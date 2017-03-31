|
|
|
Автор
Кнопки
|
В порядке ст. 93 УПК Украины: сбор доказательств или способ давления
31.03.2017 16:04
Во всем мире успешно развивающееся предприятие всегда вызывает зависть конкурентов. В современной Украине на прогресс компании, в первую очередь, обращают внимание не игроки рынка, а правоохранительные органы. Первой ласточкой зарождения пристального интереса служит запрос / «вимога» следователя «в порядке ст.93 УПК Украины» с требованием предоставить документы, касающиеся деятельности предприятия. Как правило, это финансово-хозяйственная документация (договоры, накладные, акты, платежные документы), информация относительно активов компании, данные о сотрудниках / служебных лицах предприятия, должностные инструкции, приказы.
Данное требование следователь / прокурор обосновывает расследованием уголовного правонарушения, в ходе которого существует необходимость в исследовании документов. При этом абсолютно не мотивируя такую «необходимость», более того, настоятельно требуя выполнить в кратчайшие сроки.
В нашей практике мы сталкивались с такими прецедентами постоянно. Чаще всего подобные ситуации допускаются из-за правовой неосведомленности руководителей предприятий и незначительной практики в сфере уголовного права у инхауз-юристов этих компаний.
В данный вопрос необходимо внести системную ясность - собрать все паззлы, чтобы не было однобоко выгодного для правоохранителей толкования права.
Итак, прописная истина - государственные органы и их должностные лица обязаны действовать лишь на основании и в рамках закона (ст.19 Конституции Украины), то есть в пределах конкретных норм права. Основанием для направления запроса об истребовании документов является расследование следователем уголовного производства. Порядок расследования уголовного производства, согласно ст.1 УПК Украины, определяется только уголовно-процессуальным законодательством. Таким образом, для совершения каких-либо действий (в том числе истребования документов), следователь должен руководствоваться конкретной нормой УПК. Ссылаясь на ст. 93 УПК Украины, как законное основание для сбора доказательств, следствие несколько лукавит, поскольку данная статья закрепляет лишь общие направления.
Конкретный порядок получения документов у лица, в том числе у предприятия, оформлен в главе 15 УПК «Временный доступ к вещам и документам». Временный доступ заключается в предоставлении следствию документов и вещей лицом, во владении которого они находятся, с целью ознакомления и возможности сделать копии. При этом ст. 159 УПК установлено, что такой временный доступ возможен исключительно на основании определения следственного судьи.
Таким образом, компания обязана предоставить документы сотрудникам правоохранительных органов только в случае предоставления определения суда, в котором должен быть указан четкий перечень документов, необходимых следствию для расследования уголовного правонарушения. И это абсолютно логично, так как оценку необходимости получения документов или вещей для расследования уголовного дела должен дать суд, исходя из предоставленных следствием доводов и материалов.
Не в пользу следствия и вывод Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению уголовных и гражданских дел, изложенный в п.18 разъяснений № 223-558/0/4.13 от 15.04.2013: сторона уголовного производства вправе требовать вещи и документы исключительно в порядке временного доступа либо рассчитывать на добровольное предоставление вещей / документов их владельцем.
Несмотря на выводы ВССУ, о которых знают следователи, они продолжают настаивать на безоговорочном исполнении запросов «в порядке ст.93 УПК». Подводя итоги, следует отметить, что как компании, так и гражданские лица имеют право не реагировать на подобные запросы. Предоставлять или не предоставлять документы следствию в такой ситуации, стоит решать исключительно по собственному усмотрению, поскольку Уголовно-процессуальным Кодексом предусмотрен абсолютно другой порядок сбора доказательств, необходимых для расследования уголовного правонарушения.
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
|
Популярные теги
Iryna Berezhna PR адвокат Адвокат Морозов азаров Александр Прогнимак АТО банк банки банкротство бизнес бізнес будущее украины бюджет бют валюта Васильев ВВП Верховна Рада Верховная Рада вибори війна влада власть война выборы газ Геннадий Балашов Гонтарева государство гривна гройсман гфс демократия деньги депозит депозиты децентралізація доллар Донбас Донбасс доходы евроинтеграция евромайдан Европа економіка ЕС євромайдан ЄС жизнь жкх закон законодательство законопроект зарплата земля инвестиции инвестиции в экономику интернет Ирина Бережная Ігор Ткачук Ірина Бережна Кабмин кадры карьера киев київ Кличко Кодекс законів про працю України конституция Конституція Конституція України коррупция корупція кредит кредиты кризис Крим Крым курс люстрация люстрація майдан маркетинг маркетинг юридических услуг МВФ менеджмент налоги налоги украина Налоговый кодекс народ наука нафтогаз НБУ НДС недвижимость Николай Гольбин образование общество Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко Парламент партия регионов персонал податки политика политтехнологии політика Порошенко правительство право право на працю працедавець працівник президент Прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины психология денег психология успеха публічний аудит путин Путін работа революция режим Януковича рейдерство реклама рекрутинг реформа реформи реформы Росія Россия Руслан Сольвар рынки свобода СМИ соціально-економічні права строительство студент суд судебная практика судова практика США таможня тарифи тарифы Тигипко Тимошенко Ткачук трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина україна Укрпочта Укрпошта управление уровень жизни людей Уряд финансы экология экономика экономика украины эксперт по миграции экспорт энергетика юрист Ющенко Янукович Яценюк
Авторы
|
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2017
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2017
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Комментарии на портале ЛІГА.net временно отключены в связи с аномальной активностью троллей и большим количеством агрессивных и оскорбительных реплик к постам на политические темы.