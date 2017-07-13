|
|
|
Автор
Кнопки
|
Тоталітарна музика: ідеологічні сентенції
13.07.2017 23:00
Назагал відомо, що будь-яка тоталітарна ідеологія, а тим паче, державна машина, завжди підминає під себе усі ланки суспільного життя. Спочатку відбувається "окупація" інформаційного простору, через який опановується освіта і наука, сільське господарство і промисловість, оборона та зовнішня політика. Але особливий шарм має саме культура: мистецтво, музика, архітектура. Саме ці три стовпи, у процесі кристалізації тієї чи іншої панівної ідеології (фашизм в Італії, націонал-соціалізм в Німеччині, більшовизм в СССР), стають нерухомим фундаментом впливу влади на маси.
Можна довго сперечатись про вплив кожного з названих типів культури на маси, але неспростовним фактом є те, що саме музикою найкраще опанувати натовп. Звернімось до історії... З окупацією у 1922 р. України більшовиками на місцевому населенні починають ставити жахливі експерименти зі спробою винищити націю під коріння. Однією з трагічних сторінок української історії ХХ ст. став масовий розстріл кобзарів у на початку 1930-х рр. на Харківщині. Більшовики знали силу козацької музики, а тому варто було винищити всіх, хто хоч якось був до неї причетний. Згодом замість кобзарських дум українську землю заполонили чужі іншомовні пісні та марші, які прославляли ідеї комунізму та людовбивство. За часи більшовицької окупації ворожа музика підготувала плідний ґрунт для розмноження "попси" та "блатняка", скавчання яких не сила перебити навіть пострілом з гаубиці.
Інша справа, коли мова заходить про європейську версію тоталітаризму. До прикладу візьмемо італійський фашизм, адже німецький націонал-соціалізм вздовж і впоперек вивчений та проаналізований авторитетними і не дуже експертами. Не варто повторювати їх помилки! Впродовж 1922-1945 рр. в Італії панував режим Дуче, який вихваляв давньоримську спадщину, і прагнув перенести її у сучасність через ідейну парадигму футуризму. Саме ця зв'язка (вона ж fascio) героїчної минувшини та перспективного майбутнього народили фашизм, а його музичним супроводом стали гонорові мелодії амбіційної чорносорочечної молоді на кшталт "Giovinezza".
І ось нарешті ми підійшли до найголовнішого!.. Якщо поглянути з далекої Італії на нашу Україну, звісно в плані музики, то виявиться, що і на цьому плацдармі ми щодня програємо. Попри війну у нас і надалі грають тюремні мотиви з анігілістичною бридотою так званої популярної музики. Звісно, що є гурти та виконавці, які не один десяток років самотужки прагнуть вирвати українську музику з лап усіляких "Потапів" та "Ані Лорак". Однак без державної підтримки, їм цього буде важко досягти.
А от гордовитий фашизм, який більшість європейців вважають померлим і віджитим ще у кінці 1940-х рр., зміг вижити і трансформуватись до умов сучасного світу. Фашистська музика також не пасла задніх, а поступово перетворювалась на так звану "праву сцену". Одні її представники (музиканти та шанувальники) сприймають "на ура" агресивні гітарні рифи, важкі баси та беззупинний бій ударних інструментів. Інші водночас навпаки, стають на бік доволі естетичного та стильного баладного звучання, де панують традиція, шана до національних героїв, символізм та прагнення до висот. Останнє можна цілком назвати неофутуризмом!
Італійська "права сцена" орієнтується виключно на класичний фашизм часів Беніто Муссоліні, Філіппо-Томмазо Марінетті та Ґабріеле д'Аннунціо, а тому, популяризує героїв того періоду. Яскравий тому доказ – міланський виконавець Федеріко Ґольо, та його гурт "Skoll". Їхня музика є спробою вивести з маргіналізації "праву сцену" без серйозної політичної претензійності чи відкритої агресії. Пісні гурту "Skoll" орієнтовані на молоде покоління італійців (для останніх романтиків!), де фашизм знаходить власні відповідні фарби: червоне вино, яскраве сонце та залізна зброя з'єднуються у захваті героїчної боротьби, яка ніби тло поступово переходить з минулого у майбутнє, закликаючи добровольців здійснити свій чин.
Звісно що "Skoll" не єдиний правий гурт Італії, який популяризує муссолінівську добу. Є ще такі "мастадонти правої сцени" як "ZetaZeroAlfa" та "Ultima Frintiera", які відкривали Європі та світу нове обличчя італійського фашизму. В Україні ж аналогічними гуртами є "Кому Вниz", "Сокира Перуна", "Тінь Сонця", "FarInHate", "Nokturnal Mortum", "Inferno", "Широкий Лан", "Полинове Поле", "Ot Vinta", "Zwyntar" і, мабуть, все... Саме цей вичерпний перелік сучасних українських правих гуртів має бути у кожного свідомого патріота, не кажучи вже про націоналістів. Настав вже час скласти потужну конкуренцію поціновувачам окупантських наспівів і дати останній бій "шансоньєрам" заради вільного майбутнього! Тільки так ми зможемо побороти духовну окупацію, звернувшись до власного коріння, традиції та музики, яку виконують "останні романтики" українського неофутуризму... Їх варто підтримати у цій нелегкій справі!
Avanti! – Вперед, побратими і посестри! До чину! За вільну Українську Соборну Самостійну Державу в ім'я її славетних полеглих і живих героїв!
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
|
Популярные теги
Iryna Berezhna PR адвокат Адвокат Морозов адвокатура Азаров Александр Прогнимак АТО Банк банки банкротство бизнес бізнес будущее украины бюджет БЮТ валюта Васильев ВВП верховна рада верховная рада вибори війна влада власть война выборы газ геннадий балашов Гонтарева государство гривна Гройсман гроші ГФС демократия деньги депозит депозиты децентралізація доллар Донбас Донбасс доходы ДТП ДФС евроинтеграция евромайдан Европа економіка ЕС євромайдан ЄС жизнь жкг жкх закон законодательство законопроект зарплата Земля импорт инвестиции инвестиции в экономику интернет ипотека Ирина Бережная Ігор Ткачук Ірина Бережна Кабмин кадры карьера Киев київ Китай Кличко Кодекс законів про працю України конституция Конституція Конституція України коррупция корупція кредит кредиты кризис Крим Крым культура курс люстрация люстрація майдан маркетинг маркетинг юридических услуг МВФ менеджмент налоги налоги украина налоговые споры Налоговый кодекс народ НАТО наука нафтогаз НБУ НДС недвижимость Николай Гольбин образование общество Одесса Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко парламент партия регионов ПДВ персонал податки податкові спори политика политтехнологии політика порошенко правительство право право на працю працедавець працівник президент Прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины прокуратура психология денег психология успеха публічний аудит путин Путін работа революция режим Януковича рейдерство реклама рекрутинг Реформа реформи реформы Росія россия Руслан Сольвар рынки свобода сепаратизм СМИ соціально-економічні права строительство студент суд судебная практика судова практика судова реформа судовий захист США таможня тарифи тарифы Тигипко Тимошенко Ткачук трудовий договір трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина Украина будущее україна Укрпочта Укрпошта управление уровень жизни людей уряд финансы экология экономика экономика Украины эксперт по миграции экспорт энергетика юрист Ющенко янукович Яценюк
Авторы
|
|
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2017
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2017
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Комментарии на портале ЛІГА.net временно отключены в связи с аномальной активностью троллей и большим количеством агрессивных и оскорбительных реплик к постам на политические темы.