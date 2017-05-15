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Разводы. Руководство к действию
15.05.2017 10:43
В жизни часто случаются такие истории: муж занимается бизнесом, жена обеспечивает семейный уют и воспитывает детей, время от времени не глядя подписывает какие-то документы. Через некоторое время дело начинает близиться к разрыву. Дальше – долгие и неприятные суды по взысканию алиментов на детей и разделу имущества.
К сожалению, от подобной истории не застрахован никто. Как не остаться у разбитого корыта?
1 Консультация нотариуса. Найти нотариуса (желательно не того, который обслуживает мужа) и попросить проверить, есть ли выданные вами доверенности на других людей. Доверенности могут быть выданы на юристов мужа, его подчиненных или вообще незнакомых вам людей. В случае положительного результата, доверенности нужно отозвать как можно быстрее. Иначе «отыграть ситуацию назад» будет не так уж просто.
2. Информация о судебных процессах. Узнайте у юриста, ведутся ли какие-либо суды с вашим участием. Вы можете даже не подозревать о том, что без вашего ведома «доверенные» люди уже делают все в интересах мужа без вашего ведома. Следует оперативно уведомить суд о том, что доверенности отозваны. В судебные процессы должны вступить юристы, которым вы доверяете.
3. Информация о владении бизнесом. Узнайте, являетесь ли вы владельцем или директором каких-либо компаний. Зачастую предприниматели регистрируют часть своего бизнеса на жену, которая этого даже не знает. После разрыва это становится вашим козырем. Смените директора (поставьте человека, которому вы доверяете и в котором вы уверены, что он справится) – и получайте прибыль от своих компаний. Поверьте, это станет веским аргументом в переговорах по поводу раздела имущества.
4. Недвижимое имущество. Узнайте у нотариуса, какое недвижимое имущество зарегистрировано на вас, а какое – на мужа. На переговорах важно четко понимать предмет разговора и цену вопроса.
Это шаги, которые необходимо сделать в первую очередь. Помните: чем раньше Вы это сделаете, тем больше у вас шансов не остаться ни с чем после долгих лет совместной жизни.
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