страхового случая и соответственно способностью компании вовремя выполнить все свои обязательства.

В Европе уже давно стало традицией, когда не профильные для себя направления деятельности предприниматели отдают консалтинговым специализированным компаниям. Создавая свое дело, бизнесмен львиную часть своего времени посвящает развитию бизнеса, а не отвлекается на ведение бухгалтерии, кадровые вопросы. Для этого и существуют консалтинговые компании, которые предоставляют как полный пакет услуг – от регистрации до сопровождения бизнеса клиента, так и берут на себя определенные направления.

Украинский бизнес – достаточно молод и европейский опыт мы перенимаем органически, по мере необходимости, поэтому и процесс полной смены восприятия консалтинга – будет длительным.

Тем не менее уже сегодня малый и средний бизнес активно привлекает консалтинговые компании, специализирующиеся на таких услугах как: юриспруденция, причем даже при наличии целого штата своих профильных сотрудников, а также на налогообложении, аудите и бухгалтерском учете. Хочу привести один характерный пример, который является классической иллюстрацией чем именно отличается консалтинг системных компаний от любителей быстрой наживы. После недавних нововведений в бухгалтерском учете резко выросло число обращений со стороны предпринимателей, особенно стартапов. Наша компания, чтобы разъяснить своим клиентам свалившиеся «новшества» в бухучете, собрала для клиентов разъяснительный семинар, мы не стали терять время на подготовку красивых презентаций, а растолковали все новшества простым языком, на конкретных примерах и клиенты остались довольны.

То есть, свою функцию наша экспертная группа выполнила и по сути именно в таких ситуациях предприниматели, и могут объективно оценить дополнительные преимущества, которые они получают от сотрудничества с консалтинговыми компаниями.