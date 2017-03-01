Кровавый уголь Донбасса

Когда на телевидении обсуждают ситуацию с блокадой Донбасса и поставками угля на ТЭЦ, нас, зрителей, отсылают к вопросу, нужна ли блокада вообще. Общество разделилось на два фронта. Одни говорят, что блокаду нужно прекратить, иначе дома останутся без отопления, предприятия остановятся, рабочие окажутся без работы. Другие заявляют, что блокаду нужно продолжать, потому что нельзя вести бизнес с оккупированными территориями. И всё внимание СМИ, населения переключается на Авакова, Захарченко, Семенченко, Савченко и прочих фигур, так или иначе имеющих отношение к теме блокады.





Корень проблемы остаётся в тени. Центральные СМИ специально отводят внимание от источника.

Истинная причина в сцепке двух бизнес-империй. Две монополии — государственная и олигархическая — сплелись в немыслимом кроваво-угольном клубке и пользуют в своей игре не только железную дорогу, но и всех граждан Украины.

Схема известна. С одной стороны — Ахметов с его монополией на рынке угля и электроэнергии. ДТЭК Ахметова покупает уголь практически за бесценок, имея договорённости с теми, кого называют сепаратистами и террористами. С другой стороны — государственные электроэнергетические предприятия, на которые поставляется уголь, покупают его по завышенным ценам. Две монополии сплелись в причудливом узоре вокруг двух ключевых фигур, Ахметова и Порошенко.

С согласия президента НКРЭ, которое призвано контролировать процесс установления цены, закрыло глаза на завышенную стоимость угля по формуле «Роттердам плюс». Это с его подачи «Центрэнерго» закупает уголь по цене выше 3000 гривен. Это по его указу Антимонопольный комитет в упор не замечает ахметовскую империю. НКРЭ, «Центрэнерго» и Антимонопольный комитет действуют как соучастники преступной цепи.

И весь ужас ситуации заключается в том, что «на схеме сидит» само руководство страны, финансовое и политическое. А это значит, что у населения шансов на понижение цен нет и не предвидится. Причины для завышенных цен будут найдены. А при отсутствии таковых, они будут созданы.

Вряд ли наши патриотичные «блокадники» осознают масштаб происходящего. На самом деле они блокируют движение угля, производство, передвижение товаров, денег и людей. И ни на секунду не приближают людей к желанной цели.

Не там блокируете!

Необходимо убрать государство из экономики, потому что монополии наносят ущерб не только благосостоянию, но и безопасности внутри Украины. Тот или другой президент, тот или другой олигарх… Нет никакой разницы, кто именно возглавит схемы. Пока у крупного бизнеса есть сама возможность использовать админресурс, он будет использован. Монополии подомнут под себя кого угодно невиданными барышами. «Украинская правда» написала о том, что ТЭС за текущий год получат дополнительно 24 миллиарда гривен. За эти деньги с Донбасса не то что уголь, чистую кровь поставлять можно.

… они делают это на глазах у всех, создавая с помощью СМИ дымовую завесу. Тем, кто возмущается «торговлей с оккупантом», нужно подумать вот над чем. Многоголовый дракон олигархической власти безраздельно царствует в Украине. Он правил при Януковиче, правит сейчас и будет править в будущем, с блокадой Донбасса или без неё.