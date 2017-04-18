Перше місце України у Європейському суді з прав людини

На сайті Міністерства юстиції України оприлюднений Звіт про результати діяльності Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини у 2016 році.

Відповідно до цього звіту станом на 31.12.2016 Україна займає 1 місце за кількістю справ, які перебувають на розгляді у Європейському суді. У 2016 році Європейський суд надіслав Уряду України 1 326 справ проти України з пропозицією надати позицію Уряду України. З них 1 092 справи стосуються невиконання або тривалого виконання рішень національних судів і належать до групи справ за «пілотним» рішенням Європейського суду «Юрій Миколайович Іванов проти України».

У 2016 році на виконання рішень Європейського суду з державного бюджету було сплачено 612,294 млн. грн. Для порівняння зазначимо, що у 2013 р. – 84,980 млн. грн., у 2014 р. – 169,817 млн. грн., у 2015 р. – 639,981 млн. грн.

На сайті Державної казначейської служби України оприлюднена наступна інформація щодо стану виконання судових рішень. Станом на лютий 2017 року у Державній казначейській службі України знаходиться понад 191 тисяч виконавчих документів на суму більше 3,45 млрд. грн., які підлягають виконанню за КПКВК 3504040 «Заходи щодо виконання рішень суду, що гарантовані державою». З метою здійснення заходів щодо виконання рішень суду Законом України

«Про Державний бюджет України на 2017 рік» на поточний рік за КПКВК 3504040 «Заходи щодо виконання рішень суду, що гарантовані державою» передбачено 500 млн. гривень.

При цьому Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» на поточний рік за КПКВК 3601170 «Платежі на виконання рішень закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України» передбачено 640,824 млн. грн.

На підставі цієї інформації можливі наступні висновки:

- на виконання рішень закордонних юрисдикційних органів держава витрачає більше коштів ніж на виконання рішень національних судів;

- д ля виконання судових рішень, які вже знаходяться на виконанні в Казначействі, державі потрібно близько 7 років (з розрахунку 500 млн. грн. на рік).

У зв’язку з чим можливо обґрунтовано допустити, що кількість справ проти України в Європейському суді буде збільшуватися.

При цьому необхідно враховувати, що Європейський суд приймаючи рішення проти України у справі щодо невиконання або тривалого виконання рішень національних судів, як правило, зобов'язує державу сплатити заявнику справедливу сатисфакцію, яка в залежності від тривалості невиконання, може становити до 2000 євро. Отже держава не виконуючи рішення національних судів та доводячи справи до Європейського суду цим спричиняє додаткові витрати з бюджету.

Відповідно до Закон України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» Міністерство юстиції України зобов’язано звернутися позовом про відшкодування збитків, завданих Державному бюджету України, до особи, з вини якої Європейським судом було прийнято рішення проти України.

Наказом Міністерства юстиції України від 08.11.2011 № 3280/5 затверджений Порядок організації роботи щодо відшкодування збитків, завданих Державному бюджету України внаслідок виконання рішень Європейського суду з прав людини. Відповідно до цього наказу Міністерство юстиції України також має звертатися до Генеральної прокуратури України із заявою про проведення перевірки та встановлення осіб, винних у заподіянні збитків Державному бюджету України внаслідок виконання рішень Європейського суду, та притягнення їх до відповідальності.

Таким чином за позовами Міністерства юстиції України збитки бюджету мають відшкодовуватися за рахунок особи, з вини якої Європейським судом було прийнято рішення проти України.

З метою з’ясування яким чином виконуються ці вимоги Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» мною до Міністерства юстиції України направлений запит на отримання публічної інформації з наступними питаннями:

1. Кількість позовів та загальна сума позовів про відшкодування збитків, завданих Державному бюджету України внаслідок виплати відшкодування відповідно до рішень Європейського суду з прав людини, які пред’явлені Міністерством юстиції України протягом 2016 року відповідно до Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини».

2. Кількість судових рішень та загальна сума грошових коштів відповідно до судових рішень, якими задоволені вищезазначені позови Міністерства юстиції України протягом 2016 року.

3. Сума грошових коштів фактично стягнутих з відповідачів до Державного бюджету України (тобто сума коштів, що надійшла до Державного бюджету України) за позовами Міністерства юстиції України про відшкодування збитків, завданих Державному бюджету України внаслідок виплати відшкодування відповідно до рішень Європейського суду з прав людини протягом 2016 року.

4. Кількість звернень Міністерства юстиції України до Генеральної прокуратури України із заявою відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 08.11.2011 № 3280/5 протягом 2016 року.

Відповідь Міністерства юстиції України буде оприлюднена.