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ТолстоСумы
03.04.2017 12:26
Я еду по хайвею 10-миллионника Киева через утыканный 100-этажными зданиями Борисполь. Мчусь по 6-рядной, гладкой, как лист бумаги, трассе до Пирятина. Из окна автомобиля я вижу стекло и бетон современных новостроек.
Мы сворачиваем на 3-рядную трассу и видим указатель. Название города написано на украинском, русском, английском и китайском, чтобы не заставлять иностранных гостей выходить из автомобилей, тормозить попутки и уточнять.
Пригород. Вдоль ухоженной дороги мелькают особняки состоятельных сумчан. На подъезде перед нами открывается потрясающий вид City Sumy. Сколько хватает взора, мы видим здания, устремляющиеся ввысь. Город строится, и его процветание заметно невооружённым глазом.
Я вспомнил Сумы 2017-го года. Мы организовали Первый Либертарианский форум, и приехали встретиться с единомышленниками. По раздолбанной дороге, которая местами была хуже обочины, мы тряслись мимо убогих домов, брошенных хат и закрытых предприятий. Помню, как сильно я был удивлён. Как здесь живут люди? Как здесь вообще можно заработать? Население 268 000 человек. Как будто я попал в фильм «Так жить нельзя», вышедший накануне распада СССР. Киев в 2017-м году ещё хоть как-то жил и функционировал. В столице и тогда были дорогие рестораны, элитные бутики… В Сумах следы цивилизации тоже местами видны. Но лишь местами. Глубокая печаль отражалась на лицах сумчан.
В 2017-м году мы не знали, достигли ли мы дна, или страна только начала погружаться в бездонную пропасть нищеты. Липкие грязные лапы бедности крепко держали всю страну, и это было особенно заметно в таких «падающих» городах, как Сумы. Но после того как власть в Украине стала «пяти-десятнической», и на территории страны был введён режим экономической свободы, произошли фантастические изменения.
Преобразования коснулись не только самой Украины, но и мирового потока финансов. Поначалу мир был в шоке. Украину стали называть странной вседозволенности. Правительство «пяти-десятников» одним махом разрешило всё: вести бизнес без госрегистрации, лицензий, разрешений и согласований; и главное, только с двумя налогами, одинаковыми для всех. Расчёты разрешено проводить в любой валюте, в гривне, долларах или евро. Единственное ограничение: бизнес не должен нарушать гражданских прав, прописанных в Конституции Украины.
И под вой скептиков о преступности и анархии, экономика страны стала бурно расти. Малый и средний бизнес ожил (некоторые даже говорили, что он восстал из мёртвых), ведь для того чтобы вести бизнес, достаточно было предъявить паспорт гражданина Украины. Условия для инвесторов тоже оказались настолько выгодными, что инвестиции хлынули нескончаемым потоком. И, что удивительно, уровень преступности, вопреки всем предсказаниям, не превысил своего среднестатистического уровня, а потом стал снижаться.
Тогда-то и началось процветание Сум. Город, находящийся недалеко от границы с Россией, в течение первых же пяти лет наполнился российским капиталом. Силами местных властей был установлен строжайший порядок. Сумчане учредили муниципальную полицию с высочайшими зарплатами. Пригород Сум стал покрываться складами с продукцией, которую с каким-то остервенением тащили и украинцы, и россияне, и европейцы. Различия, непонимание, обиды прошлого были забыты. Люди были заняты зарабатыванием денег. В Сумах открылось колоссальное множество автосалонов. Сумы превратились в хаб по купле-продаже авто. Сумчан шутливо стали называть толстосумами.
Пострадавшим классом оказались госчиновники. Закрывались налоговые администрации, всевозможные разрешительные органы. А вместо них появлялись общественные организации и гражданские объединения…
Ну а я вспоминал тот форум в Сумах, когда всё было по-другому…
теги: геннадий балашов, Сумы, либертарианство, украина, будущее, реформы, политика, экономика, політика, економіка реформи, податки, пять десять, балашов партия, економічна свобода
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