Разводы. Руководство к действию

В жизни часто случаются такие истории: муж занимается бизнесом, жена обеспечивает семейный уют и воспитывает детей, время от времени не глядя подписывает какие-то документы. Через некоторое время дело начинает близиться к разрыву. Дальше – долгие и неприятные суды по взысканию алиментов на детей и разделу имущества.

К сожалению, от подобной истории не застрахован никто. Как не остаться у разбитого корыта?

1 Консультация нотариуса. Найти нотариуса (желательно не того, который обслуживает мужа) и попросить проверить, есть ли выданные вами доверенности на других людей. Доверенности могут быть выданы на юристов мужа, его подчиненных или вообще незнакомых вам людей. В случае положительного результата, доверенности нужно отозвать как можно быстрее. Иначе «отыграть ситуацию назад» будет не так уж просто.

2. Информация о судебных процессах. Узнайте у юриста, ведутся ли какие-либо суды с вашим участием. Вы можете даже не подозревать о том, что без вашего ведома «доверенные» люди уже делают все в интересах мужа без вашего ведома. Следует оперативно уведомить суд о том, что доверенности отозваны. В судебные процессы должны вступить юристы, которым вы доверяете.

3. Информация о владении бизнесом. Узнайте, являетесь ли вы владельцем или директором каких-либо компаний. Зачастую предприниматели регистрируют часть своего бизнеса на жену, которая этого даже не знает. После разрыва это становится вашим козырем. Смените директора (поставьте человека, которому вы доверяете и в котором вы уверены, что он справится) – и получайте прибыль от своих компаний. Поверьте, это станет веским аргументом в переговорах по поводу раздела имущества.

4. Недвижимое имущество. Узнайте у нотариуса, какое недвижимое имущество зарегистрировано на вас, а какое – на мужа. На переговорах важно четко понимать предмет разговора и цену вопроса.

Это шаги, которые необходимо сделать в первую очередь. Помните: чем раньше Вы это сделаете, тем больше у вас шансов не остаться ни с чем после долгих лет совместной жизни.