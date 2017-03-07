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Мимозы — символ бедности
07.03.2017 15:44
«Она несла в руках отвратительные, тревожные желтые цветы. Черт их знает, как их зовут, но они первые почему-то появляются в Москве. И эти цветы очень отчетливо выделялись на черном ее весеннем пальто»
Михаил Булгаков
Не дарите вашим женщинам на 8 марта мимозы. Подарите мечту в будущее, потому что именно планы и цели мужчины дают женщине ощущение уверенности.
Лучший подарок женщине — социальный уровень и достаток её мужчины. Что принесут завтра украинские мужчины своим жёнам, матерям, коллегам? Чего пожелают на женский день? Мирного неба над головой, оптимизма и вечной весны в душе, потому что больше пожелать нечего…
Проблемы с работой, постоянная нехватка денег в семьях, отсутствие перспектив из-за неконтролируемой экономической ситуации и хронического политического кризиса идей. Так сегодня живут 80-90% граждан Украины. В праздники они отключаются от тягостной реальности, наедаясь до отвала и напиваясь до одури друг у друга в гостях, потому что не могут себе позволить сходить в ресторан.
А как выглядело бы 8 марта в Украине, если бы она освободила себя от налогов и разрешила своим гражданам зарабатывать столько, сколько люди могут зарабатывать без государственных ограничений?.. В этот день все кафе, рестораны и развлекательные центры ломились бы от посетителей. Агентства развлечений продавали бы целый день, распланированный по часам — несколько локаций и транспортировка гостей с точки на точку. Такая услуга пользовалась бы популярностью в крупных городах. Бары и ночные клубы, борясь за посетителей, думали бы, чем развлечь публику и как выгоднее отличиться от конкурентов.
При зарплатах от 15 000 до 140 000 гривен в месяц мужчины Украины поздравляли бы своих женщин совершенно другими подарками. Путешествиями заграницу, ювелирными изделиями, бытовой техникой. И сладости «Рошен» не были бы под вопросом в списке покупок из-за своей высокой цены.
Женщины, не принимайте дешёвых подарков от своих мужчин! Не соглашайтесь жить, «как все». Мотивируйте своих мужчин достигать большего, даже если для этого потребуется скандал. А если ваши мужчины не способны вас порадовать, то зарабатывайте столько, чтобы самостоятельно купить всё, что хочется.
Мужчины, не унижайте себя бедностью! Нет никаких ограничений, есть ваши страх, лень и слабость духа. Если вы считаете, что живёте в патриархальном обществе, соответствуйте. Или не ждите горячего ужина и отутюженных рубашек. Мужчину делает мужчиной его достижения и ответственность.
Да, сейчас мы вернулись в 90-е, когда торты снова стали подарками, с которыми ходят в гости… И сегодня единственное, что способно поднять нас из серости и уныния — это безумная мечта. Мечта о своём великолепном, состоятельном будущем.
А мимозы оставьте булгаковским Мастеру и Маргарите.
С 8 марта, дорогие женщины! Пусть ваши мужчины зарабатывают!
теги: геннадий балашов, 8 марта, 8 березня, украина, политика, экономика, економіка, жінки, чоловіки, психологія чоловіка та жінки, майстер та маргарита, життя, мимозы, цветы
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