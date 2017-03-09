Идеальная война для псевдопатриотов

Возьмём популярное определение гражданской войны.

Проанализируем с этой точки зрения, что происходит на Донбассе. Вооружённые группы захватили территорию и поставили себе цель — захватить власть в регионе. Так является ли столкновение Вооружённых сил Украины с донецкими и луганскими добровольческими военизированными формированиями гражданской войной?

Конечно, сразу же возникнет возражение — а как же поддержка местных «террористов» российской стороной? Как же российские системы залпового огня «Град» и вооружённые граждане РФ в камуфляже?.. Не говорит ли всё это о том, что Россия является организатором этого конфликта? Это совершенно точно говорит об одном: что силы Донбасса «подпитываются» извне. Точно так же, как украинская экономика подпитывается миллиардными займами международных финансовых организаций, вооружённые силы Донбасса пользуются поддержкой РФ. И в этом нет ничего удивительного.

Если Кремлю выгоден постоянно действующий военный «гнойник» на территории Украины, то это не значит, что Кремль его создал. И, уж если на то пошло, если бы на Донбассе не было благодатной почвы для кремлёвского влияния, разжечь конфликт просто не получилось бы. Но благодатная почва была, и это недовольство местного населения Киевом, его отношением к Донбассу и жизнью в целом. Это и есть главный враг, с которым Украина должна бороться денно и нощно — бедность и бесправность своего населения.

Если мы признаем, что в стране идёт гражданская война, или хотя бы признаем, что есть признаки гражданского конфликта, то достигнуть мира будет гораздо проще. Иначе мы обречены ходить по кругу, обвиняя «агрессора», «сепаратистов», «террористов» и не решая проблемы взаимоотношений с регионами.

Чего хочет Донбасс? Экономическая самостоятельность. Русский язык. Конституционно закреплённые права на автономию. В противном случае Донбасс угрожает отделением. Как для гражданского конфликта, вполне предсказуемые требования.







Правитель Испании Франсиско Франко поставил финальную точку в гражданской войне, в которой погибло около пятисот тысяч человек, красивым, примирительным жестом. Он дал указание построить огромный мемориал в честь всех погибших с обеих сторон конфликта. «Долина Павших», монументальный комплекс в тысячу с лишним гектаров, стал символом примирения. Его строили 19 лет, с 1940-го по 1959-й годы, на его территории захоронены останки более тридцати тысяч человек, повторюсь, воевавших с обеих сторон гражданского конфликта. Тем самым гениальный Франко показал, что уважения и прощения заслуживают абсолютно все, что больше нет «своих» и «чужих». Благодаря его либеральным реформам, полуразрушенная, измотанная войной Испания показала чудеса экономического роста, который вывел её в один ранг с успешными европейскими государствами.

Украине уже тоже пора искать пути примирения, а не обострять ситуацию при помощи псевдопатриотических лозунгов. Есть проблема, и её нужно решать. И если президент с премьер-министром не заинтересованы в погашении конфликта, то инициатором мира должен стать сам народ.

Вдумайтесь, не может жить в одной европейской стране сто тысяч террористов. (А если брать всё население Донбасса, то это четыре миллиона людей, названных террористами.) Уничтожить или заставить замолчать сотни тысяч человек за то, что они хотят автономии или за то, что они не согласны с властью, это явно не европейский и не цивилизованный способ решить проблему. Кроме того, пресса США и Европы не называют жителей Донбасса ни террористами, ни сепаратистами, ни российскими оккупантами. Иностранные средства массовой информации пишут про одну и вторую стороны конфликта на Донбассе и не столь однозначны в своих формулировках, как наши подконтрольные олигархам СМИ… Совпадение? Не думаю.

Если же народ Украины в своей массе хочет «бороться» за Донбасс военными методами, если мы в очередной раз выбираем варварский метод решения проблем, то давайте, по крайней мере, будем честными с самими собой. В таком случае власть должна предоставить общественности цифры и планы: какой ценой обойдётся АТО, и в какой срок операция будет окончена. Пусть президент запишет видеообращение к народу, которое покажут по всем телеканалам в прайм-тайм, где он скажет, сколько мирных жителей и военных будет убито, сколько районов и населённых пунктов разрушено и стёрто с лица земли, сколько финансов на это потрачено. Какова реальная цена «порядка» на Донбассе? Станет ли придушение «сепаратистов» и «террористов» сегодня залогом того, что завтра их место не займут другие, ещё более радикально настроенные и жаждущие кровавой мести люди, это уже второй вопрос, который сегодня волнует народ ещё меньше, чем возможный мир.

Очень жаль, что при бездушной власти, которой выгодно затягивать ситуацию с Донбассом и не брать на себя ответственность за исторически важное решение, сам народ не становится катализатором мира.

ВЫ — ЭТО НЕ ВАШИ УБЕЖДЕНИЯ. ВЫ — ЭТО НЕ ВАШЕ ПРОШЛОЕ. ВЫ — ЭТО ДАЖЕ НЕ ВАШЕ НАСТОЯЩЕЕ, ПОТОМУ ЧТО ОНО ЯВЛЯЕТСЯ ВСЕГО ЛИШЬ СЛЕДСТВИЕМ ВАШИХ УБЕЖДЕНИЙ И ВАШЕГО ПРОШЛОГО. ВЫ — ЭТО ТО, КЕМ ВЫ СЕБЯ ВИДИТЕ В БУДУЩЕМ.

Задайте себе простой вопрос. Через пять лет вы хотите жить в воюющей стране или в Украине, где нет военных конфликтов? Это ключевой вопрос для понимания, куда двигаться дальше — на обострение конфликта или поиск компромисса и мир.