В порядке ст. 93 УПК Украины: сбор доказательств или способ давления

Во всем мире успешно развивающееся предприятие всегда вызывает зависть конкурентов. В современной Украине на прогресс компании, в первую очередь, обращают внимание не игроки рынка, а правоохранительные органы. Первой ласточкой зарождения пристального интереса служит запрос / «вимога» следователя «в порядке ст.93 УПК Украины» с требованием предоставить документы, касающиеся деятельности предприятия. Как правило, это финансово-хозяйственная документация (договоры, накладные, акты, платежные документы), информация относительно активов компании, данные о сотрудниках / служебных лицах предприятия, должностные инструкции, приказы.

Данное требование следователь / прокурор обосновывает расследованием уголовного правонарушения, в ходе которого существует необходимость в исследовании документов. При этом абсолютно не мотивируя такую «необходимость», более того, настоятельно требуя выполнить в кратчайшие сроки.

В нашей практике мы сталкивались с такими прецедентами постоянно. Чаще всего подобные ситуации допускаются из-за правовой неосведомленности руководителей предприятий и незначительной практики в сфере уголовного права у инхауз-юристов этих компаний.

В данный вопрос необходимо внести системную ясность - собрать все паззлы, чтобы не было однобоко выгодного для правоохранителей толкования права.

Итак, прописная истина - государственные органы и их должностные лица обязаны действовать лишь на основании и в рамках закона (ст.19 Конституции Украины), то есть в пределах конкретных норм права. Основанием для направления запроса об истребовании документов является расследование следователем уголовного производства. Порядок расследования уголовного производства, согласно ст.1 УПК Украины, определяется только уголовно-процессуальным законодательством. Таким образом, для совершения каких-либо действий (в том числе истребования документов), следователь должен руководствоваться конкретной нормой УПК. Ссылаясь на ст. 93 УПК Украины, как законное основание для сбора доказательств, следствие несколько лукавит, поскольку данная статья закрепляет лишь общие направления.

Конкретный порядок получения документов у лица, в том числе у предприятия, оформлен в главе 15 УПК «Временный доступ к вещам и документам». Временный доступ заключается в предоставлении следствию документов и вещей лицом, во владении которого они находятся, с целью ознакомления и возможности сделать копии. При этом ст. 159 УПК установлено, что такой временный доступ возможен исключительно на основании определения следственного судьи.

Таким образом, компания обязана предоставить документы сотрудникам правоохранительных органов только в случае предоставления определения суда, в котором должен быть указан четкий перечень документов, необходимых следствию для расследования уголовного правонарушения. И это абсолютно логично, так как оценку необходимости получения документов или вещей для расследования уголовного дела должен дать суд, исходя из предоставленных следствием доводов и материалов.

Не в пользу следствия и вывод Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению уголовных и гражданских дел, изложенный в п.18 разъяснений № 223-558/0/4.13 от 15.04.2013: сторона уголовного производства вправе требовать вещи и документы исключительно в порядке временного доступа либо рассчитывать на добровольное предоставление вещей / документов их владельцем.

Несмотря на выводы ВССУ, о которых знают следователи, они продолжают настаивать на безоговорочном исполнении запросов «в порядке ст.93 УПК». Подводя итоги, следует отметить, что как компании, так и гражданские лица имеют право не реагировать на подобные запросы. Предоставлять или не предоставлять документы следствию в такой ситуации, стоит решать исключительно по собственному усмотрению, поскольку Уголовно-процессуальным Кодексом предусмотрен абсолютно другой порядок сбора доказательств, необходимых для расследования уголовного правонарушения.