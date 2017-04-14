Світ після свят. Терористи і пасочки

Коли Ви повернетесь після трьох вихідних світ може змінитись. Не тому, що на честь свята всі одухотворяться і творитимуть добро. Хоча, добро – це поняття відносне. Люди щирі у своїх переконаннях, навіть коли вони помилкові. Бо саме поняття «добра», «добрих намірів» штовхає терористів убивати мирне населення, штовхає військових рятувати «руській мір», виправдовує убивство невірних.

Так вже сталось, що цими вихідними збіглась ціла низка дат. Дат не простих, а символічних.

15 квітня національне свято у КНДР. 105 років з дня народження улюбленого вождя. І як поважаюча себе тоталітарна держава, Північна Корея завтра має вчергове заявити про перевагу ідей «чучхе» над загниваючим світовим імперіалізмом. Ну власне, як у всіх «демократичних республіках» у них два шляхи – або нагодувати населення та постріляти по злобним капіталістам. Того мабуть і США підтягують ескадру для отримання голодуючими моряками халявної порції рису. Уже сьогодні КНДР має четверту за чисельністю армію у світі. А якщо збільшити строк служби з 10 до 20 років, то буде мати і першу. І так – питання: якщо підвести війська до мілітаристської держави – це призведе до: а) скорочення чисельності її військових та перехід до мирного життя; б) огризання у бік НАТО та збільшення власної армії.

Що буде з КНДР? Яка б застаріла техніка не стояла на озброєнні у чучхокорейців, війна вимагає значних ресурсів та викличе величезні жертви. Тому, Ким Чен Ин пальне на своїх полігонах ракетою і продемонструє всеперемагаючу силу «комуністичного атому» по телевізору. А США заявлять, що провели акцію зі стримування загарбницьких намірів комуністів. Але, все може бути, бо

Друге – це Великдень. Власне, теракти, які відбулись у Єгипті на Вербну (пальмову) неділю були прелюдією до найбільшого християнського свята. Правило терориста: чим символічніше свято – тим драматичніше теракт – тим більший розголос у ЗМІ. Тим більше, що пік розквіту ІД на Близькому Сході минув, а вибори у Європі – ще ні. Симптоматично, що ІД може «розбушуватись» і на території Росії. По-перше, православіє – це другий стовп держави після «дедивоєвалі». По-друге, Росія реально дістала своє прикордоння, у тому числі й мусульманське. І по-третє, - для демонстрації «єдиної проблеми» із західним світом. Ну так – пожертвувати своїми громадянами, щоб увійти у «світовий кружок ображених ІДІЛом». І звичайно, - Франція, у якій вибори відбудуться на наступних вихідних, а ультраправій Ле Пен не вистачає голосів. Хоча швидше за все – загострення їх чекатимуть до другого туру, у якому вона поки що непрохідна. Інші країни – теж під загрозою. Ібо понабудовували тут демократій так, що нормальних вождів ізгоями роблять.

І третє - про авторитарних вождів. У понеділок – референдум у Туреччині щодо збільшення повноважень Ердогану. З одного боку, опитування показують що голосів для цього не вистачає. А з іншого - турки емоційні, тому будь-яке загострення, будь-які погрози безпеці можуть простимулювати громадян підтримати Ердогана. У тому числі й теракти.

Що в результаті отримає Україна? Нас просто відкинуть на задвірки світового порядку денного. І з нашими проблемами і з російською агресією. Мовляв, вируйте самі. І це – в кращому випадку.

А так – смачної Паски і мир Вам!