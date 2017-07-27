11 способов ограбления на обыске

Коррупция - частое явление при расследовании уголовных производств. В свете последних задержаний одиозных представителей правоохранительной системы, данная тема будет актуальна еще долгое время. Хочу отдельно рассказать о способах «заработка» на обыске.

1. Обыск, которого нет.

В нашей практике были случаи, когда компания ожидала обыск более года. А он все так и не начинался. Как позже оказалось, служба безопасности компании оплачивала инсайдерскую информацию от представителей государства, и как только приходили намеки про обыск, руководство сразу закрывало все финансовые вопросы. Позже выяснилось, что никакого дела и не было, но при этом все зарабатывали: и служба безопасности, и покровители.

2. Вам обыск с какой прожаркой?

Есть компании, которым сложно минимизировать риски обыска и последствий от него, и когда им сообщают, что обыск неизбежен, сразу же поступают предложения о возможности проведения обыска в стиле «Лайт» - там не будут отбирать телефоны, запугивать людей и приостанавливать бизнес процессы.

3. Забрать больше, чем нужно.

Обыск - это поиск точек боли собственника бизнеса. Не всегда это удается прописать в определении суда. Тогда следователь выходит за рамки определения и забирает то, что посчитает нужным. А вдруг именно за этим потом придут и будут договариваться?

4. У нас принято делиться.

Если не хочешь, чтобы все ценности компании попали в протокол обыска, тебе предложат договориться на месте. Вы думаете, что все деньги изымаются в конвертационных центрах? Отнюдь! Но кто ж про это заявит?

5. Украсть и перепродать.

Кражи на обыске - это уже регулярное явление: от зарядки к телефону до обручальных колец. Совсем недавно украли пакет марихуаны. Способов украсть много. Обычно это оставленные без присмотра ценности. Такими они становятся тогда, когда сотрудников компании изолируют в другое помещении от того, в котором проводится обыск. А как же понятые, скажете Вы? А Вы видели этих понятых? В большинстве случаев, это или зависимые, или заинтересованные лица, которым «нельзя доверять»? Однажды моему клиенту позвонили с Караваевых Дач с просьбой сообщить пароль к айфону, который ранее попал в протокол обыска.

6. Банальный грабеж.

Это когда на твоих глазах оперативник отбирает у тебя мобильный и кошелек, а после кладёт это всё к себе в карман. А потом, почему-то, в протоколе обыска нет никаких записей об этом действии.

7. Возвращаем технику.

Хотите вернуть изъятое имущество без решения суда о возврате? - Вас уже ждут. Обычно такой номер проходит с айтишниками, когда изымается много техники. Ждать суда долго и ненадёжно, поэтому хочется найти короткий путь.

8. Не отправляем на экспертизу или теряем.

Бывают случаи, когда нашли что искали, но доказательством изъятия носителей информации является экспертиза техники. Если на экспертизу техника не дойдет, или дойдет не рабочая, то следователь не сможет легализовать изъятую информацию.

9. Не исполняем решение суда о возврате.

Обычно следователи затягивают возврат техники, тем самым стимулируя к коррупционным явлениям.

10. Не дать копию протокола обыска и определения суда.

Чем меньше будешь знать кто, почему, и за чем приходил, тем больше возможностей у ребят торговаться.

11. Передать изъятый товар на торги. Если нет условий для хранения товара, например, газ, то его продают на аукционе, а вырученные деньги кладут в казначейство. Обычно товар подают по заниженным ценам. Ну а разница, сами понимаете в каких карманах оседает.

Данные способы «заработка» не являются исчерпывающими. И это не инструкция начинающего коррупционера и не рекомендации бизнесу как минимизировать риски утери изъятого. Это явление начало набирать массовый характер, и не каждый представитель бизнеса публично об этом заявит. В данных историях не только вина правоохранителей и обыскиваемых. Не малую часть вины несут судьи, которые не соблюдают сроки рассмотрения дел о возврате имущества, разрешают обыскивать всех и вся, а потом безосновательно это арестовывают.

Имхо. Зарабатывать же на обыске должен только адвокат.

P.S. эффективных способов законно сохранить имущество до, во время и после обыска еще больше J