Ахметов — жертва режима

Кому выгодна блокада Донбасса? Кто это финансирует? Эти вопросы я задаю различным влиятельным людям, в том числе, связанным к Банковой.

Какое-то время назад усиленно распространялся слух, что блокаду финансируют Коломойский и Садовой. Вот такой немыслимый тандем. Но за любым действием стоят интересы и деньги. Зачем им это нужно?.. Раньше мне отвечали, что Садовой мстит за ситуацию с мусором. Но в политике нет такого явления, как месть по личным причинам. Если за местью нет «сбитых фишек», собственных преференций, денег, в конце концов, то и мести не последует.

Теперь на вопрос, кто финансирует блокаду, мои источники отвечают: люди с Банковой. Это прозвучало для меня шокирующе. Я считал, что Банковая не может сама себя грызть. Порошенко — удачливый бизнес-партнёр Ахметова. Об этом говорил Онищенко, рассказавший, как отжимались предприятия Ахметова.

Ахметов — жертва. Судя по всему, блокаду Донбасса финансируют из Администрации Президента с целью отобрать у него угольные шахты и предприятия, расположенные на Донбассе. Вытеснить с энергорынка ДТЭК, компанию Ахметова, — такая стоит задача.

Недавние потасовки в Киеве перед «Сбербанком» России тоже не случайны. Наверняка там обслуживаются ахметовские предприятия. Сначала отвлекающий манёвр в виде устрашающих акций «Азова» перед «Сбербанком», а затем, на следующий день, накат на офис Ахметова активистов ОУН с камнями, файерами и петардами. На рельсах Донбасса лежат «бойцы», свезённые из разных городов, по слухам, за 400 гривен в день. За ними стоят странные депутаты, которых ещё вчера простила Прокуратура, потому что и на Парасюка, и на Семенченко заведены уголовные дела. Парасюк — карточный игрок, он проигрывает большие суммы денег. Есть журналистские расследования о том, что у него был долг в 250 тысяч долларов, который когда-то оплатил Корбан. А Семенченко, чья настоящая фамилия и имя до сих пор под вопросом, обвиняется в мошенничестве, присвоении себе ложного звания.

Какие интересы у Парасюка лежать на рельсах и, тем более, вытащить туда всю семью? Из новостей мы знаем, что к нему туда приехала и сестра, и отец. Всей семье очень важно блокировать вагоны с углём на Донбассе! Вот такие патриоты!.. Просто дали очень много денег, судя по всему, из Администрации Президента.

Я не знаю, осознаёт ли это Ахметов, но он следующий после Коломойского на отжим бизнеса. Коломойского уже ободрали, как липку, вытеснили со всех государственных потоков, лишили имиджа непобедимого олигарха. Следующим стал Ахметов.

Мои знакомые, связанные с Банковой, говорят, что сейчас воюют все против всех. Это краткосрочная война истеблишмента за возможность на чём-нибудь нажиться.

Удивительно то, что Ахметов сам взрастил своих обдирателей на своих же медиа-ресурсах. Его ТВ-каналы промотировали и Парасюка, и Семенченко, и Соболева. Он думал, что за 200 миллионов решил с президентом все вопросы, и может спокойно торговать, но замысел президентской рати оказался куда коварнее. Украинские олигархи своими собственными руками создали против себя общественную силу в виде националистов, патриотов, социалистов, которые теперь отжимают их предприятия. Во вчерашней акции возле Альфа-Банка и офиса Ахметова участвовали именно они, молодые люди в возрасте 20-23 лет с закрытыми лицами. Лучший возраст для политического активиста: в политике ты ещё не разбираешься, а энергия бьёт через край.

Говорят также, что в блокаде Донбасса участвует Медведчук, которому так же, как и Порошенко очень выгодно, чтобы продолжалась война. Они на этом наживаются. Якобы они получают за это от Путина деньги. Они распределяют энергорынок и забирают бизнесы при помощи вооружённых людей. И это страшно, потому что завтра Украина получит мощный социальный взрыв.

Закроется много градообразующих предприятий, остановятся металлургические заводы, на фоне этого безработная молодёжь будет радикализироваться. Она покупается уже сейчас, в том числе, МВД, СБУ и разными политическими группировками. Они разово нанимают группы «титушек», чтобы те похулиганили и помитинговали, создавая видимость острой социальной реакции. О том, что эти молодые люди проплаченные, говорит тот факт, что никого за нарушение общественного порядка по итогам не сажают. Рано или поздно, эта молодёжь привыкнет к беспределу.

Президент оказывается фактором дестабилизации Украины, он не в состоянии договориться с другими крупными олигархами, и фактически, обдирает их. И меня поражает, что финансово-политическая элита это терпит.

С чего нужно начать решение конфликта на Донбассе, по моему мнению, так это с наведения порядка и достижения мира. Нужно думать о любых путях к миру, говорить о мире, а не о войне, но в этом не заинтересована президентская рать. Им при помощи войны очень удобно обирать людей.

Желающих опровергнуть всё выше сказанное, приглашаю ко мне на эфир «Убить Дракона».

Особенно это касается Парасюка и Семенченко.