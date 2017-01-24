Чому важливо провести перепис населення

Визначення соціального самопочуття суспільства та динаміки його життєдіяльності є об’єктом пильної уваги керівництва будь-якої розвиненої держави. Потреба в моніторингу кількості населення виникла давно і була пов’язана з політичними, господарськими і воєнними потребами держав. Перші переписи населення хоча й були нерегулярними і неповними, але давали тогочасним державним діячам та сучасним історикам часткове уявлення про кількість і територіальне розміщення населення. Загальні переписи населення, подібні до сучасних, проводять з початку ХІХ століття.

Останній і єдиний загальний перепис населення в незалежній Україні був проведений у 2001 році. Згідно з рекомендаціями ООН, перепис населення проводять раз у десять років. Таким чином, пройшло вже 16 років з того часу, коли українців останній раз обліковували. Наступний перепис населення мав відбутися в 2010 році, проте вже кілька разів переносився Кабінетом Міністрів України. Спочатку – на 2011 рік, потім на 2012-й, 2013-й, 2016-й, і врешті-решт аж на 2020 рік.

Як результат зволікань на сьогоднішній день відсутні чіткі статистичні дані щодо кількості громадян, що проживають на території України, їх освіти, міграційної активності, статі, сімейного стану тощо. Це унеможливлює ефективне управління державою. До того, ж відсутність достовірних даних щодо структури населення слугує полем для політичних маніпуляцій.

У владі заявляють, що зараз не найкращий час для проведення перепису і апелюють на відсутність коштів у держбюджеті. При цьому, щороку відбуваються підготовчі дії щодо проведення планового перепису населення на які витрачаються державні кошти: розроблення комп’ютерних програм для Державної служби статистики, виготовлення картографічного матеріалу, оплата роботи тимчасових працівників. А результатів на сьогоднішній день так і немає. Замість перепису населення Держстат має намір провести велике вибіркове дослідження. Однак лише перепис може дати точну статистичну інформацію про демографічні процеси, які відбуваються в Україні.

Відтермінування перепису може свідчити, що політичний клас, репутація якого і так потерпіла від оприлюднення майнових електронних декларацій, відкладає облік українців, щоб уникнути чергового удару по іміджу. Адже перепис швидше всього наочно покаже значно більше скорочення чисельності населення ніж ми знаємо, зниження тривалості життя і народжуваності, значне від’ємне сальдо міграції. А дані, що стосуються українського села продемонструють масштаб катастрофи, яку спричиняє безробіття, безнадія, відсутність належних освітніх та медичних послуг.

Зважаючи на сукупність чинників потрібно відмовитися від міфів і оцінювати соціально-економічний стан суспільства за об’єктивними даними переписів населення, які дають найточнішу інформацію і використовуються в цілому світі. Тому, не потрібно чекати 2020 року, а провести загальний перепис населення восени 2017 року. Для цього в державі є підготовлені кадри і організаційно-методологічний інструментарій. Треба тільки проявити політичну волю і внести необхідні зміни до держбюджету.

Якщо у владі перебувають фахівці, то мають розуміти, що визначення податкової політики та планування видатків соціального спрямування неможливе без об’єктивної оцінки соціально-демографічного стану суспільства. Статистичні дані перепису також потрібні при реалізації медичної, освітньої та реформи місцевого самоврядування. Крім того, в умовах військової агресії Росії на Сході України дані перепису наочно підтвердять міфотворчість ворожої пропаганди про проблеми із захистом культурних і мовних прав національностей, що проживають в Україні.