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Розмір судового збору в Україні в 2017 році
07.01.2017 22:52
З 01 січня 2017 року відповідно до Закону України “Про судовий збір” (далі “Закон про СЗ”) та Закону України “Про Державний бюджет України на 2017 рік” ставки судового збору змінюються.
Для написання статті використовувався Закон
про СЗ в редакція від 28.12.2016.
I.
Ставки
судового збору в Україні в 2017 році
Найголовніша
зміна з 2017 року – судовий збір справляється у відповідному розмірі від
прожиткового
мінімуму для працездатних осіб
(далі «прож. мін.»), встановленого законом на 1
січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду,
- у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.
Раніше
судовий збір
справляється
у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати.
1600 грн.
–
прожиткового мінімуму для
працездатних осіб
з
01 січня 2017 (ст. 7 Закону України “Про Державний бюджет України на 2017 рік”)
Судовий збір встановлюється:
·
у відсотковому співвідношенні до
ціни позову; та
·
у фіксованому розмірі
.
II.
Що
таке судовий збір
Як
визначено у Законі про СЗ, судовий збір - це
збір, що справляється на всій території України за подання заяв, скарг до суду,
за видачу судами документів, а також у разі ухвалення окремих судових рішень.
Закон про СЗ регулює:
·
розміри
ставок судового збору;
·
пільги
щодо сплати судового збору;
·
порядок
сплати судового збору;
·
повернення
судового збору;
·
відстрочення
та розстрочення сплати судового збору, зменшення його розміру або звільнення
від його сплати;
·
зарахування
судового збору до Державного бюджету України.
Відповідно до Закону про СЗ судовий збір
включається до складу судових витрат.
Платники судового збору є громадяни України, іноземці, особи без
громадянства, підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому
числі іноземні) та фізичні особи - підприємці, які звертаються до суду чи
стосовно яких ухвалене судове рішення.
Судовий
збір справляється:
·
за
подання до суду позовної заяви та іншої заяви, передбаченої процесуальним
законодавством;
·
за
подання до суду апеляційної і касаційної скарг на судові рішення;
·
за
подання до суду заяви про перегляд судового рішення у зв'язку з нововиявленими
обставинами;
·
за
подання до суду заяви про скасування рішення третейського суду;
·
за
подання до суду заяви про видачу виконавчого документа на примусове виконання
рішення третейського суду;
·
за
подання до суду заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України;
·
за
видачу судами документів;
·
у
разі ухвалення будь-яких інших судового рішення, передбаченого Законом.
Судовий
збір не справляється за подання (ч.2 ст.3 Закону про СЗ):
·
заяви
про перегляд Верховним Судом України судового рішення у разі встановлення міжнародною
судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною
міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом;
·
заяви
про скасування судового наказу;
·
заяви
про зміну чи встановлення способу, порядку і строку виконання судового рішення;
·
заяви
про поворот виконання судового рішення;
·
заяви
про винесення додаткового судового рішення;
·
заяви
про розірвання шлюбу з особою, визнаною в установленому законом порядку
безвісно відсутньою;
·
заяви
про встановлення факту каліцтва, якщо це необхідно для призначення пенсії або
одержання допомоги за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням;
·
заяви
про встановлення факту смерті особи, яка пропала безвісти за обставин, що
загрожували їй смертю або дають підстави вважати її загиблою від певного
нещасного випадку внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру;
·
заяви
про надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку;
·
заяви
про обов'язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу;
·
позовної
заяви про відшкодування шкоди, заподіяної особі незаконними рішеннями, діями чи
бездіяльністю органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим
або органу місцевого самоврядування, їх посадовою або службовою особою, а так
само незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів, що здійснюють
оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури
або суду;
·
заяви,
апеляційної та касаційної скарги про захист прав малолітніх чи неповнолітніх
осіб у разі, якщо представництво їх інтересів у суді відповідно до закону або
міжнародного договору, згоду на обов’язковість якого надано Верховною Радою
України, здійснюють Міністерство юстиції України, суб’єкти надання безоплатної
вторинної правової допомоги та/або органи опіки та піклування або служби у
справах дітей;
·
клопотання
про визнання і виконання рішення іноземного суду відповідно до міжнародного
договору України, згоду на обов’язковість якого надано Верховною Радою України
та яким не передбачено плату під час звернення до суду, подання апеляційної та
касаційної скарг у таких справах;
·
заяви
про встановлення факту смерті особи, яка загинула або пропала безвісти в
районах проведення воєнних дій або антитерористичних операцій.
Від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях
звільняються:
·
позивачі - у справах про стягнення заробітної плати та
поновлення на роботі;
·
позивачі - у справах про відшкодування шкоди, заподіяної
каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, а також смертю фізичної особи;
·
позивачі - у справах про стягнення аліментів;
·
позивачі - у справах щодо спорів,
пов’язаних з виплатою компенсації, поверненням майна, або у справах щодо
спорів, пов’язаних з відшкодуванням його вартості громадянам, реабілітованим
відповідно до Закону України “Про
реабілітацію жертв політичних репресій на Україні”;
·
особи, які страждають на психічні
розлади, та їх представники - у справах щодо спорів, пов’язаних з розглядом
питань стосовно захисту прав і законних інтересів особи під час надання
психіатричної допомоги;
·
позивачі - у справах про відшкодування матеріальних збитків, завданих внаслідок
вчинення кримінального правопорушення;
·
громадяни, які у випадках,
передбачених законодавством, звернулися із заявами до суду щодо захисту прав та
інтересів інших осіб;
·
інваліди Великої Вітчизняної війни
та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до
них у встановленому порядку особи;
·
інваліди
I та II груп, законні представники дітей-інвалідів і недієздатних інвалідів
;
·
позивачі - громадяни, віднесені до 1
та 2 категорій постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;
·
виборці - у справах про уточнення
списку виборців;
·
військовослужбовці,
військовозобов’язані та резервісти, які призвані на навчальні (або перевірочні)
та спеціальні збори, - у справах, пов’язаних з виконанням військового
обов’язку, а також під час виконання службових обов’язків
;
·
учасники
бойових дій, Герої України - у справах, пов’язаних з порушенням їхніх прав
;
·
позивачі - у справах у порядку,
визначеному статтею 12 Закону
України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового
захисту";
·
фізичні особи (крім суб’єктів
підприємницької діяльності) - кредитори, які звертаються з грошовими вимогами
до боржника щодо виплати заборгованості із заробітної плати, зобов’язань
внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров’ю громадян, виплати авторської
винагороди та аліментів, - після оголошення про порушення справи про
банкрутство, а також після повідомлення про визнання боржника банкрутом;
·
(NEW)
органи
місцевого самоврядування - за подання заяви про визнання спадщини відумерлою;
·
позивачі - за подання позовів щодо
спорів, пов’язаних з наданням статусу учасника бойових дій відповідно до пунктів 19, 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту;
·
(NEW)
засуджені до
покарання у виді довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк
та до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, а також особи, взяті під
варту, - у справах, пов’язаних із питаннями, які вирішуються судом під час
виконання вироку відповідно до статті 537 Кримінального процесуального кодексу
України, у разі відсутності на їхніх особових рахунках коштів, достатніх для
сплати судового збору;
·
(NEW)
Пенсійний
фонд України та його органи, органи Фонду загальнообов’язкового державного
соціального страхування України на випадок безробіття та Фонду соціального
страхування України;
·
(NEW)
органи
виконавчої влади Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи місцевих
державних адміністрацій, виконавчі органи міських рад, на які покладено
завдання щодо вирішення питань соціального захисту населення;
· (NEW) центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, структурні підрозділи виконавчих органів міських рад міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад, на які покладені функції із здійснення контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення.
теги: судовий збір, прожитковий мінімум
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