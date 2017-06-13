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Загляни на 100 лет вперёд
13.06.2017 13:55
Казалось бы, бессмысленное дело, заглядывать на 100, 200, 300, 500 лет вперёд, но именно этот мысленный эксперимент позволяет нам осознать то место, где мы находимся сейчас, и увидеть общий вектор движения.
Итак, 100 лет спустя.
Государств нет. Существуют сверхгорода наподобие древнегреческих полисов, в которых сконцентрировано практически всё население мира. Города построены «по вертикали» — жизнь бьёт ключом от -1 км под землёй до +2 км над поверхностью. Между городами налажено быстрое сообщение, курсируют летательные аппараты.
Энергию для жизнедеятельности «умные» города будут вырабатывать самостоятельно. Каждая «ячейка» города (этаж дома, жилой комплекс или район) полностью обеспечивают свои потребности. Энергетические проблемы человечества будут решены настолько, что хватит на тысячу лет вперёд.
100 лет спустя продукты питания будут выращиваться и изготавливаться локально — при каждом населённом доме, городе, и при желании, квартире.
Если представить себе магазин будущего, это будет глобальный маркет, где есть абсолютно всё необходимое. Люди заходят в единую сеть в виртуальном пространстве, делают заказ и получают его из ближайшего пункта.
Политические элиты не просто сменятся, они исчезнут. За состоянием дел в городах будет следить программа. Софт и техника заменят чиновников, и станут лучшими помощниками человека в простом и сложном мире будущего.
Государственные приоритеты: рациональное потребление и рациональное производство.
Национальных признаков у большинства населения не будет. Нации, народности, этносы перемешаются между собой. Сохранить архаичные признаки тоже будет возможно. Некоторые люди не смогут освоить технологии городов и выберут проживание в этнических коммьюнити в ущерб комфорту жизни. Мир через 100 лет перейдёт от мультикультурности к унифицированной метакультуре всего человечества. Язык будущего также будет единым, общим. Необходимость изучать другие языки исчезнет. Технологии позволят понимать любого.
Образовательные программы исчезнут. Квантовые компьютеры будущего будут создавать программу обучения для каждого человека индивидуально с учётом его особенностей и целей. Сфера профессиональных знаний будет сужаться, становиться узкоспециализированной из-за постоянно растущего объёма информации. Институты и университеты, скорее всего, исчезнут. Возможно, останется единый образовательный центр, организация для учёных будущего. Да и остальные люди, проживающие в городах будущего, станут исследователями и учёными по нашим сегодняшним меркам, иначе невозможно будет получать возможности для своего развития.
Бизнес тоже станет глобальным. Индивидуальный бизнес будет «питаться» от общего и освободится от большинства обусловленностей. Бизнес будет по-прежнему привязан к целевой аудитории, уникальности и выгодности предложения. Бизнес будущего станет честным и прозрачным, потому что технологии уничтожат саму возможность обмана и мошенничества. Агрессивные и асоциальные люди будут исправляться нейрохирургическим путём. Но это будут единичные случаи, потому что благоприятная среда, отличное питание, стабильное финансовое положение сформируют здоровую, процветающую популяцию.
Часть человечества останутся жить после смерти в виде своих же собственных информационных копий, существующих в виртуальном пространстве. Дети, внуки и правнуки смогут общаться со своими предками, как с духами.
100 лет спустя деньги в их сегодняшнем виде перестанут существовать. Само тело человека, его время, способности, контакты в мире станут деньгами. Машина будет оценивать ценность человека, и по этому критерию он будет получать средства для реализации своих идей.
теги: геннадий балашов, глобализация, мир, глобалізація, майбутнє, мегаполис, будущее, человечество, матрица, технологии, мир будущего, через сто лет
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