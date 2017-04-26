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Постправда и тупик Порошенко
26.04.2017 15:08
Когда у политика нет идей, всё, что он может предложить, это имитация действий.
90%, если не все заявления президента и премьера Украины нужно рассматривать с точки зрения их пиар-кампании. «Отстраивать» свою рекламу они могут только на том, на что директивно влияют, например, на повышении зарплат и пенсий. При этом принимаемые решения не рассматриваются с точки зрения того, являются ли они насущными или дальновидными.
Это так называемая политика постправды , главным инструментом которой является популизм.
Реформа министерств правительства.
Сейчас заговорили о реформировании министерств, в частности, о том, что до осени нужно набрать ещё тысячу специалистов и сделать заработную плату «конкурентоспособной». Об этом объявил премьер Гройсман на заседании Кабмина.
Имеет ли это хоть малейшее отношение к глобальным и остро необходимым переменам на территории Украины? Ответ очевиден. Чтобы деньги пошли в Украину, а люди начали массово зарабатывать, чтобы прекратилась безумная государственная коррупция, нужны совершенно другие реформы.
Декларации Гройсмана не имеет никакого отношения к жизнедеятельности граждан. Государство работает отдельно, люди — отдельно, существуя в двух параллельных мирах. Точка, где они пересекаются, — возможные парламентские выборы осенью. Но вероятность этого события очень незначительная.
Досрочных выборов не будет.
Перевыборы в парламент невыгодны президенту, у которого на данный момент сконцентрировался «контрольный пакет акций» парламента, большинство ключевых должностей и депутатов, лучшая конфигурация для БПП. Парламент на данный момент ручной и послушный Порошенко. Любые попытки дестабилизировать ситуацию будут пресекаться с мотивировкой «выборы нужно проводить вовремя и по закону». Единственный вариант досрочных парламентских выборов — это глобальная угроза, например, риск свержения президента, организованная политическими конкурентами. Чтобы сохранить должность, президент мог бы сдать «на откуп» соперникам парламент. Но достойных противников мы на сегодняшний день не наблюдаем.
Тупик Порошенко.
Президент окажется в безвыходном положении и без политических конкурентов. Ради кредитов МВФ он взял на себя обязательства, которые не в состоянии выполнить и которые вызывают настолько бешеный резонанс. Это и повышение пенсионного возраста, и разрешение на продажу земли сельскохозяйственного назначения, и приватизация госпредприятий, и, конечно же, Минские соглашения.
Не решены самые главные вопросы экономического обеспечения Украины, и на этом безнадёжном безденежье президент пытается строить политику. В этом ему помогает премьер, перебирая на себя часть пиар-функций.
Почему именно сейчас решено переформатировать министерства? Какая истинная цель этого действия? Ответ простой: надо о чём-то говорить, надо создавать видимость деятельности. Таким же сотрясанием воздуха и переливанием из пустого в порожнее был «План приоритетных действий правительства на 2020-й год» с червяком вместо графика.
Декларация без обязательств — лучшее, что может придумать безыдейный политик. «Займусь вопросом…», «лично проконтролирую ход дела…», «запускаю процесс всестороннего изучения проблемы», «буду бороться с…».
Судя по всему, истеблишмент и зелёного представления не имеет, что делать с экономикой. «Как-то оно работает, и хорошо, а мы пока будем бороться с коррупцией». Именно бороться, а не устранять, потому что борьба как процесс может длиться бесконечно долго. И последние мировые рейтинги яркое тому доказательство: три года в Украине боролись с коррупцией, а её всё больше и больше. «Значит, недостаточно упирались»…
теги: геннадий балашов, политика, украина, гройсман, порошенко, президент, премьер, політика, україна, корупція, блок петра порошенко, вибори парламент, выборы, популизм, постправда, реформы, реформи
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