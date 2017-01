Розмір судового збору в Україні в 2017 році Поделиться: З 01 січня 2017 року відповідно до Закону України “Про судовий збір” (далі “Закон про СЗ”) та Закону України “Про Державний бюджет України на 2017 рік” ставки судового збору змінюються. Для написання статті використовувався Закон про СЗ в редакція від 28.12.2016. I. Ставки судового збору в Україні в 2017 році Найголовніша зміна з 2017 року – судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб (далі «прож. мін.»), встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі. Раніше судовий збір справляється у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати. 1600 грн. – прожиткового мінімуму для працездатних осіб з 01 січня 2017 (ст. 7 Закону України “Про Державний бюджет України на 2017 рік”) Судовий збір встановлюється: · у відсотковому співвідношенні до ціни позову; та · у фіксованому розмірі . Ставки судового збору в Україні в 2017 році Найменування документа/дії за які справляється судовий збір Платник судового з бору Ставка судового збору Розмір судового збору (min/max) 1. За подання до суду: 1) позовної заяви майнового характеру, яка подана: юридичною особою 1,5 % ціни позову, але не менше 1 розміру прож. мін. 1600 грн. не обмежено (1,5% ціни позову) фізичною особою або фізичною особою - підприємцем 1 % ціни позову, але не менше 0,4 розміру прож. мін. та не більше 5 розмірів прож. мін. 640 грн. 8000 грн. 2) позовної заяви немайнового характеру, яка подана: юридичною особою або фізичною особою - підприємцем 1 розмір прож. мін. 1600 грн. фізичною особою 0,4 розміру прож. мін. 640 грн. 3) позовної заяви: (i). про розірвання шлюбу; фізичною особою 0,4 розміру прож. мін. 640 грн. (ii). про поділ майна при розірванні шлюбу. фізичною особою 1 відсоток ціни позову, але не менше 0,4 розміру прож. мін. та не більше 3 розмірів прож. мін. 640 грн. 4800 грн. 4) заяви: (i). про видачу судового наказу; (ii). у справах окремого провадження; (iii). про забезпечення доказів або позову; (iv). про перегляд заочного рішення; (v). про скасування рішення третейського суду; (vi). про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду; (vii). про видачу виконавчого документа на підставі рішення іноземного суду; (viii). про роз’яснення судового рішення. юридичною особою або фізичною особою - підприємцем 0,5 розміру прож. мін. 800 грн. фізичною особою 0,2 розміру прож. мін. 320 грн. 5) позовної заяви про захист честі та гідності фізичної особи, ділової репутації фізичної або юридичної особи, а саме: (i). позовної заяви немайнового характеру - 0,4 розміру прож. мін. 640 грн. (ii). позовної заяви про відшкодування моральної шкоди - 1,5 % ціни позову, але не менше 1 розміру прож. мін. 1600 грн. не обмежено (1,5% ціни позову) 6) подання: (i). апеляційної скарги на рішення суду; (ii). заяви про приєднання до апеляційної скарги на рішення суду; (iii). апеляційної скарги на судовий наказ, заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами. - 110 % ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги 352 грн. – 1760 грн. (залежить від платника судового збору та позовної заяви в суді першої інстанції) не обмежено (залежить від розміру ціни позову поданого в суді першої інстанції) 7) подання: (i). касаційної скарги на рішення суду; (ii). заяви про приєднання до касаційної скарги на рішення суду. - 120 % ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги 384 грн. – 1920 грн. (залежить від платника судового збору та позовної заяви в суді першої інстанції) не обмежено (залежить від розміру ціни позову поданого в суді першої інстанції) 8) заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України - 130 % ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги 416 грн. – 2080 грн. (залежить від платника судового збору та позовної заяви в суді першої інстанції) не обмежено (залежить від розміру ціни позову поданого в суді першої інстанції) 9) подання: (i). апеляційної і касаційної скарги на ухвалу суду; (ii). заяви про приєднання до апеляційної чи касаційної скарги на ухвалу суду: юридичною особою або фізичною особою - підприємцем 1 розмір прож. мін. 1600 грн. фізичною особою 0,2 розміру прож. мін. 320 грн. 2. За подання до господарського суду: 1) позовної заяви майнового характеру - 1,5 % ціни позову, але не менше 1 розміру прож. мін. та не більше 150 розмірів прож. мін. 1600 грн. 240000 грн. 2) позовної заяви немайнового характеру - 1 розмір прож. мін. 1600 грн. 3) подання: (i). заяви про вжиття запобіжних заходів та забезпечення позову; (ii). заяви про видачу виконавчого документа на підставі рішення іноземного суду; (iii). заяви про скасування рішення третейського суду; (iv). заяви про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду; (v). заяви про роз’яснення судового рішення. - 0,5 розміру прож. мін. 800 грн. 4) подання: (i). апеляційної скарги на рішення суду; (ii). апеляційних скарг у справі про банкрутство; заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами. - 110 % ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги 1760 грн. 264000 грн. 5) подання: (i). касаційної скарги на рішення суду; касаційних скарг у справі про банкрутство. - 120 % ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги 1920 грн. 288000 грн. 6) заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України - 130 % ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги 2080 грн. 312000 грн. 7) подання: (i). апеляційної і касаційної скарги на ухвалу суду; (ii). заяви про приєднання до апеляційної чи касаційної скарги на ухвалу суду - 1 розмір прож. мін. 1600 грн. 8) заяви про затвердження плану санації до порушення провадження у справі про банкрутство - 2 розміри прож. мін. 3200 грн. 9) заяви про порушення справи про банкрутство - 10 розмірів прож. мін. 16000 грн. 10) подання: (i). заяви кредиторів, які звертаються з грошовими вимогами до боржника після оголошення про порушення справи про банкрутство, а також після повідомлення про визнання боржника банкрутом; (ii). заяви про визнання правочинів (договорів) недійсними та спростування майнових дій боржника в межах провадження у справі про банкрутство; (iii). заяви про розірвання мирової угоди, укладеної у справі про банкрутство, або визнання її недійсною - 2 розміри прож. мін. 3200 грн. 3. За подання до адміністративного суду: 1) адміністративного позову: (i). майнового характеру, який подано: суб’єктом владних повноважень, юридичною особою 1,5 % ціни позову, але не менше 1 розміру прож. мін. 1600 грн. не обмежено (1,5% від ціни позову) фізичною особою або фізичною особою - підприємцем 1 % ціни позову, але не менше 0,4 розміру прож. мін. та не більше 5 розмірів прож. мін. 640 грн. 8000 грн. (ii). немайнового характеру, який подано: суб’єктом владних повноважень, юридичною особою або фізичною особою - підприємцем 1 розмір прож. мін. 1600 грн. фізичною особою 0,4 розміру прож. мін. 640 грн. 2) подання: (i). апеляційної скарги на рішення суду; (ii). заяви про приєднання до апеляційної скарги на рішення суду; (iii). заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами. - 110 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги 704 грн. – 1760 грн. не обмежено 3) касаційної скарги на рішення суду, заяви про приєднання до касаційної скарги на рішення суду - 120 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви 768 грн. – 1920 грн. не обмежено 4) заяви про перегляд судового рішення Верховним Судом України - 130 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви та скарги 832 грн. – 2080 грн. не обмежено 5) апеляційної і касаційної скарги на ухвалу суду; заяви про приєднання до апеляційної чи касаційної скарги на ухвалу суду - 1 розмір прож. мін. 1600 грн. 6) заяви про забезпечення доказів або позову, заяви про видачу виконавчого документа на підставі рішення іноземного суду, заяви про зміну чи встановлення способу, порядку і строку виконання судового рішення - 0,3 розміру прож. мін. 480 грн. 4. За видачу судами документів: 1) за повторну видачу копії судового рішення - 0,003 розміру прож. мін. за кожний аркуш паперу 4,80 грн. не обмежено (залежить від кількості аркушів) 2) за видачу дубліката судового наказу та виконавчого листа - 0,03 розміру прож. мін. 48 грн. 3) за роздрукування технічного запису судового засідання - 0,01 розміру прож. мін. за кожний аркуш тексту на папері формату А4 16 грн. не обмежено (залежить від кількості аркушів) 4) за видачу в електронному вигляді копії технічного запису судового засідання - 0,03 розміру прож. мін. 48 грн. 5) за виготовлення копії судового рішення у разі, якщо особа, яка не бере (не брала) участі у справі, якщо судове рішення безпосередньо стосується її прав, свобод, інтересів чи обов’язків, звертається до апарату відповідного суду з письмовою заявою про виготовлення такої копії згідно із Законом України "Про доступ до судових рішень" - 0,003 розміру прож. мін. за кожний аркуш копії 4,80 грн. не обмежено (залежить від кількості аркушів) 6) за виготовлення копій документів, долучених до справи - 0,003 розміру прож. мін. за кожний аркуш копії 4,80 грн. не обмежено (залежить від кількості аркушів) 5. У разі ухвалення судом постанови про накладення адміністративного стягнення 5. У разі ухвалення судом постанови про накладення адміністративного стягнення - 0,2 розміру прож. мін.; 320 грн. II. Що таке судовий збір Як визначено у Законі про СЗ, судовий збір - це збір, що справляється на всій території України за подання заяв, скарг до суду, за видачу судами документів, а також у разі ухвалення окремих судових рішень. Закон про СЗ регулює: · розміри ставок судового збору; · пільги щодо сплати судового збору; · порядок сплати судового збору; · повернення судового збору; · відстрочення та розстрочення сплати судового збору, зменшення його розміру або звільнення від його сплати; · зарахування судового збору до Державного бюджету України. Відповідно до Закону про СЗ судовий збір включається до складу судових витрат. Платники судового збору є громадяни України, іноземці, особи без громадянства, підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні) та фізичні особи - підприємці, які звертаються до суду чи стосовно яких ухвалене судове рішення. Судовий збір справляється: · за подання до суду позовної заяви та іншої заяви, передбаченої процесуальним законодавством; · за подання до суду апеляційної і касаційної скарг на судові рішення; · за подання до суду заяви про перегляд судового рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами; · за подання до суду заяви про скасування рішення третейського суду; · за подання до суду заяви про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду; · за подання до суду заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України; · за видачу судами документів; · у разі ухвалення будь-яких інших судового рішення, передбаченого Законом. Судовий збір не справляється за подання (ч.2 ст.3 Закону про СЗ): · заяви про перегляд Верховним Судом України судового рішення у разі встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом; · заяви про скасування судового наказу; · заяви про зміну чи встановлення способу, порядку і строку виконання судового рішення; · заяви про поворот виконання судового рішення; · заяви про винесення додаткового судового рішення; · заяви про розірвання шлюбу з особою, визнаною в установленому законом порядку безвісно відсутньою; · заяви про встановлення факту каліцтва, якщо це необхідно для призначення пенсії або одержання допомоги за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням; · заяви про встановлення факту смерті особи, яка пропала безвісти за обставин, що загрожували їй смертю або дають підстави вважати її загиблою від певного нещасного випадку внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру; · заяви про надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку; · заяви про обов'язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу; · позовної заяви про відшкодування шкоди, заподіяної особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їх посадовою або службовою особою, а так само незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури або суду; · заяви, апеляційної та касаційної скарги про захист прав малолітніх чи неповнолітніх осіб у разі, якщо представництво їх інтересів у суді відповідно до закону або міжнародного договору, згоду на обов’язковість якого надано Верховною Радою України, здійснюють Міністерство юстиції України, суб’єкти надання безоплатної вторинної правової допомоги та/або органи опіки та піклування або служби у справах дітей; · клопотання про визнання і виконання рішення іноземного суду відповідно до міжнародного договору України, згоду на обов’язковість якого надано Верховною Радою України та яким не передбачено плату під час звернення до суду, подання апеляційної та касаційної скарг у таких справах; · заяви про встановлення факту смерті особи, яка загинула або пропала безвісти в районах проведення воєнних дій або антитерористичних операцій. Від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях звільняються: · позивачі - у справах про стягнення заробітної плати та поновлення на роботі; · позивачі - у справах про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, а також смертю фізичної особи; · позивачі - у справах про стягнення аліментів; · позивачі - у справах щодо спорів, пов'язаних з виплатою компенсації, поверненням майна, або у справах щодо спорів, пов'язаних з відшкодуванням його вартості громадянам, реабілітованим відповідно до Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні"; · особи, які страждають на психічні розлади, та їх представники - у справах щодо спорів, пов'язаних з розглядом питань стосовно захисту прав і законних інтересів особи під час надання психіатричної допомоги; · позивачі - у справах про відшкодування матеріальних збитків, завданих внаслідок вчинення кримінального правопорушення; · громадяни, які у випадках, передбачених законодавством, звернулися із заявами до суду щодо захисту прав та інтересів інших осіб; · інваліди Великої Вітчизняної війни та сім'ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи; · інваліди I та II груп, законні представники дітей-інвалідів і недієздатних інвалідів ; · позивачі - громадяни, віднесені до 1 та 2 категорій постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи; · виборці - у справах про уточнення списку виборців; · військовослужбовці, військовозобов'язані та резервісти, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, - у справах, пов'язаних з виконанням військового обов'язку, а також під час виконання службових обов'язків ; · учасники бойових дій, Герої України - у справах, пов'язаних з порушенням їхніх прав ; · позивачі - у справах у порядку, визначеному статтею 12 Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту"; · фізичні особи (крім суб'єктів підприємницької діяльності) - кредитори, які звертаються з грошовими вимогами до боржника щодо виплати заборгованості із заробітної плати, зобов'язань внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров'ю громадян, виплати авторської винагороди та аліментів, - після оголошення про порушення справи про банкрутство, а також після повідомлення про визнання боржника банкрутом; · (NEW) органи місцевого самоврядування - за подання заяви про визнання спадщини відумерлою; · позивачі - за подання позовів щодо спорів, пов'язаних з наданням статусу учасника бойових дій відповідно до пунктів 19, 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту; · (NEW) засуджені до покарання у виді довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк та до покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, а також особи, взяті під варту, - у справах, пов'язаних із питаннями, які вирішуються судом під час виконання вироку відповідно до статті 537 Кримінального процесуального кодексу України, у разі відсутності на їхніх особових рахунках коштів, достатніх для сплати судового збору; · (NEW) Пенсійний фонд України та його органи, органи Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та Фонду соціального страхування України; · (NEW) органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи місцевих державних адміністрацій, виконавчі органи міських рад, на які покладено завдання щодо вирішення питань соціального захисту населення; · (NEW) центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, структурні підрозділи виконавчих органів міських рад міст обласного значення та об'єднаних територіальних громад, на які покладені функції із здійснення контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення. теги: судовий збір, прожитковий мінімум 